Economía

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Mostraron allí la menor suba mensual en cinco años, aunque en lo que va de 2025 acumulan un alza superior a la inflación y con fuertes diferencias entre barrios

Guardar
En GBA oeste-sur, el precio
En GBA oeste-sur, el precio del alquiler subió 3,1% en julio y acumula 27,6% en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio medio de los alquileres en el Gran Buenos Aires Norte registró en julio su menor incremento mensual desde la pandemia, con una suba del 1,7 por ciento. No obstante, en lo que va de 2025, acumula un aumento del 23,2%, superior al 17% de inflación minorista. Y en los últimos doce meses, el alza fue del 50,7 por ciento.

En esa zona, un departamento de dos ambientes se alquila en promedio por $644.540 mensuales y uno de tres ambientes por 888.122 pesos. En el ranking de barrios más caros, Olivos encabeza con $791.416 por mes. Le siguen La Lucila ($779.072) y Vicente López ($761.170).

Entre las opciones más accesibles, Boulogne Sur Mer registra un valor medio de $477.838, por delante de Villa Lynch con $503.221 y José León Suárez con $515.510.

Otras zonas

En GBA Oeste-Sur, el precio del alquiler subió 3,1% en julio y acumula 27,6% en 2025; la inflación de ese período es 36,3 por ciento. En la comparación interanual, el alza trepó a 66,3 por ciento. Un dos ambientes promedia $521.815 mensuales y un tres ambientes se ubica en 701.695 pesos.

En esa parte del GBA Santos Lugares aparece como el barrio más caro con $651.732, seguido por Sáenz Peña con $625.506 e Ituzaingó con $600.772. Del otro lado, González Catán muestra la oferta más baja con $339.712, luego Gregorio de Laferrere con $375.592 y Luis Guillón con $387.085.

infografia

Mercado de compraventa

En GBA Norte, el valor del metro cuadrado subió 0,2% en julio y quedó en USD 2.329. En el primer tramo de 2025, los precios de venta acumulan 4,4%, mientras que en los últimos doce meses avanzaron 4,8%.

Un dos ambientes promedia USD 113.468 y un tres ambientes se ubica en USD 175.561. La Lucila lidera entre los barrios más caros con USD 3.665 por m², seguida por Vicente López con USD 3.579 y Nordelta con USD 3.076.

En el segmento más económico aparecen Barrio Infico con USD 917 por m², José C. Paz Centro con USD 982 y Loma Hermosa con USD 1.053.

La Lucila lidera entre
La Lucila lidera entre los barrios más caros con USD 3.665 por m², seguida por Vicente López con USD 3.579 y Nordelta con USD 3.076 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corredor oeste, el metro cuadrado subió 0,1% en julio y se ubicó en USD 1.635. En 2025, el aumento acumulado es 1,8% y en los últimos doce meses 2%.

Así, un departamento de dos ambientes y 50 m² promedia USD 81.956; uno de tres ambientes y 70 m² vale USD 118.177.

Tristán Suárez encabeza la lista de barrios más caros para la compra con USD 2.922 por m², seguido por Villa Udaondo con USD 2.637 y Don Bosco con USD 2.503. Entre los valores más bajos figuran Don Orione con USD 626 por m², San José con USD 629 y Parque San Martín con USD 770, dentro del eje oeste-sur.

Cuáles son las zonas más rentables

En GBA norte, la relación alquiler/precio continúa en alza y se ubica en 5,33% anual. Actualmente se necesitan 18,8 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 28% menos que hace un año.

San Miguel es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,1%. Bella Vista y Belén de Escobar completan el podio, con retornos brutos de 8% y 7,8%, respectivamente.

Por el contrario, La Lucila y Vicente López son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4,1% cada uno.

En GBA oeste-sur la relación alquiler/precio sube y se ubica en un 6,69% anual. Se necesitan 14,9 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 39% menos que hace un año.

El Jagüel se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 10,4%. Le siguen Paso del Rey (9,9% de retorno bruto) y Llavallol (9,5% de retorno bruto). En contrapartida, los de menor ventaja rentable son Adrogué (5,1%), Lomas de Zamora (5,3%) y Florencio Varela (5,3%)

Temas Relacionados

departamentosalquileresinmueblesEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El optimismo del “Doctor Catástrofe”: según Roubini, EEUU está a las puertas de un salto de productividad y prosperidad

Según el economista, la tasa de crecimiento potencial del PBI pasará de 2 a 4% anual hacia 2030, superando los efectos de las medidas “estanflacionarias” de Trump. Liderazgo tecnológico y dominancia del dólar

El optimismo del “Doctor Catástrofe”:

Sobre ruedas: los patentamientos de motos crecieron casi 34% interanual en julio

Las ventas crecieron a nivel nacional, con predominio de unidades locales y preferencia por modelos de cilindrada media

Sobre ruedas: los patentamientos de

Con las variaciones del dólar, el carry trade gana en riesgo pero no pierde atractivo entre los inversores

Los movimientos financieros y la volatilidad del último mes llevaron a redefinir las estrategias de inversión. Pese a ello, los activos en pesos continúan siendo una opción y algunos ven un buen momento para ingresar

Con las variaciones del dólar,

Argentina se posicionó como el mayor exportador de maní del mundo

En la última campaña, las ventas externas, de casi USD 1.200 millones, superaron a las de países líderes. Cuáles son las principales provincias productoras

Argentina se posicionó como el

Más cerca: buques chinos sancionados por EEUU y que usan puertos chilenos volverán a pescar frente al Mar Argentino

Según una investigación, operan en el Pacífico Sur y cruzarán, como cada año, al Atlántico. Lo nuevo es que varios hacen base en el país trasandino, incluidos dos subsidiados por China y sancionados por el Tesoro norteamericano por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual.

Más cerca: buques chinos sancionados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberaron a un sicario en

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

Una camioneta volcó en la Ruta 86 en Córdoba: hay una joven de 22 años fallecida y cuatro heridos

Controles sorpresa de madrugada: detectaron a un conductor con 2,42 gramos de alcohol en sangre

Un “viudo negro” cambió de género antes de la condena y ahora le negaron el traslado a una cárcel de mujeres

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron a un sicario en

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

TELESHOW
El look inspirado en un

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”

El periodista Matías Vázquez contó su experiencia con el sexo tántrico en “Almorzando con Juana”