Mercados: cae la Bolsa en una rueda con la atención puesta en la licitación del Tesoro y el dato de inflación

Las bolsas de Nueva York negocian en alza y apuntalan a los activos argentinos.

Una nueva licitación clave del Tesoro que podría dar al mercado señales sobre el futuro de las tasas de interés, en momentos en que se registra una importante iliquidez de pesos y se mantiene el foco en la situación judicial de la petrolera YPF en un tribunal estadounidense.

También se aguarda para esta tarde el dato inflacionario de julio, el cual se mantendría por debajo del 2% según un reciente sondeo de Reuters.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,9%, en los 2.290.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street se registraban leves alzas.

Asimismo, los bonos en dólares -Globales y Bonares- mantenían una ganancia promedio de 0,5%, con un riesgo país próximo a los 720 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-actualizado a las 12:10 horas.

“Dentro de las renovadas tensiones en las tasas en pesos, los inversores monitorean la importante licitación de deuda a partir de una coyuntura de menor liquidez que podría requerir mayores recursos para normalizar rápidamente los rendimientos y así no tensionar el costo de créditos privados”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Una reciente suba de encajes bancarios luego de que se inyectaran al mercado unos 10 billones de pesos con el recate de las Letras fiscales LEFI desbarató una fuerte alza en los rendimientos.

La tasa de interés en cauciones bursátiles promediaba el 49% anual a un día de plazo, frente al 65% promedio anotado en la víspera y de un valor de hasta el 120% registrado hace unas semanas.

Operadores estiman que el Banco Central podría lanzar un instrumento de corto plazo para regularizar la liquidez del sistema.

En el caso YPF (+0,5% en Wall Street), donde un grupo de acreedores reclama unos 16.100 millones de dólares por la expropiación de la empresa realizada hace más de una década, se espera que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida sobre una orden judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

“Actualmente, el país enfrenta dos apelaciones: una contra la sentencia que impone el pago de la indemnización y otra contra la orden de entregar el paquete accionario”, reportó Wise Capital.

“Los abogados sostienen que (la jueza Loretta) Preska excedió su jurisdicción, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores y su expropiación requeriría aprobación del Congreso con mayoría especial”, señaló.

“El BCRA busca contener al tipo de cambio del excedente de liquidez de los bancos producto del final de las LEFI, y por lo tanto debería ser transitoria”, estimó Capital Markets Argentina.

El Banco Central anunció, mediante la comunicación B 13032, que ofrecerá liquidez a través de su ventanilla de pases activos, de 17 a 17:30 horas, a una tasa que será el promedio de la tasa de REPO del día más 2%. Como garantía se aceptarán bonos del Tesoro adquiridos en licitaciones primarias con al menos 60 días de plazo residual.

“Los bancos podrán obtener liquidez por hasta el 5% de su responsabilidad patrimonial computable (RPC). El objetivo parecería ser contener la volatilidad, especialmente hacia el cierre de la jornada, tras haberse visto en ocasiones tasas del mercado garantizado overnight que llegaron al 100%, a medida que empresas con necesidad urgente de liquidez convalidaban tasas elevadas”, precisaron los analistas de Max Capital.

“En el universo de títulos en pesos, la falta de liquidez continuó, con el REPO operando alrededor del 70% y caución a un día en 48.5% -operando cerca de 80% sobre el cierre-, aunque a diferencia de las ruedas anteriores la curva en pesos operó más firme, donde ayudó el hecho de que en la licitación de esta semana las Lecap más cortas tengan un monto máximo de 7 billones de pesos. La curva a tasa fija cerró sin cambios en promedio, con Tasa efectiva Mensual del 3,75% para el tramo corto y 2,65% para el largo; la curva CER tuvo mayor demanda, sumando 0,4%, con rendimientos del 20% al 12,9% para el tramo post 2026″, señaló Proficio Investment.