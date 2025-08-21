Economía

Repuestos, combustible y talleres: cuáles son los trucos que usan los argentinos para ahorrar en el uso del auto

La mayor oferta de productos se combina con precios elevados en muchos rubros. Los usuarios conservan el vehículo por más tiempo y buscan optimizar sus gastos de mantenimiento

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Talleres mecánicos, casas de repuestos y fabricantes de autopartes ven reducidos sus márgenes porque los usuarios buscan bajar sus costos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra actualizada que refleja una antigüedad de 14,3 años promedio para el parque automotor argentino generó en los últimos días un gran impacto en distintos sectores afines a la industria automotriz. De hecho, fue una de las razones para que desde distintos sectores se plantee el debate respecto a un eventual Plan Canje que permita renovar la franja de automóviles más viejos.

Para los fabricantes e importadores de autos, que el promedio de edad sea tan alto es una mala noticia, ya que refleja un potencial de mercado que no se está cubriendo con ventas. Sin embargo, como ocurre en muchos órdenes, lo que para unos es malo para otros es una buena noticia. En este caso, quienes componen la cadena de autopartistas (fabricantes, distribuidores, casas de repuestos y talleres mecánicos), tienen una oportunidad para aprovechar.

Durante el reciente Encuentro de Líderes del Mercado de Reposición realizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), se hizo especial hincapié en este escenario beneficioso para el sector, aportando información clave para que todas las partes involucradas tengan mejores herramientas sobre las cuales trabajar.

El envejecimiento del parque automotor
El envejecimiento del parque automotor está relacionado directamente con un mayor tiempo de conservación de los autos que ahora es de 5,4 años promedio

“El sector independiente está beneficiado por el efecto del envejecimiento de parque automotor. Porque el parque viejo es cliente del independiente. Sin embargo, también hay un gran desafío por un conductor que también tiene necesidades en el bolsillo, tiene poca plata. El 2024, y sobre todo el primer semestre del 2025, está dominado no tanto por la caída de la actividad, sino por la caída de los márgenes”, fue el mensaje que se dio durante la primera exposición.

Hubo dos datos salientes. El primero es que las personas conservan el auto por más tiempo, pasando de usarlo y venderlo a los 4,2 años de promedio en 2020, a extender ese plazo a los actuales 5,4 años.

Según los datos aportados por la consultora GIPA, el 38% de los usuarios cambia el auto en menos de 3 años, el 10% lo tiene entre 3 y 4 años, el 19% de los usuarios conserva el vehículo entre 5 y 6 años, el 18% entre 7 y 9 años, y el 15% más de 10 años.

Pero el segundo es en la dirección opuesta porque se ha reducido el uso, entre otros factores, a causa del costo del combustible. Esta disminución se apreció fuertemente el año pasado, llevando a que el uso promedio anual que era de 12.322 km anuales en 2018 a 11.059 km en 2024. Este año se proyecta que terminará en 11.500 km, un leve repunte del 3%.

El 38% de los usuarios
El 38% de los usuarios compra sus propios repuestos. La mayoría lo hace para conseguir mejores precios

Sin embargo, lo que cambió a causa del envejecimiento del parque automotor, es el tipo de mantenimiento que se hace sobre los autos en la actualidad.

Según GIPA, el 38% de los repuestos que se venden los compran los usuarios mismos y no los talleres mecánicos. Esto muestra que se busca precio y lo que antes era común, que el mecánico repare el vehículo comprando las autopartes necesarias, hoy sea algo que queda cada vez más a cargo de los propietarios del vehículo. En este caso, el 66% de las compras fueron hechas en busca de ahorrar dinero y el 30% por pedido del propio mecánico.

El 85% de los usuarios está viendo de qué manera economiza en el mantenimiento del auto. Lo hacen buscando mejores precios, promociones o descuentos, e incluso buscando un taller alternativo. “Ya fue el taller de toda la vida, y si la gente consigue una opción más barata, la prueba”, dijo Florencia Delucchi, directora GIPA.

El comportamiento de los consumidores
El comportamiento de los consumidores está cambiando con la mayor oferta, y el 54% evaluaría una marca nueva o desconocida si tiene mejor precio

“También fue notable el ahorro cambiando el tipo de combustible, pasando de Premium a Súper, especialmente el año pasado”, dijo la ejecutiva. Sin embargo, hay un dato relevante que está referido a la calidad de los repuestos que se usan.

Según la consultora, el 46% de los usuarios no cambiarían una marca conocida por una nueva de reciente llegada al mercado, especialmente de marcas chinas. Sin embargo, el 54% sí está dispuesto a probarlas si el cambio tiene una mejora en el precio o el costo para su presupuesto. Y lo más curioso del caso es que el rubro en el que más usuarios eligen una marca desconocida es en neumáticos, el 40%, y en el que menos lo harían es en frenos, un 26%, siendo que ambos productos tienen directa relación con la seguridad en el auto.

Dentro de ese cambio de modalidad, las herramientas digitales tienen una gran preponderancia, no tanto para las compras en sí, sino para comparar precios antes de elegir la pieza. En 2024, el 85% de las personas usaron internet para buscar precios de autopartes, aunque la tasa de compra por este medio es todavía baja, ya que sólo el 16% concretaron compras. Sin embargo, ese no parece ser un déficit sino una constante estándar, ya que en Brasil esa tasa es del 14%, en España el 16% y en México el 19%.

