Cómo salir del Veraz: lanzan una plataforma para cancelar deudas antiguas y recuperar el acceso al crédito

La iniciativa permite recuperar el historial crediticio del usuario

Muchos argentinos están excluidos del sistema crediticio y no pueden acceder al financiamiento. Pero no están en esa situación por carecer de ingresos suficientes sino por tener alguna deuda impaga en el pasado con un banco, una tarjeta de crédito o una empresa de celulares. “Estar en el Veraz”, tal como se conoce popularmente a tener una “mancha” en el historial que informan las empresas que información crediticia, deja a muchos fuera del sistema.

Una plataforma digital apunta a facilitar el reingreso al crédito, brindando opciones para regularizar deudas vencidas con planes de financiamiento y así reconstruir el historial positivo. En breve estará disponible “Ponete al día”, una herramienta con la cual todos aquellos que tienen deudas pendientes con bancos, fintech, tarjetas, empresas de telefonía celular, de servicios públicos y otras compañías podrán registrarse, conocer su deuda actual en detalle, acceder a opciones para pagarla y quitar el antecedente negativo de su historial.

El sistema permitirá, sin otros trámites, ver la deuda existente, simular distintas alternativas de pago y, una vez que se elige un plan, pagar con medios electrónicos con la generación de comprobantes y recordatorios de los vencimientos. Toda la operación es gestionada por el propio usuario dentro de la plataforma.

Para las empresas acreedoras, la plataforma también es una buena oportunidad no solo para cobrar sus deudas antiguas de manera simple, con menores costos operativos y reemplazando los llamados poco amigables por la autogestión digital, que identifica los perfiles con mayores probabilidades de regularización.

A través de Ponete al día, empresas acreedoras pueden ofrecer descuentos y planes de pago a las personas con compromisos financieros pendientes. Los usuarios acceden a las ofertas desde la autogestión con una plataforma digital, que les permite resolver su deuda en pocos pasos y mejorar su perfil crediticio.

La idea es un emprendimiento conjunto de Equifax, la empresa global de big data que en la Argentina es dueña del Informe Veraz, y Alprestamo, un marketplace de productos financieros que permite elegir el crédito adecuado para cada cliente, con más de 7 millones de usuarios en 6 países de América Latina.

Foto de archivo: Un cliente cuenta los billetes de pesos argentinos en Buenos Aires, Argentina. 23 ene, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

“Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax con la capilaridad digital de Alprestamo, para identificar oportunidades de cancelación de deuda, ofrecer planes de pago personalizados, con quitas y cuotas cuando corresponda, y cerrar acuerdos online en minutos, sin llamadas invasivas ni procesos manuales”, explicaron sus responsables.

“Salir del Veraz”, en realidad, es una expresión equivocada: todos los usuarios de servicios financieros están en Veraz y en cualquier otra base de datos de información comercial. El punto pasa por estar con un historial limpio de deudas que permita acceder a nuevos créditos. Hacia allí apunta la idea, que estará en funcionamiento pleno en septiembre.

Equifax Argentina y Alpréstamo ya pusieron en marcha el mismo servicio en Chile, bajo el nombre “Chao deudas” y planean avanzar en otros países de la región como Uruguay y Perú, dado que ambas empresas tienen presencia regional.

La iniciativa apunta a cambiar el paradigma en la relación entre instituciones acreedoras y clientes, con el objetivo de impulsar la educación e inclusión financiera, y generar oportunidades de acceso al crédito a quienes no las tienen por alguna deuda vencida.

“Con Ponete al Día llevamos al mundo de las cobranzas la misma lógica que aplicamos en el marketplace: claridad, opciones y autogestión. Ganamos todos: las personas recuperan su salud financiera y las empresas mejoran su recupero con una experiencia digital de primer nivel”, explicó Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo.

Gabriel García Mosquera, General Manager de Equifax Argentina, agregó: “Nuestra analítica y modelos de segmentación, con una ejecución omnicanal y ágil, potencia el recupero y mejora sin dudas la experiencia del cliente. Esto permite ofertas de regularización más relevantes y mejores resultados para todo el universo financiero”.

La plataforma está diseñada como un ecosistema colaborativo, donde cada entidad financiera participante mantiene el control de sus ofertas, mientras que los usuarios encuentran condiciones únicas para regularizar sus deudas de manera voluntaria.

Además de facilitar acuerdos de pago, la plataforma incorpora contenidos educativos y recursos prácticos para ayudar a las personas a comprender el impacto de sus decisiones financieras y planificar un futuro económico más sólido.