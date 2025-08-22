Mercados: suben las acciones y los bonos mientras se sostienen las tasas altas

Los negocios con activos argentinos dependen del resultado electoral de octubre.

Mientras los inversores financieros ahora buscan pistas sobre la fortaleza del presidente libertario Javier Milei ante la definición de las elecciones legislativas de octubre, las apuestas especulativas impulsan este viernes a una recuperación de acciones y bonos.

Las acciones y los bonos argentinos operan con ganancias en el cierre de una semana alterada por los movimientos bruscos de las tasas de interés, aún en niveles muy altos. Por ejemplo, la referencia de la caución -préstamos bursátiles entre privados- se sostiene en el 53% nominal anual pasadas las 13 horas.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1,9%, en los 2.140.000 puntos, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York avanzan hasta 3,9%, con los títulos de Mercado Libre al frente.

Contribuye a este desempeño la tendencia muy alcista en un rango de 1,6% a 2,1% en los principales indicadores de Wall Street.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:10 horas)

En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- ganan un 0,5% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en torno a los 750 puntos básicos.

El Gobierno sufrió esta semana otro revés legislativo tras el rechazo en el Senado de una serie de decretos presidenciales y la aprobación de un presupuesto para las universidades públicas, un día después de que diputados opositores lograron rechazar un veto a un aumento en las subvenciones para discapacitados.

“En el frente político —cada vez más en foco— destacamos tres hitos por delante: (las elecciones en la provincia de) Corrientes (31 de agosto), provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y legislativas nacionales (26 de octubre)”, estimó el Grupo SBS. “Las encuestas sugieren un resultado fuerte para el Gobierno en octubre, débil en Corrientes y más ambiguo en la Provincia de Buenos Aires”, señaló.

Milei dijo el jueves en un discurso en el Council of the Americas 2025 que en el Congreso “intentan promulgar leyes de quiebra que atentan contra el superávit fiscal, incitan protestas violentas, operan con campañas de desinformación y maniobras de sabotaje propias de la izquierda criminal”.

El mandatario afirma que vetará o judicializará las leyes que implican un aumento de las partidas presupuestarias.

Por su parte, en el ámbito monetario las presiones sobre las tasas de interés continuaban distorsionando las apuestas de los inversores tras recientes cambios en la política del Banco Central y los encajes de las entidades.

“Es un grado de volatilidad e incertidumbre que hace muy complejo todo el proceso de toma de decisiones y de manejo de los excedentes de liquidez”, evaluó la administradora de fondos MegaQM.

“El ruido está viniendo por los cambios en las operatorias de encajes y sobre todo por la operatoria diaria e intradiaria, en donde se van viendo cuellos de botella en diferentes horarios que pueden llevar la tasa de un extremo al otro”, explicó.

Operadores estiman que para amortiguar la suba de tasas se registraron presuntas intervenciones oficiales en el mercado secundario de bonos en pesos y negocios en Pases pasivos, sin descartarse cambios en la normativa para tratar de adecuar la curva de las tasas de corto plazo.

La tasa de interés en cauciones bursátiles llegó a registrar esta semana niveles de entre 2% y 150% ante necesidades puntuales para cumplir con los requisitos vigentes.

“Como las entidades no pueden quedarse con liquidez, hay momentos que todos ofrecen fondos y de ahí que la tasa caiga al 2%, pero cuando descalzadas salen a pagar lo que fuera”, explicó un analista a Reuters.

“La próxima semana sabremos qué magnitud tuvo esa intervención, aunque el comportamiento de ambas partes sugiere que el BCRA tiene en mente algún tipo de corredor de tasas, y que intenta reducir la fuerte volatilidad que hemos visto en el mercado en pesos”, estimó Max Capital.

El analista Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, dijo que “a finales de julio el BCRA tenía una posición vendida en futuros por 3.800 millones de dólares, el nivel más alto vendido desde agosto de 2022”.