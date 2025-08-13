Economía

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

El Indec informó que la Canasta Básica Total tuvo en julio una variación del 1,9%, en línea con la inflación del mes pasado. Ese mismo hogar requirió $515.405 para quedar debajo de la línea de indigencia

Las canastas que marcan los umbrales de pobreza e indigencia tuvieron en julio una variación en línea con la inflación (REUTERS)

Durante el mes de julio de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires (GBA) requirió al menos $1.149.353 de ingresos para no ser considerada pobre, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo estadístico publicó los resultados actualizados de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), los dos principales indicadores utilizados oficialmente para trazar las líneas de pobreza e indigencia en el país.

El informe del Indec discrimina el valor de las canastas para tres combinaciones familiares frecuentes, lo que permite visualizar cómo evoluciona el poder adquisitivo en grupos de diferente composición. Para el hogar tipo de cuatro integrantes (pareja y dos hijos menores), el valor de la CBT fue de $1.149.353 y la CBA —que solo releva la cobertura alimentaria mínima— alcanzó los 515.405 pesos.

Una clienta busca dinero para pagar en una carnicería en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

Para un hogar de tres miembros (por ejemplo, una jefa de hogar y dos hijos), la CBT resultó de $915.019, en tanto que la CBA fue de 410.322 pesos. Para una persona adulta sola, el umbral de la CBT se ubicó en $371.959, mientras que la CBA se fijó en 166.798 pesos.

Al comparar con los valores de junio de 2025, las canastas muestran un alza en línea con el dato de inflación que difundió este miércoles el Indec. En todos los casos, la CBT aumentó 1,9% respecto del mes anterior. Para la familia tipo de cuatro integrantes, ese incremento implicó que el monto de la CBT creciera en $22.353 en solo un mes. La CBA, que marca la línea de indigencia, subió en la misma proporción: para la familia tipo el salto mensual fue de 10.093 pesos.

Si se observa la variación interanual —respecto de julio de 2024—, las subas alcanzan el 27,6 por ciento. En el caso de los hogares unipersonales, la CBT avanzó desde $292.000 a $372.670 en los últimos doce meses, mientras que para los hogares de tres personas, el aumento fue de $186.000, llevando la CBT desde $728.000 hasta los actuales 914.292 pesos. La CBA para una persona sola, por su parte, subió desde $132.000 a $167.095 en el año, en tanto que para una familia de tres integrantes creció desde $323.000 a 410.067 pesos.

Tanto la CBT como la CBA surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y se construyen utilizando estándares internacionales (REUTERS)

Tanto la CBT como la CBA surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y se construyen utilizando estándares internacionales. La CBT incorpora, además de alimentos, bienes y servicios básicos como transporte, vestimenta, educación y salud, exceptuando el alquiler de vivienda. La CBA se enfoca exclusivamente en la adquisición de productos alimentarios que garanticen los mínimos calóricos y proteicos recomendados.

El Indec destacó que los valores publicados reflejan los precios del Gran Buenos Aires y constituyen el parámetro central para los informes periódicos de pobreza en la Argentina. El seguimiento mensual se realiza a través del Índice de Precios al Consumidor,

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el organismo estadístico. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

El traslado a precios al consumidor de las tensiones cambiarias de julio fue leve. Una de las explicaciones tiene que ver con que la mayor parte de la escalada cambiaria de ese mes -que en total fue de un 14%- tuvo lugar en los últimos días del mes, con lo cual el impacto en el ecosistema general de precios debería notarse con más nitidez en agosto.

