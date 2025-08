El presidente de YPF relativizó la caída de la actividad en Vaca Muerta y anticipó los próximos pasos del proyecto de GNL

Horacio Marín, presidente de YPF durante el AmCham Energy Forum

El presidente de YPF, Horacio Marín, relativizó la caída en la actividad de perforación en Vaca Muerta que se registró en los últimos meses en el marco de la baja en los precios internacionales del petróleo. También dio precisiones sobre los próximos pasos del proyecto para producir gas natural licuado, “Argentina LNG”, por el que espera que el país exporte en un año y medio 100 millones de metros cúbicos del combustible.

“Nosotros tenemos actividad constante, es posible que tengamos que bajar algunas fracturas, pero es por los baches que tenemos con los socios internacionales, básicamente. Lo que está pasando es lo que pasa siempre en cualquier lado, lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a una Argentina normal”, sintetizó Marín sobre la caída en las perforaciones que se registran en la Cuenca Neuquina. El presidente de la petrolera de bandera participó del AmCham Energy Forum.

“Si el precio del petróleo baja o hay empresas que compran un activo muy importante donde el valor es muy alto, tienen derecho a reagrupar y bajar un poco la inversión, porque uno necesita buscar capital. Creo que son cosas normales, yo no estaría alarmado. A Vaca Muerta no la parás más y a YPF no nos paran más”, agregó el presidente de la petrolera.

Marín anticipó que el país exportará 100 millones de metros cúbicos de gas por día en los próximos dos años, impulsado por proyectos de GNL en asociación con compañías como Shell y ENI. “No se trata solo de sueños: ya tenemos dos buques confirmados, y vamos a avanzar con eficiencia gracias al formato flotante. Lo hagas en un barco o en una planta onshore, son los mismos equipos”, afirmó.

Marín dio precisiones sobre los próximos pasos del proyecto para producir gas natural licuado en la Argentina

Marín indicó que el desarrollo se basa en la confirmación de dos buques del proyecto Sothern Energy y el avance mediante plantas flotantes de licuefacción, cuya rentabilidad supera la de las instalaciones en tierra según indicó. “Yo creo que en la primera mitad del año que viene vamos a tener las decisiones finales de inversión de las fases con Shell y con Eni, junto con el proyecto de Golar que lideró PAE”, mencionó.

El desarrollo contempla varias etapas: en la primera, Argentina LNG I, se prevé la instalación de dos unidades flotantes y la construcción de un gasoducto que permita evacuar la producción, con participación directa de YPF en torno al 20-30% y un objetivo de inicio de operaciones en 2027. En la segunda y tercera fases, denominadas “Argentina LNG 2″ (YPF-Shell) y “Argentina LNG 3″ (YPF-ENI), el plan considera la incorporación de socios estratégicos internacionales. Las petroleras locales analizan la posibilidad de construir la mayor obra de infraestructura de la región para transportar el gas a los barcos licuefactores.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó más temprano que la reducción en la actividad de Vaca Muerta durante los últimos dos meses no representa una señal de alerta: “No es una luz amarilla y está lejos de ser una roja”. El funcionario explicó que esta situación responde a la baja en el precio del barril de petróleo y al incremento de los costos en dólares. González sostuvo que el desafío principal es mejorar la competitividad del sector en el mediano y largo plazo, según expresó durante el AmCham Energy Forum.

“Si el barril está a 45 dólares vamos a ganar plata, pero menos. Tenemos que dilatar las inversiones por un tema de capital, pero YPF es rentable a cualquier precio”, aseguró Marín. Además aseguró que YPF va a ser una compañía con producción por 2 millones de barriles equivalentes en el año 2031, “o sea, la compañía número 20 del mundo”. “Es más que la producción total de la Argentina”, señaló.