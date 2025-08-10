Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

En GBA oeste-sur, el precio del alquiler subió 3,1% en julio y acumula 27,6% en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio medio de los alquileres en el Gran Buenos Aires Norte registró en julio su menor incremento mensual desde la pandemia, con una suba del 1,7 por ciento. No obstante, en lo que va de 2025, acumula un aumento del 23,2%, superior al 17% de inflación minorista. Y en los últimos doce meses, el alza fue del 50,7 por ciento.

En esa zona, un departamento de dos ambientes se alquila en promedio por $644.540 mensuales y uno de tres ambientes por 888.122 pesos. En el ranking de barrios más caros, Olivos encabeza con $791.416 por mes. Le siguen La Lucila ($779.072) y Vicente López ($761.170).

Entre las opciones más accesibles, Boulogne Sur Mer registra un valor medio de $477.838, por delante de Villa Lynch con $503.221 y José León Suárez con $515.510.

Otras zonas

En GBA Oeste-Sur, el precio del alquiler subió 3,1% en julio y acumula 27,6% en 2025; la inflación de ese período es 36,3 por ciento. En la comparación interanual, el alza trepó a 66,3 por ciento. Un dos ambientes promedia $521.815 mensuales y un tres ambientes se ubica en 701.695 pesos.

En esa parte del GBA Santos Lugares aparece como el barrio más caro con $651.732, seguido por Sáenz Peña con $625.506 e Ituzaingó con $600.772. Del otro lado, González Catán muestra la oferta más baja con $339.712, luego Gregorio de Laferrere con $375.592 y Luis Guillón con $387.085.

Mercado de compraventa

En GBA Norte, el valor del metro cuadrado subió 0,2% en julio y quedó en USD 2.329. En el primer tramo de 2025, los precios de venta acumulan 4,4%, mientras que en los últimos doce meses avanzaron 4,8%.

Un dos ambientes promedia USD 113.468 y un tres ambientes se ubica en USD 175.561. La Lucila lidera entre los barrios más caros con USD 3.665 por m², seguida por Vicente López con USD 3.579 y Nordelta con USD 3.076.

En el segmento más económico aparecen Barrio Infico con USD 917 por m², José C. Paz Centro con USD 982 y Loma Hermosa con USD 1.053.

En el corredor oeste, el metro cuadrado subió 0,1% en julio y se ubicó en USD 1.635. En 2025, el aumento acumulado es 1,8% y en los últimos doce meses 2%.

Así, un departamento de dos ambientes y 50 m² promedia USD 81.956; uno de tres ambientes y 70 m² vale USD 118.177.

Tristán Suárez encabeza la lista de barrios más caros para la compra con USD 2.922 por m², seguido por Villa Udaondo con USD 2.637 y Don Bosco con USD 2.503. Entre los valores más bajos figuran Don Orione con USD 626 por m², San José con USD 629 y Parque San Martín con USD 770, dentro del eje oeste-sur.

Cuáles son las zonas más rentables

En GBA norte, la relación alquiler/precio continúa en alza y se ubica en 5,33% anual. Actualmente se necesitan 18,8 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 28% menos que hace un año.

San Miguel es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,1%. Bella Vista y Belén de Escobar completan el podio, con retornos brutos de 8% y 7,8%, respectivamente.

Por el contrario, La Lucila y Vicente López son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4,1% cada uno.

En GBA oeste-sur la relación alquiler/precio sube y se ubica en un 6,69% anual. Se necesitan 14,9 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 39% menos que hace un año.

El Jagüel se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 10,4%. Le siguen Paso del Rey (9,9% de retorno bruto) y Llavallol (9,5% de retorno bruto). En contrapartida, los de menor ventaja rentable son Adrogué (5,1%), Lomas de Zamora (5,3%) y Florencio Varela (5,3%)