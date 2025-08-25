Las aerolíneas lanzaron una semana de descuentos: los destinos con más beneficios y pasajes desde los 18.000 pesos

Con el objetivo de incentivar la demanda en temporada baja, este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale, con agencias y operadores turísticos de todo el país que ofrecerán promociones, rebajas y opciones de pago en cuotas sin interés. Las aerolíneas también lanzaron una semana de beneficios con tarifas reducidas y cuotas sin interés.
La acción de ofertas y promociones se llevará a cabo del lunes 25 al domingo 31 de agosto, es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Los descuentos pueden alcanzar hasta 60% off.
El evento contará también con paquetes especiales, cuotas sin interés, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.
En cuanto a las líneas aéreas específicamente, Aerolíneas Argentinas ofrece promociones especiales tanto para el turismo receptivo como para el emisivo. Hay 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma; y 20% de descuento en destinos Caribe, como Punta Cana y Cancún.
Respecto a los vuelos domésticos, la aerolínea de bandera tendrá los siguientes plazos de pago:
- Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).
- Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).
- Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).
- Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).
- Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).
- Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).
- Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).
- Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).
Asimismo, sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa. A partir de este lunes estarán disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que contarán con dos vuelos semanales entre el 1 de enero y Semana Santa.
Por su parte, hasta el 31 de agosto en Flybondi se pueden encontrar tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $26.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén y Buenos Aires-Bariloche.
También, hay tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán; desde $32.999 para Buenos Aires-Corrientes y Buenos Aires-Puerto Iguazú. Además, tarifas desde $32.999 para las rutas Buenos Aires-Puerto Madryn y Buenos Aires-Salta, desde $33.499 para Buenos Aires-Posadas y Buenos Aires-Santiago del Estero.
Para aquellos que elijan destinos internacionales, figuran pasajes desde $151.000 para Buenos Aires-Encarnación; y para los rutas a Brasil desde $165.000 para Buenos Aires-Florianópolis, desde $182.000 Buenos Aires-Sao Paulo y desde $195.000 Buenos Aires-Río de Janeiro con carry on incluido.
En JetSmart se podrán comprar pasajes para vuelos domésticos con precios desde $21.100 por tramo. Por otra parte, los vuelos internacionales parten desde USD 63 u $86.600. En ambos casos la vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
Además, se ofrecerán promociones flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de las redes sociales de la aerolínea.
LATAM lanzó vuelos con hasta 56% de descuento. Se destaca una tarifa de $161.228 para viajar a Santiago de Chile, esto es un 50% más bajo que su precio habitual. También, se pueden encontrar vuelos a Río de Janeiro por $236.321, partiendo desde Córdoba, y por $230.020 desde Buenos Aires. La rebaja asciende a 48% y 42% off, respectivamente.
En tanto, la lowcost Level tiene vuelos por USD 399 a Barcelona, España, para viajar en octubre. Además, se pueden encontrar pasajes a Madrid por USD 625 en ciertos días de noviembre.