Economía

Las aerolíneas lanzaron una semana de descuentos: los destinos con más beneficios y pasajes desde los 18.000 pesos

En el marco del Travel Sale, las líneas aéreas están ofreciendo vuelos a precios rebajados para viajar en los próximos meses

Guardar
Los descuentos estarán disponibles hasta
Los descuentos estarán disponibles hasta el próximo domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de incentivar la demanda en temporada baja, este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale, con agencias y operadores turísticos de todo el país que ofrecerán promociones, rebajas y opciones de pago en cuotas sin interés. Las aerolíneas también lanzaron una semana de beneficios con tarifas reducidas y cuotas sin interés.

La acción de ofertas y promociones se llevará a cabo del lunes 25 al domingo 31 de agosto, es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Los descuentos pueden alcanzar hasta 60% off.

El evento contará también con paquetes especiales, cuotas sin interés, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

Las aerolíneas apuestan a fuertes
Las aerolíneas apuestan a fuertes descuentos para la temporada baja

En cuanto a las líneas aéreas específicamente, Aerolíneas Argentinas ofrece promociones especiales tanto para el turismo receptivo como para el emisivo. Hay 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma; y 20% de descuento en destinos Caribe, como Punta Cana y Cancún.

Respecto a los vuelos domésticos, la aerolínea de bandera tendrá los siguientes plazos de pago:

  • Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).
  • Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).
  • Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).
  • Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).
  • Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).
  • Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).
  • Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).
  • Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).

Asimismo, sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa. A partir de este lunes estarán disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que contarán con dos vuelos semanales entre el 1 de enero y Semana Santa.

Aerolíneas Argentinas sumará oferta con
Aerolíneas Argentinas sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa

Por su parte, hasta el 31 de agosto en Flybondi se pueden encontrar tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $26.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén y Buenos Aires-Bariloche.

También, hay tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán; desde $32.999 para Buenos Aires-Corrientes y Buenos Aires-Puerto Iguazú. Además, tarifas desde $32.999 para las rutas Buenos Aires-Puerto Madryn y Buenos Aires-Salta, desde $33.499 para Buenos Aires-Posadas y Buenos Aires-Santiago del Estero.

Para aquellos que elijan destinos internacionales, figuran pasajes desde $151.000 para Buenos Aires-Encarnación; y para los rutas a Brasil desde $165.000 para Buenos Aires-Florianópolis, desde $182.000 Buenos Aires-Sao Paulo y desde $195.000 Buenos Aires-Río de Janeiro con carry on incluido.

En JetSmart se podrán comprar pasajes para vuelos domésticos con precios desde $21.100 por tramo. Por otra parte, los vuelos internacionales parten desde USD 63 u $86.600. En ambos casos la vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Los vuelos internacionales parten desde
Los vuelos internacionales parten desde USD 63 u $86.600 en JetSmart

Además, se ofrecerán promociones flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de las redes sociales de la aerolínea.

LATAM lanzó vuelos con hasta 56% de descuento. Se destaca una tarifa de $161.228 para viajar a Santiago de Chile, esto es un 50% más bajo que su precio habitual. También, se pueden encontrar vuelos a Río de Janeiro por $236.321, partiendo desde Córdoba, y por $230.020 desde Buenos Aires. La rebaja asciende a 48% y 42% off, respectivamente.

En tanto, la lowcost Level tiene vuelos por USD 399 a Barcelona, España, para viajar en octubre. Además, se pueden encontrar pasajes a Madrid por USD 625 en ciertos días de noviembre.

Temas Relacionados

travel salevuelosaerolíneasdescuentosúltimas noticias

Últimas Noticias

El súper fruto que trajo Sarmiento a la Argentina y que hoy exporta el 70% de su producción

La nuez pecán se consolidó como un cultivo estratégico en Argentina, con fuerte impulso exportador, diversidad productiva y alianzas que integran innovación, tradición y nuevos mercados

El súper fruto que trajo

Las fábricas de autos, cada vez más importadoras: cómo incidirá la mayor apertura en la industria nacional y el empleo

La proporción de autos 0 km nacionales e importados está en 44% y 56%, respectivamente. En seis meses entraron al país 172.000 autos del exterior, pero menos del 4% son de importadores

Las fábricas de autos, cada

Cómo será el primer local en la Argentina de una cadena internacional de productos deportivos

La empresa oficializó la apertura de la tienda y confirmó que inició la búsqueda de personal. Qué perfiles busca

Cómo será el primer local

El Gobierno presentó un proyecto para para garantizar estabilidad fiscal por 20 años a las inversiones en energías renovables

La propuesta parlamentaria introduce mecanismos para diversificar tecnologías y regiones, y refuerza la seguridad jurídica para los beneficiarios del régimen vigente

El Gobierno presentó un proyecto

El principal asesor económico de Trump afirmó que EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel

La reciente adquisición de acciones de la compañía por parte del Ejecutivo abre la puerta a futuras inversiones en industrias tecnológicas, mientras se discuten los riesgos y beneficios de este tipo de intervenciones

El principal asesor económico de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresarios de IDEA: el 82%

Empresarios de IDEA: el 82% cree que en 2026 mejorará la economía pero reclaman medidas urgentes para bajar impuestos

El súper fruto que trajo Sarmiento a la Argentina y que hoy exporta el 70% de su producción

Las fábricas de autos, cada vez más importadoras: cómo incidirá la mayor apertura en la industria nacional y el empleo

Javier Milei se mostró con su hermana Karina y aseguró: “Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo”

A partir de qué edad las mujeres son más vulnerables a la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa visitará Japón para

Daniel Noboa visitará Japón para atraer inversiones y consolidar el comercio

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por formar una presunta alianza ilegal que bloquea la competencia en IA

El Ejército de Israel investigará el ataque al hospital de Khan Younis que dejó 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

Cuál es la forma correcta de hacer sentadillas

Cómo es la experiencia de alojarse en un barco antiguo que sobrevivió a la Segunda Guerra y a ataques piratas

TELESHOW
El cruce público de Alex

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim