Economía

Con la baja del dólar la competitividad cambiaria se redujo 5 puntos en lo que va de agosto

La suba de tasas en pesos en operaciones entre privados presionó a la baja del dólar a los $1.300. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral cedió a 94 puntos, aunque mantiene una mejora de 16 unidades desde la salida del cepo

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Guardar
La salida del "cepo" no trajo consigo un "pass through" relevante sobre precios.

El retroceso del precio del dólar en lo que va de agosto es un objetivo buscado por el Gobierno, debido a la contribución que tiene el tipo de cambio para estabilizar los precios de la economía y también sobre las expectativas de devaluación hacia fin de año, justo en la previa de las elecciones legislativas.

Este ajuste del dólar mayorista, que se transmitió a todos los precios de este mercado, como la divisa al público, las paridades financieras y los contratos de dólar futuro, tiene otros efectos sobre la macroeconomía además de la contención inflacionaria, después de tres meses con un IPC debajo del 2 por ciento mensual.

Aunque parcial, un indicador para determinar la competitividad es el del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central. El salto cambiario de 14% en junio, que llevó al dólar mayorista a un máximo nominal de $1.374, también mejoró la competitividad cambiaria, que rozó los 98 puntos, sobre un nivel de equilibrio teórico de 100 puntos.

En sentido contrario, el descenso del dólar en agosto, por la presión de las altas tasas, revirtió la mejora del Tipo de Cambio Real Multilateral en casi cinco puntos, ahora en 94 unidades. El dólar mayorista ahora en los 1.300 pesos mantiene un descenso de 74 pesos o 5,4% en el mes: es decir que la baja del tipo de cambio se tradujo casi en la misma proporción en una menor competitividad cambiaria.

De todos modos el Índice de Tipo de cambio Real conserva una mejora de 16 puntos desde las 78 unidades del 11 de abril, justo ante de la eliminación del control cambiario.

¿Es de equilibrio un tipo de cambio de $1.300 por dólar? Parece serlo si se considera que el primer semestre de 2025 sostuvo el superávit comercial de bienes, aunque el crecimiento rápido de las importaciones, en base a un peso “apreciado” redujo el saldo de divisas ingresadas a la economía por este canal.

A la vez, un dólar que venía retrasado respecto de la inflación, incluso después de la salida del “cepo” en abril, potenció la demanda de artículos importados al menudeo, vía courier, y de los servicios turísticos contratados en el exterior. Ello se observó en el deficitario balance cambiario por servicios, cuyo rojo regresó a los niveles máximos de 2018.

El índice de Tipo de Cambio Real Multilateral mejora 16 puntos desde abril.

Durante el primer semestre de 2025, el déficit por viajes y consumos en el exterior duplicó al superávit comercial.

¿Se podrá revertir el déficit de cuenta corriente?

Un tipo de cambio más alto permitirá alcanzar un nivel más cercano al equilibrio en la cuenta corriente, clave para la sustentabilidad económica y la disponibilidad de divisas. La cuenta corriente es, a grandes rasgos, el resultado en divisas del intercambio de bienes y servicios con el exterior.

Según el último Balance Cambiario del BCRA, el déficit por turismo y pagos con tarjeta a proveedores del exterior acumuló entre enero y junio USD 5.366 millones, el monto más alto desde 2018 y el de mayor peso en la cuenta del intercambio de servicios.

Esta cifra se aproximó a los recientes máximos de 2018, cuando en los primeros seis meses de ese año la balanza cambiaria del sector turístico -descontados los ingresos por turismo receptivo- registró un déficit de USD 5.544 millones, apenas 1,1% debajo del rojo sectorial de USD 5.607 millones en el mismo período de 2017.

En tanto, el superávit comercial informado por el INDEC -por el intercambio de bienes- acumuló en el primer semestre de 2025 un saldo de USD 2.788 millones. Esta caída se explicó por el aumento de 34,6% de las importaciones, y suba de sólo 4% de las exportaciones.

El superávit comercial del primer semestre de este año cayó un 74% respecto del superávit de USD 10.708 millones del período enero-junio de 2024.

Temas Relacionados

dólar hoyinflación Argentinatasas de interéscuenta corriente Argetinaúltimas noticias

Plan canje: cuál es el

La actividad industrial retrocedió a

La queja de una dirigente

El Gobierno oficializó la reestructuración

Una gigante minera internacional anunció
Plan canje: cuál es el

Evo Morales reconoció el resultado

Valeria Aquino y Barby Silenzi,

