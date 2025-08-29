Almuerzo del CICyP con Milei: los empresarios creen que el ruido financiero seguirá hasta las elecciones

Javier Milei acusó este jueves al “Círculo Rojo” de promover junto a la “casta” operaciones en su contra de difamación

“La cosa está frenada hasta las elecciones. Este clima difícil se va a mantener hasta octubre y, con una victoria del oficialismo, toda esta volatilidad de tasas de interés y dólar tiene que bajar”, dijo a Infobae un hombre de negocios que lleva tiempo en la cúpula del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), después de escuchar este jueves al presidente Javier Milei en el tradicional almuerzo que suele realizar la entidad en el Hotel Alvear de Recoleta.

Al consultarle este medio acerca de las posibles consecuencias si los resultados de septiembre y octubre no favorecen a La Libertad Avanza (LLA), o si el escándalo de los audios se amplía, el empresario respondió: “No es el escenario base, especialmente a nivel nacional; más allá de los errores no buscados, podría complicarse. Lo dijo Milei, sería el escenario del ‘fin del mundo’”.

El diálogo en off the record resume varias conversaciones en los pasillos del evento al que asistieron 387 empresarios, según la organización, y la visión de los principales hombres de negocios de la Argentina. Los empresarios presentes acompañan el rumbo del Gobierno libertario y no quieren que se genere un clima de posible “vuelta del kirchnerismo”. Es mucho más que una cuestión ideológica: temen por el impacto en la actividad, el balance de sus empresas y, en muchos casos, el precio de las acciones. “El riesgo kuka”, es el leit motive que pudo imponer el Gobierno.

Bettina Bulgheroni, presidenta del CICyP —primera mujer en ocupar ese cargo desde 1941—, inauguró el encuentro destacando el reciente rumbo del país bajo la gestión actual: “No puedo dejar de subrayar que bajo el liderazgo del presidente Milei, la Argentina volvió a figurar en el mapa internacional como destino elegido para invertir”.

El Ministerio de Economía aprobó hasta el momento el ingreso de siete proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con desembolsos comprometidos por más de USD 13.000 millones y más de USD 30.000 millones si se cuentan las 20 iniciativas que solicitaron la adhesión.

Los principales desarrollos del RIGI corresponden a energía y minería. “Esas inversiones van a hacerse, pero las empresas ahora están esperando el resultado de las elecciones para decidir si poner la plata o no. Recibimos muchas consultas sobre lo que puede pasar. 'Wait & see’, es nuestra recomendación”, contó el representante de un importante bufete de abogados que asesora a las multinacionales que pretenden instalar sus negocios en la Argentina. Algo similar sucede con los fondos de inversión del exterior, algo que quedó reflejado en un informe de Morgan Stanley que publicó este miércoles Infobae.

Milei llegó acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni pero también asistieron el jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Fue Quirno el encargado de responder algunas dudas de los presentes sobre el rumbo de la economía. Karina Milei no estuvo presente porque viajó a Corrientes, provincia que elegirá este fin de semana gobernador.

El Presidente habló casi una hora, atribuyó el salto de las tasas de interés al riesgo de una victoria electoral opositora, escenario que definió como ‘el fin del mundo’ y que comparten muchos de los presentes, dijo que el escándalo de los audios sobre supuestos pagos de coimas en el área de discapacidad y mencionó los piedrazos que recibió su caravana en Lomas de Zamora. “Gracias kukas, no me van a asustar”, dijo sobre el ataque.

En la mesa principal lo escuchaban Bettina Bulgheroni, Alejandro Bulgheroni (PAE), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Martín Rappallini (UIA), Nicolás Pino (SRA), Javier Bolzico (Adeba), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Mario Grinman (CAC), además de Francos, Caputo, Pettovello, Cúneo Libarona y Adorni.

En el marco de la volatilidad de las tasas de interés y la suba de encajes a niveles récord, que impuso el Banco Central, hubo mucha mirada sobre los representantes de bancos. Además de Bolzico se los vio a Fabián Kon, de Galicia, y Juan Napoli, de Banco de Valores, entre otros.

No es un secreto que en muchos bancos no están contentos con las últimas medidas de la autoridad monetaria. Esperan que las tensiones se mantengan hasta las elecciones y no ven un escenario en el que los encajes suban más. En el Gobierno repiten que se tomarán todas las medidas necesarias para que no haya “exceso de pesos” en la economía.

Los empresarios industriales apuntaron sobre el efecto que tiene la suba de tasas en el costo de las empresas a la hora de pensar no solo en un crédito, sino en descontar un cheque. Son, junto a la construcción, uno de los rubros que más fue impactado por el programa del Gobierno. Al igual que muchos colegas, eligen creer.

Sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en el área de la discapacidad, hay un consenso de que no tendrán gran impacto electoral para el oficialismo. Sin embargo, no pasa desapercibido: “No se tienen que regalar más. Vienen de muchos errores no forzados, como lo que pasó con Libra. Por ahora parece que la gente acompaña pero sería una lástima que se peguen un tiro en el pie”, dijo el titular de una tradicional entidad empresaria.