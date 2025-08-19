Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI y ya suman inversiones por más de USD 33.000 millones

El Pachón Fase 1 de Glencore para producir cobre implica una inversión de USD 9.500 millones en los próximos diez años

El Gobierno de Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de USD 33.600 millones, según informó este lunes el ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento se aprobaron seis iniciativas por más de USD 13.000 millones.

Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, oil & gas, energías renovables e industria. Los desarrollos además tendrán impactos en al menos 10 provincias de la Argentina.

En el debut del RIGI hubo un fuerte protagonismo de las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta pero la balanza ahora se inclinó para la actividad minera. Es el caso de la reciente solicitud de Glencore, para sus proyectos de cobre El Pachón y Agua Rica, que suman USD 13.300 millones, tras la reciente eliminación de las retenciones a ese mineral.

Hasta el momento se aprobaron seis iniciativas del RIGI por más de USD 13.000 millones

Proyectos que solicitaron el RIGI

Desde el 22 de octubre, día en el que el Gobierno Nacional reglamentó la operatividad del RIGI, se presentaron los siguientes proyectos según información del Ministerio de Economía a la que accedió Infobae:

YPF (aprobado con resolución): Parque solar fotovoltaico “El Quemado” en Mendoza. Inversión: USD 211 millones. YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell (aprobado con resolución): Proyecto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro. Inversión inicial: USD 2.486 millones, potencial hasta USD 3.000 millones. Southern Energy (PAE y Golar LNG) (aprobado con resolución): Instalación de una barcaza para producción de GNL en el Golfo de San Matías, Río Negro. Inversión estimada: USD 2.900 millones a 10 años y hasta USD 6.878 millones en 20 años. Rio Tinto (aprobado con resolución): Expansión del proyecto Rincón de Litio, Salta. Inversión: USD 2.724 millones. Objetivo: producción anual de hasta 60.000 toneladas de litio de grado batería. Sidersa (aprobado con resolución): Planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires. Inversión: USD 286 millones. Enfoque en la producción de acero con tecnología sustentable. Minera Galán Lithium (aprobado - falta resolución): Proyecto Hombre Muerto Oeste, Catamarca. Inversión: USD 217 millones. Producción de cloruro de litio. PCR y Acindar (aprobado - falta resolución): Parque eólico en Olavarría. Potencia: 180MW. Inversión: USD 255 millones. Minas Argentinas SA (AISA Group): Mina Gualcamayo, San Juan. Inversión: USD 1.000 millones para explotación de oro. Posco: Proyecto Sal de Oro, Salta. Inversión: USD 633 millones. Río Tinto: Proyecto Sal de Vida, Catamarca. Inversión: USD 818 millones. McEwen Copper: Proyecto Los Azules, San Juan. Inversión: USD 2.672 millones. Vehículo de Proyecto: Rincón Mining Pty Ltd. Sucursal Argentina. Terminales y Servicio SA: Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes, Santa Fe. Inversión: USD 290 millones. Ganfeng: Proyecto Mariana, Salta. Inversión: USD 273 millones. Vehículo de Proyecto: Litio Minera Argentina SA. Se trata de la única iniciativa rechazada hasta el momento y la compañía analiza reiterar el pedido. Tenaris: Parque Eólico La Rinconada, para abastecimiento de SIDERCA en Campana, Buenos Aires. Inversión: USD 206 millones. Minera Andina (Barrick y Shandong Gold): Proyecto Veladero, San Juan. Inversión: USD 380 millones. Ampliación de capacidad de producción de oro. Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo: Proyecto Arenas de Cercanías, Río Negro. Inversión: USD 232 millones. Tecpetrol: Planta de Tratamiento Los Toldos. Inversión: USD 1.006 millones para producción de petróleo. PAMPA Energía: Planta de tratamiento de petróleo y gas, Neuquén. Inversión: USD 295 millones. Glencore: Proyecto Pachón, San Juan. Minería de cobre, molibdeno y plata. Inversión: USD 9.500 millones. Glencore: Proyecto Minera Agua Rica, Catamarca. Inversión: USD 3.800 millones.

Incentivos a la inversión

El flujo neto de inversión extranjera directa (IED) -ingresos y egresos- presentó en lo que va del año un saldo neto negativo de USD 1.679 millones y de finalizar el 2025 así, sería el peor dato desde que hay registro, según datos del Banco Central. El antecedente más bajo fue 2024, con un neto positivo de USD 89 millones. Las operaciones quedan cada vez más concentradas en jugadores locales como en el caso de la venta de los activos de Exxon a Pluspetrol o la reciente operación entre la malaya Petronas y Vista.

El presidente Javier Milei tiene el desafío de atraer empresas que estén dispuesta a invertir en la economía real. Es por eso que el Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el que ya fueron aprobados seis proyectos con una inversión de USD 12.800 millones, según cifras que manejan los funcionarios del área económica, con las iniciativas más grandes en Vaca Muerta.