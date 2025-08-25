Las aerolíneas lanzaron una semana de descuentos: los destinos con más beneficios y pasajes desde los 18.000 pesos

Los descuentos estarán disponibles hasta el próximo domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de incentivar la demanda en temporada baja, este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale, con agencias y operadores turísticos de todo el país que ofrecerán promociones, rebajas y opciones de pago en cuotas sin interés. Las aerolíneas también lanzaron una semana de beneficios con tarifas reducidas y cuotas sin interés.

La acción de ofertas y promociones se llevará a cabo del lunes 25 al domingo 31 de agosto, es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Los descuentos pueden alcanzar hasta 60% off.

El evento contará también con paquetes especiales, cuotas sin interés, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

Las aerolíneas apuestan a fuertes descuentos para la temporada baja

En cuanto a las líneas aéreas específicamente, Aerolíneas Argentinas ofrece promociones especiales tanto para el turismo receptivo como para el emisivo. Hay 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma; y 20% de descuento en destinos Caribe, como Punta Cana y Cancún.

Respecto a los vuelos domésticos, la aerolínea de bandera tendrá los siguientes plazos de pago:

Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).

Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).

Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).

Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).

Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).

Asimismo, sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa. A partir de este lunes estarán disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que contarán con dos vuelos semanales entre el 1 de enero y Semana Santa.

Aerolíneas Argentinas sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa

Por su parte, hasta el 31 de agosto en Flybondi se pueden encontrar tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $26.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén y Buenos Aires-Bariloche.

También, hay tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán; desde $32.999 para Buenos Aires-Corrientes y Buenos Aires-Puerto Iguazú. Además, tarifas desde $32.999 para las rutas Buenos Aires-Puerto Madryn y Buenos Aires-Salta, desde $33.499 para Buenos Aires-Posadas y Buenos Aires-Santiago del Estero.

Para aquellos que elijan destinos internacionales, figuran pasajes desde $151.000 para Buenos Aires-Encarnación; y para los rutas a Brasil desde $165.000 para Buenos Aires-Florianópolis, desde $182.000 Buenos Aires-Sao Paulo y desde $195.000 Buenos Aires-Río de Janeiro con carry on incluido.

En JetSmart se podrán comprar pasajes para vuelos domésticos con precios desde $21.100 por tramo. Por otra parte, los vuelos internacionales parten desde USD 63 u $86.600. En ambos casos la vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Los vuelos internacionales parten desde USD 63 u $86.600 en JetSmart

Además, se ofrecerán promociones flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de las redes sociales de la aerolínea.

LATAM lanzó vuelos con hasta 56% de descuento. Se destaca una tarifa de $161.228 para viajar a Santiago de Chile, esto es un 50% más bajo que su precio habitual. También, se pueden encontrar vuelos a Río de Janeiro por $236.321, partiendo desde Córdoba, y por $230.020 desde Buenos Aires. La rebaja asciende a 48% y 42% off, respectivamente.

En tanto, la lowcost Level tiene vuelos por USD 399 a Barcelona, España, para viajar en octubre. Además, se pueden encontrar pasajes a Madrid por USD 625 en ciertos días de noviembre.