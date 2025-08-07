Digital Finance Forum: con la participación de Michio Kaku, se realiza la séptima edición del ya tradicional evento del IAEF

Desde las 8:30 de la mañana, en el Golden Center porteño, tendrá lugar hoy la séptima edición del “Digital Finance Forum”, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El plato fuerte del evento será la presentación del reconocido físico Michio Kaku, autor de Una semana en el futuro, reconocido por anticipar con precisión muchos de los cambios tecnológicos que marcaron las últimas décadas. Pero también participarán, a través de charlas breves tipo TED, referentes del sector público y privado, en un evento que propone un viaje inmersivo hacia el 2030, 2040 y más allá. Innovación, inteligencia artificial, pagos biométricos y trabajo del futuro, en la agenda de un encuentro que quiere despertar a quienes aún no se animan a liderar el cambio.

“El objetivo es que los asistentes se inspiren, anticipen y conecten. Que salgan con una visión más clara de qué va a definir el éxito en los próximos años. No queremos espectadores del cambio, queremos protagonistas”, resumió Casiana Silveyra Perdriel, presidente del comité organizador del Digital Finance Forum y socia del estudio Beccar Varela.

Por su parte, en una entrevista con Infobae, el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, remarcó que la agenda del foro estará enfocada en innovación, inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica, criptomonedas y finanzas digitales, y contará con la participación tanto de referentes locales como internacionales. “La clave es entender cómo las nuevas tecnologías están transformando la gestión financiera, acortando procesos y permitiendo a las organizaciones prepararse para las oportunidades del futuro”, destacó.

A modo de ejemplo, Miedziak explicó cómo la inteligencia artificial ya impacta las finanzas: “En una emisión internacional, cargamos toda la información de la compañía y la inteligencia artificial armó el suplemento para bonos en apenas diez minutos, cuando antes eso llevaba semanas. Es inimaginable el potencial que tiene”.

La agenda del evento

08:30 – 09:00 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida

09:00 – 09:20 - Ceremonia de apertura

Pablo Miedziak – Presidente del IAEF

Casiana Silveyra Perdriel – Presidenta del Comité Organizador y socia de Beccar Varela

09:20 – 09:40 - Innovar es decidir con convicción antes de que haya consenso

Daniel Hadad – Founder & CEO de Infobae

09:40 – 10:20 - Mentalidad de innovación radical. Empresas que vieron el futuro y apostaron todo para innovar

Carlos Cirimelo – CEO de Andreani

Fabián Kon – CEO de Banco Galicia

Roberto Nobile – CEO de Telecom

Gustavo Manriquez – CEO de Supervielle

10:20 – 10:35 - IA y datos: lo que tenés que saber hoy para decidir mañana

Sofia Guidotti - Managing Director de Oracle Argentina

10:35 – 11:05 - Coffee Break & Networking

11:05 – 11:20 - Los muchos rostros de la IA: agentes, RPA y más

Inés Nosetti – Managing Director de Data & IA de Accenture

11:20 – 11:45 - IA aplicada: cómo los datos mejoraron los resultados

Paola Feller – Directora de Transformación Digital & IA de Grupo ST

Rafael Ignacio Sánchez – Chief Innovation Officer de Todomoda -Isadora

11:45 – 11:20 - Finanzas digitales 2030 – El dinero invisible: criptomonedas, pagos biométricos y blockchain

Natalia Márquez – VP de Producto de VISA Cono Sur

Sebastián Serrano – Founder de Ripio

Rafael Soto – CEO de MODO

Pablo Quirno – Country Manager Argentina de Ualá

12:25 – 13:05 - Finanzas digitales 2030 – La empresa inteligente: IA generativa, automatización y plataformas de finanzas corporativas

Alejandra Cabo – Co-Founder de Moonflow

Leo Elduayen – Founder de Koibanx

Agustina Seco Gibelli – COO de MatchFin

Fernando Turri – CTO de Santander

13:05 – 14:10 - Almuerzo & Networking

14:10 – 14:20 - Presentación Beca I+E

14:20 – 14:35 - Regular o no regular la IA. ¿Es esa la pregunta? El debate global y su correlato en Argentina

Julia Pomares - Co Founder The Global Initiative for Digital Empowerment LATAM

14:35 – 15:05 - Quantum computing: la tecnología que lo revolucionará todo (empezando por las finanzas)

Facundo Martin Díaz - Presidente y Fundador de /q99

Zaira Nazario – Directora de Ciencia y Tecnología, IBM Quantum

15:05 – 15:20 - El futuro deja pistas: cómo aprender a verlas

Agustina Paz – Co-Founder de NeXthumans y Board Member de Singularity

15:20 – 15:50 - Developers culturales para surfear el futuro: agilidad, cultura, talento y empleabilidad

Luis Guastini - Presidente y CEO de ManpowerGroup Argentina

Susana von der Heide - Founder de VON DER HEIDE

15:50 – 16:20 - Hackear el futuro: la ciberseguridad como pilar de confianza digital

Carolina Lucero – Cybersecurity IT Risk Director de Tenaris

Santiago Vallés – Coordinador de Ciberseguridad en ITBA

16:20 – 16:45 - Coffee Break & Networking

16:45 – 17:15 - Nuevos mundos: movilidad, espacio y realidad virtual

María Elisa Frías – General Manager de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay

Noel De Castro – Candidata a astronauta argentina, ingeniera biomédica y Master en Ingeniería Aeroespacial

Patricio Navarro – CEO y Co-founder de YUPIX

17:15 – 17:55 - Argentina 2030: el camino hacia un hub tecnológico global

Dario Genua – Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación

Cristina Lorenzo – VP Customer Programs de Oracle

Santiago Pordelanne – Subsecretario de Economía del Conocimiento

Sebastián Mocorrea – Presidente de Argencon

17:55 – 18:10 - Entrevista con Demian Reidel: el plan nuclear argentino

Demian Reidel – Presidente del Consejo Nuclear Argentino / Presidente de Nucleoeléctrica Argentina

Pablo Miedziak – Presidente del IAEF

18:10 – 18:50 - De una semana en 2030 a 2050: cómo la ciencia revolucionará los negocios, las finanzas y nuestra forma de vida

Michio Kaku – Físico teórico y divulgador científico

18:50 – 19:05 - Entrevista a Michio Kaku por Demian Reidel

Michio Kaku – Físico teórico y divulgador científico

Demian Reidel – Presidente del Consejo Nuclear Argentino / Presidente de Nucleoeléctrica Argentina

19:05 – 19:25 - Ceremonia de cierre

Casiana Silveyra Perdriel – Socia de Beccar Varela

Pablo Miedziak – Presidente del IAEF