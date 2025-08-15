Mundo pick-up: cuánto cuestan las siete camionetas nacionales más equipadas del mercado

Las pick-up medianas tienen una amplia gama de versiones que van desde el trabajo fuerte hasta niveles de confort equivalentes a un SUV. Esas son las más caras del mercado REUTERS/Mike Blake

El 30% de los autos 0 km que se venden en la Argentina pertenece a los modelos más accesibles del mercado. Parece razonable para un país con una economía que todavía está recuperándose después de muchos años marcado por la inflación y una pérdida considerable del poder adquisitivo de los eventuales compradores.

Sin embargo, si se observa sólo el ranking de los diez vehículos 0 km más vendidos de cada mes, por lo tanto también del acumulado del año, hay un cambio en esas proporciones, ya que en esa lista hay 4 modelos compactos o sedanes de segmento B, hay 3 SUV medianas y hay 3 pick-up de una tonelada.

Entonces, si en lugar de ordenar los diez primeros puestos por volumen de ventas se lo hiciera por franja de precios, el 40% sería de modelos por debajo de los $30.000.000, el 30% tendría un precio promedio de $40.000.000, y el restante 30% pertenecería a modelos que promedian los 60 millones de pesos.

Las pick-ups medianas o de una tonelada son aquellas que se producen sobre un chasis con largueros, están equipadas con motores turbodiésel, y ofrecen una gama de versiones muy amplia, que va desde las más básicas pensadas para el trabajo duro hasta las más equipadas, que tienen por objetivo de sus fabricantes ofrecer un vehículo con capacidad off-road pero orientado más para el ocio y la recreación que para tareas relacionadas con carga y exigencia de fuerza.

Las pick-up medianas son el vehículo que más se exporta desde Argentina, pero también uno de los que más se venden en el mercado local

Por este motivo, las pick-up medianas de alta gama son los autos más caros que se producen en el país, con precios que elevan el promedio mucho más arriba de lo que se podría imaginar de una camioneta.

Las pick-up más accesibles tienen precios que arrancan en los 38 millones de pesos para la Toyota Hilux de cabina simple, y llegan hasta unos 50 millones con equipamiento medio y caja manual.

Pero cuando empieza a subir el equipamiento, se incorporan los motores más potentes, tracción integral, caja automática y asistencias a la conducción, los precios de las camionetas de alta gama saltan a una base de 55 millones de pesos y el techo está en los 85 millones de pesos.

Así se construye el ranking de las camionetas mejor equipadas de cada marca, compuesto por 7 pick-ups que se venden en la Argentina con su precio en pesos.

La Renault Alaskan se despide a fin de año del mercado argentino. Es la que tiene el mejor precio en la versión más equipada del mercado

Renault Alaskan Iconic 2.3 AT: $62.310.000

Como ya se anunció a comienzos de este año, la pick-up de una tonelada que Renault fabrica en Córdoba, conjuntamente con Nissan dejará de producirse a fines de 2025. La Renault Alaskan Inconic, su versión más equipada tiene el motor biturbodiésel 2.3 litros de 190 CV y caja automática de 7 velocidades con diferencial de alta y baja para la tracción integral.

Fiat Titano Ranch, la pick-up mediana más reciente del mercado producida en Córdoba por Stellantis

Fiat Titano Ranch AT 4x4: $63.616.000

Es la más nueva de las camionetas medianas del mercado, recientemente lanzada por Stellantis con una versión tope de gama que está impulsada por el motor 2.2 litros Multijet Euro 6 de 4 cilindros turbodiésel que entrega una potencia de 200 CV y un torque de 400 Nm. Tiene una caja automática 4WD de 8 velocidades.

La Nissan Frontier Pro4X es la versión más equipada de este modelo que se fabrica en Argentina hasta fin de 2025

Nissan Frontier Pro4X AT: $67.879.300

Al compartir la plataforma con la Renault Alaskan, mecánicamente esta pick-up es prácticamente la misma, con el motor doble turbodiésel de 2.3 litros que entrega 190 CV de potencia y la caja automática de 7 velocidades de probada eficiencia entre escalonamiento de marchas y consumo de combustible, uno de los fuertes de esta propuesta en el segmento. Frontier tiene un muy completo equipamiento de seguridad y asistencias a la conducción.

Chevrolet S10 High Country, nuevo diseño y el mismo confort y motorización que se destacan de la media

Chevrolet S10 High Country AT: $70.602.900

Es la única camioneta de una tonelada que venden las terminales argentinas que no se fabrica en el país. La Chevrolet S10 High Country viene importada de Brasil, y su renovación de equipamiento llegó este año, pero manteniendo su punto más fuerte, la motorización turbodiésel de 200 CV y 500 Nm de torque que entrega el eficiente motor de 2.8 litros que equipa al modelo, asociado a una caja automática de 6 velocidades.

La nueva generación de Ford Ranger recuperó el V6 de 3 litros y le sumó conectividad y un completo paquete de ADAS

Ford Ranger V6 LTD+: $73.944.260

La Ford Ranger volvió al ofrecer su versión V6 en 2023 con su poderoso motor de 3 litros de cilindrada y 250 CV de potencia, asociado a una inmejorable caja de velocidades automática de 10 marchas. Pero además dio dos pasos más al convertirse en la primera pick-up conectada del segmento y ofrecer un paquete de ADAS inédito en la categoría. El equipamiento y versatilidad de este vehículo lo posicionó en un estándar de calidad y prestaciones poco comunes, con un precio inferior al de sus competidores directos.

La Toyota Hilux tiene en la versión GR Sport IV su modelo más performante y con personalización deportiva

Toyota Hilux GR Sport IV: $78.7563.000

La Toyota Hilux más equipada es a la vez la versión deportiva y extrema de esta clásica camioneta que se produce en Argentina desde 1997. La Hilux GR Sport de cuarta generación está propulsada por un motor turbodiésel de 4 cilindros pero con una capacidad cúbica de un 2.8 litros que le permite extraer 224 CV y 550 Nm de torque, que se transmiten al piso por medio de una caja automática de 6 velocidades con levas al volante y suspensión deportiva con amortiguadores monotubo GR. Este desarrollo de suspensiones y motor también se trasladaron a la versión de mayor equipamiento fuera de la gama GR, la Hilux SRX 2.8 AT.

La VW Amarok Black Style es la V6 más cara y equipada de la gama

Volkswagen Amarok Black Style V6: $85.996.500

La ampliación de las propuestas V6 de Volkswagen se dio en 2025, trasladando una de las mayores fortalezas de la Amarok a más versiones. Eso permitió a la marca diseñar un portafolios de escalonamiento de precios y equipamientos muy interesantes, dejando la versión Black Style como la de más alta gama para los clientes que quieren el mayor confort sin perder los 258 CV de potencia y 580 Nm de torque, que tan bien se combinan con la prestigiosa caja automática VW de 8 velocidades y tracción integral 4MOTION.