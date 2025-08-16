Cuál es el impacto fiscal de los proyectos que impulsan los gobernadores y resiste el gobierno de Milei

Los proyectos implican aumentos automáticos de fondos en función de los coeficientes de coparticipación vigentes (Reuters)

En el Congreso avanzan proyectos de ley que proponen cambios en la forma en que se distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles (ICL) entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Un informe del economista Nadín Argañaraz, elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y ARCA, detalla el posible impacto fiscal y monetario que tendrían estas iniciativas, tomando como referencia el año 2025.

Propuestas sobre los ATN

En el caso de los ATN, explicó Argañaraz, existen dos propuestas en discusión. La de dictamen de mayoría plantea una distribución automática de estos fondos en base al esquema de coparticipación. La alternativa de dictamen de minoría propone que se repartan, con el mismo criterio, los fondos no utilizados a fin de cada año.

Según el análisis, entre 2017 y 2024 (excluyendo 2020 y 2021 por la pandemia), los ATN distribuidos efectivamente representaron el 25% del total que podría haberse repartido. Por lo tanto, un 75% habría quedado disponible para asignar según el esquema coparticipable.

Si se proyecta el impacto para todo 2025, la propuesta de mayoría significaría un incremento de recursos para las provincias y CABA equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la de minoría representaría un aumento del 0,03% del PBI.

En términos monetarios, la simulación realizada muestra que bajo el proyecto de mayoría, el total que recibirían provincias y CABA ascendería a $370.188 millones, mientras que con el dictamen de minoría ese monto sería de $277.641 millones. En ambos casos, los recursos que dejarían de ir a la Nación serían proporcionales a esos incrementos.

La distribución por jurisdicción presenta variaciones significativas. Con la propuesta de mayoría, Buenos Aires obtendría $78.522 millones, Córdoba $31.570 millones, Santa Fe $31.936 millones y Mendoza $14.991 millones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el monto sería de $8.820 millones. Bajo el esquema de minoría, esos valores se reducirían: Buenos Aires recibiría $58.892 millones, Córdoba $23.822 millones, Santa Fe $23.967 millones y Mendoza $11.188 millones. Para CABA, el monto sería de $6.615 millones.

La simulación indica que el Tesoro Nacional, que actualmente administra discrecionalmente estos fondos, vería reducidos sus recursos en proporción al aumento en las transferencias automáticas a las jurisdicciones.

Cambios propuestos en el Impuesto a los Combustibles

El otro frente de debate se centra en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La propuesta de dictamen de mayoría eleva la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, manteniendo sin cambios el porcentaje que recibe la Anses y reduciendo la porción destinada al Tesoro Nacional. Por su parte, la propuesta de minoría plantea elevar la participación provincial al 42%.

Con una recaudación proyectada para 2025 de $4,8 billones, el impacto monetario sería considerable. Según el informe, el dictamen de mayoría implicaría recursos adicionales para provincias y CABA por $1,58 billones, lo que equivale al 0,18% del PBI. La propuesta de minoría otorgaría $814.000 millones extra, equivalentes al 0,1% del PBI. En ambos casos, la contracara es la reducción de ingresos para el Tesoro Nacional por el mismo monto.

La simulación muestra que, con la propuesta de mayoría, Buenos Aires recibiría $471.435 millones frente a los $203.058 millones que obtiene con el esquema actual, lo que representa un incremento de $268.377 millones. Córdoba pasaría de $84.331 millones a $173.881 millones, Santa Fe de $84.735 millones a $170.484 millones y Mendoza de $49.995 millones a $113.036 millones.

En el caso de CABA, la cifra subiría de $9.272 millones a $78.720 millones. Jurisdicciones de menor tamaño poblacional también tendrían incrementos relevantes en términos porcentuales, como Catamarca, que pasaría de $27.315 millones a $53.773 millones, o La Pampa, de $27.247 millones a $67.593 millones.

Bajo el dictamen de minoría, los aumentos serían menores, pero aún significativos. Buenos Aires recibiría $428.729 millones (un alza de $225.671 millones respecto del esquema actual), Córdoba $173.580 millones, Santa Fe $164.774 millones y Mendoza $81.412 millones. Para la Ciudad de Buenos Aires, el monto sería de $48.157 millones, $38.885 millones más que hoy.

En la comparación global, el total destinado a provincias y CABA sería de $2,786 billones con el dictamen de mayoría y de $2,021 billones con el de minoría, frente a los $1,207 billones actuales.

Efectos en las cuentas nacionales y provinciales

Ambos proyectos —tanto en ATN como en ICL— implican una transferencia de recursos desde el Tesoro Nacional hacia las jurisdicciones, mediante mecanismos automáticos. Esto reduce el margen de discrecionalidad de la Nación para asignar fondos y otorga mayor previsibilidad a las provincias, que recibirían montos fijos en función de coeficientes establecidos por ley.

En el caso de los ATN, los montos adicionales para las provincias son más reducidos en comparación con el ICL, dado que se trata de un fondo de menor volumen. Sin embargo, la modificación tiene relevancia institucional, ya que cambiaría la forma en que se decide su distribución.

En el ICL, el impacto fiscal es más alto por el volumen de recaudación que involucra. La propuesta de mayoría más que duplicaría los fondos que reciben hoy provincias y CABA, mientras que la de minoría también implicaría un aumento sustancial, aunque menor.