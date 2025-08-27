Economía

Aumentan las cuotas en colegios privados bonaerenses y porteños: cómo quedan los aranceles de septiembre

Los gobiernos de ambas jurisdicciones autorizaron una nueva suba en los institutos con aporte estatal luego de la paritaria docente

Guardar
Las cuotas aumentarán por encima
Las cuotas aumentarán por encima de la inflación de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Buenos Aires y CABA autorizaron nuevos cuadros tarifarios para los colegios privados que reciben aportes estatales. Los aranceles actualizados comenzarán a regir en septiembre y el aumento responde al incremento en los gastos de funcionamiento. Los últimos ajustes se había hecho en julio.

La Asociación de Institutos de Enseñaza Privada de Argentina (Aiepa), la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, detalló que en PBA el incremento autorizado para el próximo mes por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense es del 2,8%, mientras que en los establecimientos educativos de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 3,2%.

Según la disposición que emitió el ministerio de Educación de CABA, “corresponde analizar la actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los aumentos se deben a
Los aumentos se deben a las actualizaciones salariales de los docentes (Pexels)

La resolución del gobierno porteño indica que “atento al incremento salarial docente corresponde analizar el impacto de dicho aumento en los aranceles oportunamente informados” y “que se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir del mes de septiembre 2025”.

En la Provincia, el nuevo esquema de aranceles que cobran los institutos también se debe a los acuerdos salariales alcanzados por el gobierno provincial con los gremios docentes.

El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”.

Zurita: “Las escuelas, sus directivos
Zurita: “Las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento" (Europa Press)

No obstante, aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Los valores de las cuotas

Vale destacar que los aranceles de enseñanza curricular mensual para establecimientos que cobran 10 cuotas muestran diferencias significativas según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal.

En septiembre, en PBA, la cuota plena del nivel Inicial y Primario ascenderá a $29.180. Para los institutos con 80% de subvención, el valor se ubicará en $53.820, mientras que en los de 40% trepará a $131.840.

En Secundaria, la cuota base será de $32.160. Con un 80% de aporte oficial, el arancel pasará a $60.930, y en los establecimientos con menor subsidio, del 40%, llegará a $171.310.

En las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, el arancel pleno se fijará en $37.070. Con 70% de subvención alcanzará los $96.120, con 50% se elevará a $160.490, y con 40% trepará a $196.060.

Aranceles para colegios privados de
Aranceles para colegios privados de PBA

En el nivel Superior, el costo mensual será de $42.020 sin subsidio. En el caso de los institutos con 70% de aporte estatal, el monto subirá a $94.020, mientras que en los que reciban el 40% de subvención llegará a $167.330.

Respecto a los aranceles para los establecimientos educativos de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires, en el nivel Inicial y Primario, con jornada simple, la cuota será de $36.839 para las instituciones con 100% de aporte.

En los colegios con 80% de subsidio ascenderá a $69.572, con 70% llegará a $88.985, con 60% trepará a $133.263, con 50% se ubicará en $155.056 y con 40% alcanzará los $170.411.

En el nivel Medio Común (hasta 40 horas), el arancel irá desde $40.638 con 100% de aporte hasta $221.473 con 40%. Los valores intermedios serán de $78.793 (80%), $109.267 (70%), $160.620 (60%) y $177.223 (50%).

Aranceles para colegios privados de
Aranceles para colegios privados de CABA

En las escuelas de nivel Medio Técnico (hasta 40 horas), la cuota plena será de $46.807. En los establecimientos con 80% de aporte oficial alcanzará los $90.265, con 70% subirá a $125.067, con 60% a $183.924, con 50% a $202.788, y con 40% llegará a $253.496.

En el nivel Superior, la modalidad docente tendrá un arancel de $53.012 en los institutos con 100% de subsidio, mientras que en los de 40% trepará a $216.278. En los tramos intermedios, las cuotas se ubicarán en $94.762 (80%), $121.521 (70%), $154.179 (60%) y $172.745 (50%).

En la modalidad técnica del nivel Superior, los valores partirán de $64.397 con 100% de aporte estatal y alcanzarán los $244.365 con 40%. En los casos intermedios, las cuotas se fijarán en $126.355 (80%), $147.851 (70%), $173.086 (60%) y $196.010 (50%).

Temas Relacionados

colegioscuotasúltimas noticiasprovincia de Buenos AiresCABAaranceleseducación

Últimas Noticias

A pesar de las altas tasas de interés, casi la mitad de los autos 0 km se vendieron con financiación en julio

El crédito con tasas sin interés o con alícuotas inferiores a las del mercado se sostiene por parte de las automotrices. En el mercado del usado, donde esa herramienta no está disponible, las ventas con crédito retrocedieron un 18%

A pesar de las altas

YPF: Argentina le pidió a la jueza Preska que reconsidere la orden de entregar correos y chats de funcionarios

La magistrada había establecido que el país recolecte mensajes personales vinculados a la petrolera en el marco del proceso conocido como “discovery”. El país oficializó el reclamo

YPF: Argentina le pidió a

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 27 de agosto

El mercado abre con la mirada puesta en la licitación de deuda del Tesoro, tras un cierre previo con suba del dólar oficial a $1.370, caída de reservas y riesgo país en 829 puntos básicos

Dólar hoy: a cuánto se

Nuevo cronograma: los controladores aéreos suspendieron el paro previsto para este jueves

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) decidió dejar en suspenso la medida luego de un llamado a conciliación. Qué sucederá con la operación el sábado

Nuevo cronograma: los controladores aéreos

El Reino Unido empezará a negociar con la Unión Europea un acuerdo sobre alimentos y bebidas

Las partes preparan conversaciones formales para definir un pacto agroalimentario, con la meta de reducir controles y facilitar el comercio entre ambas regiones en los próximos dos años

El Reino Unido empezará a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Viceministro de Economía explicó

El Viceministro de Economía explicó cuál es el camino para que la Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados

“No tengo nada que ver, soy inocente”: las palabras de Marcelo Corazza antes del inicio del juicio en su contra

Pánico en el subte A: denuncian que un hombre persigue con martillos e insulta a trabajadoras y pasajeras

A pesar de las altas tasas de interés, casi la mitad de los autos 0 km se vendieron con financiación en julio

Juguetes seguros: los pediatras advierten sobre los riesgos frecuentes y cómo prevenir lesiones

INFOBAE AMÉRICA
El ajuste llegó a Países

El ajuste llegó a Países Bajos: el Museo Van Gogh podría cerrar por falta de fondos

“Comunicación viral y tendencias digitales”: expertos analizan en Lima nuevas formas de conectar con las audiencias

La décima prueba del cohete Starship fue un éxito y acerca a Elon Musk a su sueño de conquistar Marte

La editorial Simon & Schuster anuncia cambios en su liderazgo tras una etapa tumultuosa

Muere el mítico actor Eusebio Poncela a los 79 años

TELESHOW
Wanda Nara adelantó como será

Wanda Nara adelantó como será el videoclip de su nueva canción: luces verdes, humo y la “Hello Kitty tumbera”

El recuerdo de Paulina Karadagián a su papá Martín: fotos inéditas y el relato de sus últimos días

La Tana de Gran Hermano contó los detalles de su affaire con Thiago Medina: “Me parece buen pibe”

Las fotos del viaje de egresados de la hija de El Polaco y Karina La Princesita sin la presencia del músico

El tierno gesto de Benjamín Agüero con Claudia Villafañe tras el accidente de tránsito: “Un ser de otro planeta”