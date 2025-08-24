Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 16.000 pasajeros afectados

Las aerolíneas cancelaron y reprogramaron vuelos. EFE/Luciano González

Aerolíneas Argentinas anunció que, de concretarse el escenario previsto por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá 4.400 pasajeros afectados por 46 cancelaciones en vuelos de cabotaje, además de 122 reprogramaciones, dentro de una operación de 320 servicios programados para la jornada. Otras líneas aéreas también contabilizaron miles de viajeros perjudicados.

La medida de fuerza llevada adelante por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) responde a un conflicto salarial que lleva varios meses. Con conciliación obligatoria mediante, el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no lograron alcanzar un acuerdo paritario luego de varias audiencias.

Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones, que este domingo impedirá despegues en todo el país en las franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

“Es importante destacar que la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos”, comunicó Aerolíneas Argentinas.

“Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, añadió y recomendó utilizar los canales de autogestión en la aplicación de la línea aérea (disponible en iOS y Android) o vía su sitio web.

Desde la aerolínea de bandera manifestaron: “Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.

Esto se suma a las alteraciones operativas del viernes: en total se cancelaron 70 vuelos (50 solo de Aerolíneas Argentinas), 59 fueron demorados y 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales resultaron afectados.

Atepsa dispuso un cronograma de interrupciones, que este domingo impedirá despegues en todo el país en las franjas horarias de 13 a 16 hs, y de 19 a 22 hs - crédito Colprensa

Por su parte, Flybondi deberá cancelar este domingo 4 vuelos y más de 40 serán reprogramados, incluso con cambios de aeropuerto. Más de 7.000 pasajeros verán alterados sus viajes y no se descartan otras demoras durante el día.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, dijeron en la lowcost.

En JetSmart también emitieron un comunicado y afirmaron: “La aerolínea ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de ‘Administra tu vuelo’ en el sitio web”.

En la empresa calculan que este domingo habrá alrededor de 5.000 pasajeros impactados, lo que deja un saldo total hasta el momento de 13.000.

La aerolínea LATAM indicó: “Debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina”.

“Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa”, detallaron.

El cronograma del plan de acción difundido por ATEPSA, que excluye vuelos sanitarios y el servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), continúa de la siguiente manera:

Martes 26 de agosto habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16.

Sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22 por última vez.

Cronograma de medidas de ATEPSA

Mientras tanto, desde el sindicato aseguraron: “Durante todo un año hemos intentado por todos los medios arribar a la solución para este conflicto, sin encontrar ninguna voluntad de dialogo y negociación por parte de quienes se olvidaron de gestionar el sistema aéreo argentino, privilegiando el negocio y los beneficios personales, en vez de garantizar la seguridad aérea”.

En contraposición, EANA señaló: “La Empresa Argentina de Navegación Aérea comunica su profundo rechazo ante las medidas de fuerza llevadas a cabo por ATEPSA, que afectan un servicio esencial garantizado por ley y comprometen las operaciones del sistema aeronáutico”.

“Tras la finalización del plazo de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, EANA participó de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el gremio debido a su postura intransigente”, sostuvo.

“De esta manera, una vez más la entidad gremial decidió tomar medidas que evidencian una clara intención de extorsionar y coartar las libertades de todos los argentinos llevando adelante un cronograma de medidas de fuerza que pretenden extenderse durante 5 diferentes jornadas”, añadió.

Fuentes oficiales explicaron que la empresa ofreció una actualización salarial del 15%, pero este aumento fue rechazado por ATEPSA, el cual apuntó que esa cifra “jamás se firmó en un acta” y que “no se logró formalizar ninguna propuesta sin condicionamientos”.