Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos mientras se sostienen las tasas altas

El S&P Merval gana 1,9% a 2.140.000 puntos y las acciones en Wall Street avanzan hasta 4%. Los bonos en dólares rebotan 0,5%. Las tasas de caución persisten sobre el 50%

Guardar
Los negocios con activos argentinos
Los negocios con activos argentinos dependen del resultado electoral de octubre.

Mientras los inversores financieros ahora buscan pistas sobre la fortaleza del presidente libertario Javier Milei ante la definición de las elecciones legislativas de octubre, las apuestas especulativas impulsan este viernes a una recuperación de acciones y bonos.

Las acciones y los bonos argentinos operan con ganancias en el cierre de una semana alterada por los movimientos bruscos de las tasas de interés, aún en niveles muy altos. Por ejemplo, la referencia de la caución -préstamos bursátiles entre privados- se sostiene en el 53% nominal anual pasadas las 13 horas.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1,9%, en los 2.140.000 puntos, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York avanzan hasta 3,9%, con los títulos de Mercado Libre al frente.

Contribuye a este desempeño la tendencia muy alcista en un rango de 1,6% a 2,1% en los principales indicadores de Wall Street.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:10 horas)

En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- ganan un 0,5% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en torno a los 750 puntos básicos.

El Gobierno sufrió esta semana otro revés legislativo tras el rechazo en el Senado de una serie de decretos presidenciales y la aprobación de un presupuesto para las universidades públicas, un día después de que diputados opositores lograron rechazar un veto a un aumento en las subvenciones para discapacitados.

“En el frente político —cada vez más en foco— destacamos tres hitos por delante: (las elecciones en la provincia de) Corrientes (31 de agosto), provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y legislativas nacionales (26 de octubre)”, estimó el Grupo SBS. “Las encuestas sugieren un resultado fuerte para el Gobierno en octubre, débil en Corrientes y más ambiguo en la Provincia de Buenos Aires”, señaló.

Milei dijo el jueves en un discurso en el Council of the Americas 2025 que en el Congreso “intentan promulgar leyes de quiebra que atentan contra el superávit fiscal, incitan protestas violentas, operan con campañas de desinformación y maniobras de sabotaje propias de la izquierda criminal”.

El mandatario afirma que vetará o judicializará las leyes que implican un aumento de las partidas presupuestarias.

Por su parte, en el ámbito monetario las presiones sobre las tasas de interés continuaban distorsionando las apuestas de los inversores tras recientes cambios en la política del Banco Central y los encajes de las entidades.

“Es un grado de volatilidad e incertidumbre que hace muy complejo todo el proceso de toma de decisiones y de manejo de los excedentes de liquidez”, evaluó la administradora de fondos MegaQM.

“El ruido está viniendo por los cambios en las operatorias de encajes y sobre todo por la operatoria diaria e intradiaria, en donde se van viendo cuellos de botella en diferentes horarios que pueden llevar la tasa de un extremo al otro”, explicó.

Operadores estiman que para amortiguar la suba de tasas se registraron presuntas intervenciones oficiales en el mercado secundario de bonos en pesos y negocios en Pases pasivos, sin descartarse cambios en la normativa para tratar de adecuar la curva de las tasas de corto plazo.

La tasa de interés en cauciones bursátiles llegó a registrar esta semana niveles de entre 2% y 150% ante necesidades puntuales para cumplir con los requisitos vigentes.

“Como las entidades no pueden quedarse con liquidez, hay momentos que todos ofrecen fondos y de ahí que la tasa caiga al 2%, pero cuando descalzadas salen a pagar lo que fuera”, explicó un analista a Reuters.

“La próxima semana sabremos qué magnitud tuvo esa intervención, aunque el comportamiento de ambas partes sugiere que el BCRA tiene en mente algún tipo de corredor de tasas, y que intenta reducir la fuerte volatilidad que hemos visto en el mercado en pesos”, estimó Max Capital.

El analista Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, dijo que “a finales de julio el BCRA tenía una posición vendida en futuros por 3.800 millones de dólares, el nivel más alto vendido desde agosto de 2022”.

Temas Relacionados

Wall Streetacciones Argentinatasas de interésElecciones 2025últimas noticias

Últimas Noticias

Paolo Rocca expuso la preocupación de los industriales por la ola importadora y la amenaza china ante una actividad frenada

El presidente del Grupo Techint reflejó las quejas que circulan en la UIA. La necesidad de nivelar la cancha, un freno a las inversiones y el riesgo de que ingrese el acero chino a la economía local

Paolo Rocca expuso la preocupación

Cómo combinar liderazgo confiable y respuesta veloz para que tu empresa le gane a la competencia

La gestión empresarial enfrenta un nuevo tablero: liderazgo que cotiza como moneda y rapidez operativa que define ventajas reales en resultados

Cómo combinar liderazgo confiable y

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 5G para minería, energía y agroindustria

Medida oficial habilitó un esquema de conectividad dedicado para compañías con operaciones críticas y actividades de gran escala en el país

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo

La tasa del plazo fijo tocó el 50%: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $300 mil

El Banco Central actualizó las tasas a 30 días y las entidades muestran fuertes diferencias en los rendimientos ofrecidos

La tasa del plazo fijo

Quién es y cómo piensa Brian O’Kelley, el emprendedor que vendió su compañía por 1.600 millones de dólares y donó más del 90%

El fundador de AppNexus sorprendió al mundo empresarial con una decisión radical. Su visión sobre el dinero y la educación familiar desafía los modelos tradicionales

Quién es y cómo piensa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los misterios del cerebro: el

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Té de lavanda, aliado natural contra la ansiedad y el insomnio

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 5G para minería, energía y agroindustria

Quién es “El Viejo” González, el narco preso detrás de las amenazas al gobierno de Santa Fe que ordenó balear un micro de agentes penitenciarios

La tasa del plazo fijo tocó el 50%: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $300 mil

INFOBAE AMÉRICA
Los misterios del cerebro: el

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

El ascenso del nihilismo de derecha

Santiago Peña firmó el decreto que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

TELESHOW
Ana Garibaldi recordó el paso

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez