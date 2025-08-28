Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

La escala salarial de septiembre superó el millón de pesos en todas las categorías (Adobe Stock)

El convenio colectivo de los empleados de comercio estipuló que entre julio y diciembre de 2025 los salarios recibirían un incremento mensual del 1% no acumulativo sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000. Esa estructura se aplicó también a septiembre, consolidando nuevos valores en todas las categorías de la actividad.

Los importes resultantes corresponden a salarios básicos de jornada completa en bruto, sobre los que impactan los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad y presentismo. De esta manera, la grilla de septiembre permitió observar la actualización del ingreso para más de un millón de trabajadores del sector.

Categorías de maestranza

En el caso de maestranza A, la remuneración básica de septiembre se ubicó en $1.065.914. La categoría maestranza B alcanzó $1.067.062, mientras que maestranza C llegó a $1.074.449.

Estos valores incluyeron el incremento correspondiente a septiembre y la suma fija de $40.000. En comparación con agosto, reflejaron la suba adicional del 1% estipulada para el mes en curso.

Personal administrativo

En el área administrativa, la categoría administrativo A se posicionó en $1.077.062. El administrativo B alcanzó $1.081.511 y el administrativo C registró $1.087.070.

Dentro de las funciones más especializadas, administrativo D ascendió a $1.102.336, el administrativo E a $1.113.822 y el administrativo F a $1.129.969. Estas cifras consolidaron los ingresos para el personal de oficina y gestión en comercio, con la misma lógica de incremento que el resto de las categorías.

Cada mes hasta diciembre incorporó un 1% adicional y una suma fija de $40.000 (Bloomberg)

Cajeros

La escala para cajeros en septiembre mostró que el cajero A llegó a $1.069.382, el cajero B a $1.073.942 y el cajero C a $1.080.274.

El trabajo en línea de caja y atención al cliente se integró al esquema de aumentos mensuales y suma fija, con una remuneración que se ajustó bajo los mismos parámetros que los otros sectores.

Auxiliares

En las categorías de apoyo, auxiliar A alcanzó $1.069.382, auxiliar B se ubicó en $1.073.942 y auxiliar C escaló a $1.100.595.

Las tareas de asistencia y soporte en comercio quedaron incluidas en el esquema de actualización, con una diferenciación entre subcategorías que reflejó mayor responsabilidad en las funciones.

Personal de ventas

El personal dedicado a ventas registró en septiembre los siguientes montos: vendedor A con $1.069.382, vendedor B con $1.080.274, vendedor C con $1.093.628 y vendedor D con $1.124.747.

La progresión de ingresos en esta rama mostró la escala de remuneraciones vinculada con la complejidad de las tareas de venta, desde posiciones iniciales hasta funciones con mayor jerarquía comercial.

Choferes

Para los choferes, el salario básico en septiembre se ubicó en $1.116.901. La remuneración de este segmento contempló las tareas de transporte y logística dentro del comercio, con la suma fija y el incremento mensual incorporados.

Personal auxiliar especializado

La categoría auxiliar especializado A quedó en $1.081.511 y la de auxiliar especializado B en $1.087.070. Estas cifras correspondieron al personal que desempeña funciones de apoyo con conocimientos técnicos o específicos.

Personal de servicio y mantenimiento

El personal de servicio y mantenimiento también recibió el incremento de septiembre. La categoría servicio A alcanzó $1.073.942, la de servicio B llegó a $1.081.511 y la de servicio C se ubicó en $1.093.628.

Este grupo incluye tareas de soporte y conservación en distintos ámbitos de establecimientos comerciales.

Encargados y supervisores concentraron los montos más altos en la grilla salarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supervisores y encargados

Las funciones de supervisión se diferenciaron por niveles. El encargado A registró en septiembre un salario básico de $1.124.747, el encargado B ascendió a $1.132.316 y el encargado C alcanzó $1.147.454.

Estos valores reflejaron la escala salarial más alta dentro del convenio, en virtud de la responsabilidad sobre equipos de trabajo y tareas de conducción operativa.

Impacto de la suma fija

El esquema aplicado entre julio y diciembre de 2025 incluyó una suma fija de $40.000 mensuales, de carácter remunerativo. Esto significó que la cifra integró el salario básico y tuvo impacto en adicionales como presentismo, antigüedad y cargas sociales.

La suma fija formó parte de los ingresos de septiembre y se sumó a los porcentajes acordados, consolidando los nuevos montos en cada categoría.

Aplicación del incremento

El 1% mensual no acumulativo se calculó sobre los básicos de junio de 2025. De esta manera, cada mes hasta diciembre recibió un ajuste lineal en los haberes, lo que permitió actualizar los ingresos en todas las escalas de comercio.

En septiembre, la actualización incluyó el tercer incremento desde la entrada en vigencia del acuerdo, tras los aplicados en julio y agosto.

Observaciones sobre la grilla

La estructura de septiembre mostró que los salarios básicos superaron el millón de pesos en todas las categorías. Esta dinámica respondió a la aplicación del mecanismo paritario que combinó porcentaje y suma fija, en línea con lo establecido en el convenio del sector.

La grilla salarial de septiembre consolidó los valores que regirán como referencia en las liquidaciones, sobre los que se calcularán adicionales y beneficios complementarios.