Las tasas de caución a un día se dispararon hasta 150% y la tensión política empujó a acciones y bonos

Los activos argentinos cayeron en la plaza local y en el exterior.

Tras una importante caída de casi 5% el martes, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires reincidió este miércoles en los números rojos, con una baja de 0,5%, en los 2.081.95 puntos, un mínimo desde el 22 de julio. La tensión política, que tiende a aumentar medida que se aproxima la fecha de los comicios legislativos, y las violentas fluctuaciones de las tasas en pesos que no encuentran equilibrio continúan perjudicando a la cotización de los activos.

En el tramo final de la operatoria volvió a impactar en los negocios el salto de las tasas en pesos -con un tope de casi 150% para las cauciones bursátiles- a la vez que se digirió una noticia política con fuerte efecto en lo económico, pues la oposición logró rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados.

El rechazo al veto presidencial obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y dos abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. El Gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento en las prestaciones.

Pasadas las 15 horas, las tasas de caución de referencia -préstamos bursátiles entre privados- se empinaron para tocar el 148% a un día de plazo y terminar la rueda en el 70% nominal anual (TNA), rendimientos máximos que no se observaban desde el techo de 121% del 18 de julio, días después de la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), que dejó sin la regulación de liquidez del Gobierno en este mercado.

¿Por qué se dispararon las tasas?

A diferencia de las ruedas de lunes y martes, cuando las tasas de caución se hundieron a casi 0% en la última hora de operaciones -ante la masiva liquidez aportada por los bancos al cierre del balance diario de encajes-, este miércoles estuvo activo el Banco Central en la rueda de REPO (préstamos interbancarios respaldados con bonos) ofreciendo fondos a cambio de una tasa del 40%, para estabilizar los rendimientos en ese umbral.

Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB, explicó que “muchos en el mercado hoy especularon con que pasaría lo mismo que los otros días y esperaron al final de la rueda para tomar. Por lo tanto, la caución a un día se voló y tuvo picos de 150% en el día. También tuvo mínimos de 26% al inicio del día y antes de que el BCRA apareciera en el REPO. Con esto creo que ira muriendo el trade de esperar a la caución a fin de día".

EcoGo señaló que “la decisión de sacar el cepo complicó la estrategia que el gobierno venía usando hasta entonces de remonetizar -pagar al contado con emisión de pesos- parte de los intereses de la deuda en pesos”. Con el apretón monetario de la suba de los encajes, equivalentes hasta 8% de los depósitos, la liquidez desapareció y las tasas entre los bancos que promediaban el 30% TNA antes del desarme de las LEFI saltaron en la semana hasta cerca del 70% TNA”.

“Sin cepo de facto, el esquema económico es más parecido al del segundo acuerdo con el FMI que arrancó en agosto 2018, donde la política fiscal y la monetaria fueron ambas muy contractivas en un contexto de enorme formación de activos externos”, añadió EcoGo.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Los expertos de MegaQM consideraron que “sigue muy alto el nivel de volatilidad en las tasas de interés, que se van adaptando a la manera en que Tesoro y BCRA regulan el nivel de liquidez. Los bancos están adaptando su estructura de fondeo a esta nueva realidad, con incentivos claros a alargar el plazo promedio de captación. Las tasas de plazo fijo mayoristas ya superan el 60%. Para los FCI (Fondos Comunes de Inversión) esto implica que los activos nuevos a devengamiento empiezan a rendir de nuevo por arriba de las tasas de caución o remunerada”.

“Los Money Market recuperarán atractivo con el mix de activos a devengamiento y liquidez diaria -remunerada y caución-. Con estas tasas, la TIR (Tasa Interna de Retorno) de la cartera que se ubicó en 60% con el aumento de caución, se podría normalizar en torno a 52%/53%“ nominal anual, añadieron.

Impacto en acciones y bonos

El cambio de humor en la operatoria bursátil, que había iniciado la sesión con ganancias, se trasladó además a los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street, donde se impusieron las pérdidas, encabezadas por Edenor (-5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- retrocedieron un fuerte 2,1% en promedio, con un riesgo país en torno a los 710 puntos básicos

La Cámara de Diputados analizó los vetos del presidente Javier Milei a leyes sobre jubilaciones, moratoria previsional y ayuda a discapacitados (que rechazó), junto a proyectos de ATN y combustibles para gobernadores.

“En caso de prosperar, el impacto sobre las cuentas públicas sería significativo y pondría en riesgo el objetivo de sostener el superávit fiscal previsto para 2026, además de erosionar las metas fijadas para 2025, una señal que mantiene en alerta a los mercados. Argentina debería alcanzar un superávit primario de 2,2% del PBI en 2025 y de 1,6% en 2026, mientras que el resultado financiero debería ubicarse en 0% y 0,3%, respectivamente”, advirtió Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

“A partir de dudas sobre el ritmo de recortes en la tasa de la Fed, Wall Street en las últimas ruedas viene intercalando un respiro tras desafiar sucesivos máximos. Dicho contexto externo, junto a la expectativa que despiertan las elecciones, viene imponiendo también una mayor prudencia entre los operadores mientras se siguen los tironeos en el Congreso. Ello se debe a que se esperan los resultados y las lecturas políticas que dejen los comicios en Provincia de Buenos Aires, en busca de mayor claridad respecto a octubre”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Subió el dólar

El dólar minorista ganó cinco pesos o un 0,4% en el día, a $1.315 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.317,84 para la venta (suba de 5,04 pesos o un 0,4%) y a $1.275,92 para la compra.

Con negocios por USD 465 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 8,50 pesos o un 0,6%, a 1.301 pesos. Se trató del primer incremento de precios en lo que va de agosto, tras 13 ruedas operativas con tendencia a la baja. En agosto el tipo de cambio oficial conserva un descenso de 73 pesos o un 5,3 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de un peso, contra una baja de 13 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Los dólares financieros operaron con alzas en un rango de dos a cuatro pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.307,67 (+0,3%), mientras que el dólar MEP finalizó a 1.300,51 (+0,2%).

Los contratos de dólar futuro finalizaron con mayoría de precios en alza. El contrato para fin de agosto fue el más operado, con ganancia de seis pesos o 0,5%, a 1.317,50 pesos.

Luego de haberse negociado a $1.335 por la mañana, el dólar blue cerró a $1.340, el mismo precio del martes. El precio blue es el más alto de todos, con una brecha de 3% respecto del dólar mayorista.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central descontaron USD 15 millones de dólares a USD 41.690 millones, a pesar de la suba del oro (+1%) y del yuan chino (+0,1%) respecto del dólar norteamericano.