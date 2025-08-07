Comprar un auto eléctrico en la Argentina: qué opciones hay disponibles, cuánto cuestan y qué cambios se vienen

Aunque todavía no llegan los Tesla que muchos esperan, el mercado argentino está creciendo en autos eléctricos por el incentivo del gobierno para un cupo de 50.000 unidades anyales. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Aunque dando pasos mucho más lentos que en otros países de la región, los autos 100% eléctricos siguen llegando a “cuenta gotas” al mercado automotor argentino. La reciente presentación del Chevrolet Spark EUV es una de las novedades más trascendentes en este segmento, no sólo porque es un modelo que importa una terminal automotriz que produce autos en Argentina, sino porque viene a posicionarse en un precio competitivo en relación a otros vehículos a batería.

Si bien la electromovilidad es un fenómeno que avanza en todo el mundo, incluso a pesar de la actual ralentización de la curva de crecimiento a nivel global, que lleguen más autos eléctricos puros al mercado local tiene directa relación con el incentivo fiscal cupificado que el Gobierno promueve para que en el lapso de 5 años se puedan importar 250.000 automóviles de bajo precio (menos de USD 16.000) sin pagar el arancel extrazona del 35% que determina el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) firmado con Brasil.

De hecho, los primeros autos del cupo de 50.000 previsto para 2025 ya están llegando a las calles argentinas, aunque según la estimación oficial, la mayor parte de las unidades lo hará entre diciembre y enero, ya que la fecha límite es el 31 de enero de 2026 y al haberse anunciado esta medida con el año ya iniciado y la primera licitación en marzo, los tiempos razonables de producción y despacho de vehículos así lo marcan.

Renault Kwid E Tech es el auto 100% Elétrico más accesible en Argentina con un precio de $27.330.000.

Como consecuencia de este programa del Gobierno, este año ya habrá una primera tanda de autos eléctricos que llegarán a los usuarios. Hasta ahora, la oferta estaba muy limitada en autos con precios relativamente accesibles y la mayoría de los modelos estaban en una franja superior, un mercado de nicho para pocos clientes.

Los autos eléctricos actuales

El auto eléctrico más barato es el Renault Kwid E-Tech, que se produce en China y es importado por la terminal francesa directamente. Tras el anuncio de la eliminación del impuesto PAIS, su precio bajó de $30.000.000 a $25.450.000 ya en noviembre, que progresivamente fue actualizándose hasta su valor actual de $27.330.000. Por la franja de precios, este auto tampoco pagaba impuesto interno en 2024.

El nuevo Chevrolet Spark EUV es el siguiente en la lista, con su precio de lanzamiento todavía vigente para todo el mes de agosto, de $35.699.900. El salto de precio tiene directa relación con el segmento del vehículo, ya que este es un B-SUV, dotado también de mucha más tecnología a bordo en comparación con el Kwid.

Chevrolet Spark EUV, el reciente lanzamiento eléctrico en el mercado. Tiene un precio de $35.699.900

A continuación, entra el primer auto de una marcha china que ya se vende en el mercado argentino. Se trata del BAIC EU5, un sedán de segmento B que se puede ver en las calles de Buenos Aires circulando como vehículo de flota de servicios de viaje por aplicativo. Este auto entrará con un volumen de 360 unidades y ya está en venta con un precio en dólares de USD 28.900. Al solo efecto de situarlo en la lista ese precio hoy representa $38.870.500.

En la lista aparece el primer modelo exclusivamente importado por el programa de incentivos fiscales del gobierno. Se trata de un auto de la marca china JAC que lleva el nombre de E30X Luxury, un hatchback de segmento B que ya se comercializa en el mercado con un precio de USD 30.500, equivalentes a $41.022.500.

Otro auto chino que llegó con el programa del gobierno es el simpático Great Wall Ora 03. En este caso es un B-hatch de diseño muy particular, con muchas semejanzas estéticas respecto al VW New Beatle, y es importado por el Grupo Antelo. El precio de lanzamiento de este modelo es de USD 31.000, que al cambio flotante actual del dólar equivale a $41.695.000.

BAIC EU5, este sedán chino ya circula por las calles de Buenos Aires. Tiene un precio de USD 28.900

Aunque es otro tipo de vehículo, la lista llega al primer utilitario a batería que hay en el mercado. Es el Renault Kangoo E-Tech, el tercer producto de la marca que entró con la ofensiva eléctrica de fines de 2023. Este modelo no estaba alcanzado por el impuesto al lujo dada su condición de vehículo comercial, por lo cual sólo se vio beneficiado con la eliminación del impuesto PAIS. Su precio actual es prácticamente el mismo que el año pasado, de $49.810.000.

El salto nuevamente vuelve a producirse con Renault y su Mégane E-Tech, un C-Hatch equipado con mucho más confort y tecnología, que ya entra en los autos de gama media del mercado. El precio actual del Mégane eléctrico es de $54.450.000, pero al igual que el Kwid E-Tech, tuvo una baja considerable de precio en noviembre del año pasado, cuando pasó de $68.850.000 a $53.910.000 por la baja del impuesto PAIS.

El Volvo EX30 es uno de los autos eléctricos más vendidos en Europa en el último año. Llegó a Argentina a fines de 2024 y tiene dos versiones con precios muy competitivos para ser autos que no entran en el programa del gobierno. El EX30 Core cuesta USD 47.500 ($63.887.500) y el EX30 Plus tiene un precio de USD 58.000 ($78.010.000).

Volvo EX30, el primer B-SUV eléctrico de la marca que es un éxito en todo el mundo, se vende en Argentina en USD 47.000

Ford tiene una línea de utilitarios eléctricos basados en los furgones Transit. Se presentaron en Argentina en marzo de 2024 y el Ford E-Transit se comercializa en cuatro diferentes configuraciones de carrocería que van desde el chasis con cabina, hasta los furgones en versión mediana, mediana de techo elevado y larga de techo elevado. Los precios son Van Mediana $112.473.300, Van Mediana TE $116.378.900, Van Larga TE $121.997.600 y chasis cabina $116.482.900.

Volvo tiene también otros dos SUV-C y SUV-D completamente eléctricos. El XC40 se vende en USD 75.000 ($100.875.000) y el C40 en USD 80.000 ($107.600.000)

Ya en autos de alta gama o de alta performance, el primer modelo que aparece en la lista es el Ford Mustang Mach E, que la marca trae importado desde México desde hace un año y medio y que también bajó considerablemente su precio con la eliminación del impuesto PAIS y la reducción del impuesto al lujo. El Mustang eléctrico cuesta $120.213.500.

El Ford Mustang Mach-E es el auto de alto rendimiento eléctrico más accesible del mercado

BMW vende desde el año pasado el primer modelo 100% eléctrico del mercado, el iX2 xDrive 30 que tiene un precio de USD 96.900, es decir unos $130.330.500 al cambio actual.

Mercedes-Benz presentó también su primer SUV eléctrico total en 2023, completando dos modelos con esta tecnología para los usuarios argentinos. El EQA 350 y el 350 FL tienen un precio de USD 102.000 ($137.190) y el EQE 500 4MATIC se vende en USD 199.900 ($268.895.500).

Finalmente, Audi vende dos modelos 100% eléctricos de alta performance y alta gama. El Audi Q8 55 e-tron, que tiene un precio de USD 195.940 ($263.539.300) , la versión Sportback del mismo modelo en USD 204.318 ($274.807.710) , y el RS e-tron GT, que tiene un precio de USD 323.636, el más caro de todos los eléctricos, equivalente a $435.290.420.