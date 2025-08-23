Paro de controladores: en el primer día se cancelaron 70 vuelos, de los cuales 50 eran de Aerolíneas Argentinas

13/06/2017 Aerolíneas Argentinas volará a cinco nuevos destinos europeos gracias a la ampliación a partir de julio del acuerdo de código compartido que tiene con Air Europa, según informó el diario argentino 'La Nación' SUDAMÉRICA ARGENTINA ECONOMIA AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Aeropuertos Argentina precisó que el viernes 22, en la primera jornada del paro de controladores aéreos, hubo un total de 70 vuelos cancelados, de los cuales 50 fueron de la Aerolíneas Argentinas.

La segunda empresa más afectada por el paro fue JetSmart, que tuvo 15 cancelaciones. En tanto Latam registró 3 y Gol 2 cancelaciones.

De las cancelaciones, 41 fueron de partidas, la gran mayoría de ellas (34) de vuelos domésticos y solo 7 de vuelos internacionales. Las cancelaciones de arribos sumaron 29, de las cuales 24 afectaron los planes de pasajeros con tickets comprados en 24 vuelos nacionales y 5 vuelos internacionales, según puede observarse en el cuadro de abajo.

En la noche del viernes Aerolíneas denunció ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el gremio de controladores aéreos, Atepsa, no dejó que despeguen 9 vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales.

La denuncia se da en el contexto del paro programado que anunció esta semana Atepsa y que en su primera jornada afectó a 10.500 pasajeros. Sólo Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día, a los que se deben sumar los que no estaban planeados y se vieron afectados según la denuncia.

“Al menos dos de esos vuelos tenían todos sus pasajeros embarcados, mientras que otros habían iniciado el traslado de la terminal al avión, con sus equipajes despachados”, detalló la empresa en un posteo en X.

“Esta última acción perjudicó a más de 800 personas, en total, el paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos. Desde Aerolíneas Argentinas lamentamos estos inconvenientes ajenos a la empresa y reafirmamos nuestro compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, cerró la comunicación online de Aerolíneas.

Los organismos ante los que la empresa realizó el reclamo son la ANAC, la autoridad aeronáutica local que depende Economía y se encarga de normar, regular y fiscalizar la aviación civil, y EANA, la encargada de brindar los servicios de navegación aérea que también está bajo la órbita de Luis Caputo.

Cronograma de las medidas de fuerza

El cronograma difundido por el gremio de los controladores aéreos continuaría del siguiente modo:

Domingo 24 en los mismos horarios.

Martes 26 habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16.

Sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22 por última vez.

El paro pone en foco a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), cuya titular, Paola Barritta, aparece asociada a una trama en donde aparecen vínculos familiares y políticos.

La secretaria general del sindicato, que agrupa al personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), es hija de José Barritta, “El Abuelo”, como se lo conocía al histórico ex jefe barrabrava de “La 12″ que pertenecía al grupo de choque de la hinchada de Boca.

Abogada formada en la Universidad Nacional de La Matanza y controladora de tránsito aéreo desde 2010 en el Centro de Control de Área Ezeiza, Barritta asumió como secretaria general de ATEPSA en abril de 2022, gracias a los 380 votos que obtuvo en las elecciones de la organización, con respaldo del kirchnerismo y del Partido Obrero. Con el apoyo de esos votos, sus decisiones afectan hoy a decenas de miles de pasajeros.

El impacto en otras compañías

Además de Aerolíneas Argentinas, otras empresas aéreas comunicaron las dificultades para sus pasajeros por la intempestiva medida gremial. Latam advirtió que, por esa causa, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto.

Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, Latam está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa.

En tanto, JetSmart Airlines dio a conocer que “ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de ‘Administra tu vuelo’ en el sitio web”, señalan en un comunicado.

“JetSmart mantiene coordinación constante con las autoridades aeroportuarias para proteger a los pasajeros y asegurar que la información esté actualizada en todos los canales oficiales”, agrega finalmente.

A su vez, Flybondi, indicó que, “ante las medidas de fuerza que llevará adelante Atepsa afectando la operación en todos los aeropuertos del país, Flybondi se vio obligada a modificar la programación del día viernes 22 de agosto”. Informaron que cancelaron 10 vuelos, reprogramaron más de 35, que hay 7.000 pasajeros afectados y que no se descartan otras demoras.