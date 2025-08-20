El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Las exportaciones sumaron USD 7.727 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en julio de 2025 la balanza comercial argentina cerró con un superávit de USD 988 millones, el registro más alto del año y el vigésimo mes consecutivo con resultado positivo.

Las exportaciones sumaron USD 7.727 millones, con un crecimiento interanual de 7,5%. La suba se explicó por un aumento de 6,2% en las cantidades y de 1,3% en los precios. En tanto, las importaciones alcanzaron USD 6.738 millones, con un incremento de 17,7%, impulsadas por un alza de 23,2% en las cantidades pese a una caída de 4,1% en los precios.

Exportaciones: motor del agro y repunte industrial

Entre los grandes rubros, los productos primarios lideraron el crecimiento, con un alza del 22,8% interanual, equivalente a USD 386 millones adicionales. El aumento se debió principalmente a las mayores ventas de semillas y frutos oleaginosos, que sumaron USD 355 millones.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron 5,3% respecto de julio de 2024, con un aporte clave de grasas y aceites, que avanzaron USD 240 millones. Las manufacturas industriales (MOI) también mostraron una variación positiva de 4,7%, gracias a un incremento en los precios, aunque con caída en las cantidades exportadas.

En contraste, las ventas de combustibles y energía retrocedieron 9,7%, hasta USD 763 millones, afectadas por la baja de 13,2% en los precios, pese a un leve aumento en las cantidades exportadas.

Importaciones: fuerte salto en autos y bienes de capital

Del lado de las compras externas, se observó una expansión marcada en varios rubros. Las importaciones de vehículos automotores de pasajeros crecieron 135,3% interanual, hasta USD 514 millones, alcanzando su mayor nivel desde 2018.

Los bienes de capital subieron 51,9%, lo que representó USD 432 millones adicionales. También crecieron con fuerza los bienes de consumo (47,6%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (19,4%).

En cambio, se registraron descensos en combustibles y lubricantes, que bajaron 25,1% interanual, y en bienes intermedios, con una caída de 5,6%

