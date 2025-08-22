Economía

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito

Fernando Meaños

Fernando Meaños

La irregularidad en el préstamo
La irregularidad en el préstamo para el consumo creció sobre el final del primer semestre

La mora en el crédito para el consumo tuvo un firme crecimiento en junio y llegó a duplicarse en el último año en algunas líneas, según datos oficiales publicados en el Informe sobre Bancos del BCRA.

El incumplimiento global del sector privado llegó al 2,9% del total, por encima del 2,6% de mayo y mucho más alto que el 1,8% de junio de 2024. Se trata del registro más alto desde el 3,5% de enero de 2024, tras la devaluación del peso y el salto inflacionario en el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Pero los datos más llamativos del reporte del Central son los referidos al crédito para el consumo, sobre todo en la comparación interanual, que aplica sobre el momento de peor actividad económica. Tal es el caso de tarjetas de crédito, con una morosidad del 4,4% que más que duplicó el 1,9% de junio de 2024, o de los préstamos personales, cuya irregularidad saltó del 4,1% al 6,4% en el mismo plazo.

El aumento de la mora fue mucho más moderado en los préstamos con garantía real, confirmando que las familias suelen priorizar el pago del crédito para comprar una vivienda o un auto. Los créditos hipotecarios tienen un nivel de mora del 1,4%, mientras que un año atrás era de 1,7%. En el caso particular de los hipotecarios UVA, ajustados por inflación, la mora es aún menor y se ubica en 1 por ciento.

Por el lado de los créditos prendarios, la irregularidad se ubicó en 2,6%, casi sin cambios con el dato de un año atrás (2,4%).

El informe del BCRA señaló que el aumento en el ratio de irregularidad del crédito al sector privado “resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras”, tanto públicas como privadas. Y que la mora del crédito a las familias “alcanzó 5,2% en el mes, por encima del mes pasado, principalmente por las líneas destinadas al consumo”.

“El ratio de irregularidad de las financiaciones a las empresas totalizó 1,1%, manteniéndose si cambios significativos en comparación con el registro de mayo”, agregó el reporte.

Al mismo tiempo, los datos del BCRA dan cuenta del avance del crédito en junio, producto del inicio del desarme de las LEFI que llevó a los bancos a colocar su liquidez excedente. La finalización de ese instrumento, a partir del 10 de julio, desató una fuerte volatilidad de tasas y un estancamiento en el crédito que no se reflejan en este informe.

“La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. El saldo real de crédito a empresas y familias en pesos se incrementó 4,2% en el mes, principalmente por las líneas comerciales y por los préstamos con garantía real”, señaló el BCRA. Esa suba representa un crecimiento del 78% interanual en términos reales, es decir, excluyendo el efecto de la inflación.

El saldo del financiamiento al sector privado en dólares aumentó 3,8%, lo que representa un 139% interanual. El Central destacó que en el mes crecieron los depósitos del sector privado en moneda extranjera y el fondeo mediante la emisión de obligaciones negociables, que ayudaron a la expansión de los préstamos en esa moneda.

“La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. Teniendo en cuenta los principales movimientos del balance del conjunto de entidades financieras para el segmento en pesos, el aumento del saldo de los depósitos (del sector privado y público) y la caída de las LEFIs fueron los principales orígenes de fondos en el mes”, concluyó el informe del BCRA. Estos recursos, explicó la autoridad monetaria, ayudaron a incrementar el saldo real de crédito al sector privado.

