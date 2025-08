Importación de autos para particulares: por qué algunos modelos todavía no se pueden traer a Argentina

Sólo algunos autos se pueden importar por parte de particulares en Argentina. Son los que ya están homologados por las marcas. REUTERS/Anderson Coelho/File Photo

El 2 de julio pasado, la Secretaría de Industria y Comercio reglamentó la nueva metodología que deben seguir personas físicas y jurídicas por medio de la cual se podrán importar de manera particular automóviles para su uso en la vía pública en Argentina.

Dependiendo si el vehículo ya está homologado por una terminal automotriz nacional o un importador oficial, o si es un modelo que no se comercializa en Argentina, se deberá hacer un diferente trámite. En cualquier caso, estas importaciones solo se pueden hacer sobre vehículos cero kilómetro, ya que la importación de automóviles usados no está permitida.

Esa nueva legislación permite que cualquier persona pueda hacer su propio tramite de importación y evitar así comprar el vehículo en un concesionario oficial de la marca. Sólo hay dos condicionantes. Sólo se puede importar una unidad de ese modelo por año y esta no se puede vender por un plazo mínimo de dos años.

En el caso de los autos que ya circulan en el país, el importador particular podrá utilizar la Licencia de Homologación de Modelo (LCM) que está vigente. Esa licencia es la que tramitó la marca oficialmente ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y es el documento que certifica que el modelo de vehículo tiene los requerimientos de seguridad exigibles por las normas argentinas.

Los autos que se venden en Argentina ya se pueden importar por un particular. Pero los que son inéditos todavía no tienen reglamentació de procedimiento administrativo.

En cambio, para los autos que no tienen esa documentación porque no se venden oficialmente en Argentina, el importador particular deberá tramitar un Certificado de Seguridad Vial (CSV), que emitirá la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los primeros ya pueden iniciar el trámite en los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), pero los que quieran traerse un auto que no se vende actualmente en Argentina, deben todavía esperar una reglamentación que está demorada.

Las razones son dos. Una es la cantidad de resoluciones que están acumuladas y que forman parte de las reformas estructurales que están aplicando desde el gobierno nacional. La segunda es la decisión de disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial, situación que sorprendió en medio de estos cambios, y que también está afectando otras medidas como la de desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para que pueda hacerse en concesionarias oficiales y talleres particulares habilitados.

Desde el gobierno no pueden asegurar una fecha de implementación, pero aseguran que todavía está en el camino de autorizaciones y revisaciones técnicas.

Una vez importado, el auto tiene que pagar todos los impuestos para nacionalizarse. REUTERS/Erol Dogrudogan/Fotografía de archivo

Cuánto cuesta importar un auto de forma particular

Hace algunas semanas, desde una terminal automotriz explicaron a Infobae que “el margen que se toma un importador varía entre el 15% y el 30%, porque de ahí se pagan todos sus costos, que van desde impuestos futuros, pasando por salarios, consumos, logística, publicidad, etc. Eso varía entre una automotriz, que tiene mucha mayor envergadura como compañía, y un importador, que suele tener una estructura más reducida”.

En este esquema, aseguran que “la ganancia pura que queda a la marca es entre el 6% y el 7% para los fabricantes, y probablemente sea algo más del 10% para un importador oficial”.

En el caso de los autos importados de extra zona, que son los que una persona podría intentar traer de manera particular evitando el concesionario, el detalle de costos se inicia tomando la base del precio FOB para un importador oficial pero el precio de concesionario para un particular. El primero es precio mayorista, el segundo es precio de venta al público, y sobre ese precio empiezan a sumarse costos de nacionalización.

Los importadores tienen que sumar unos USD 2.500 de flete y seguro como primer gasto. Luego, al llegar a Argentina, un 35% de arancel de importación, un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos entre Ingresos Brutos, impuesto a las Ganancias o anticipo, impuesto a los Débitos y Créditos, tasas provinciales y municipales, el IVA del 21% y el margen del concesionario de entre el 10 y el 15%.

Así, un auto con un precio de USD 15.000 FOB termina costando cerca de unos USD 45.000, y si ese auto es parte del cupo que el Gobierno habilitó sin arancel de importación, el valor bajaría a unos USD 36.000.

Los autos de alta gama que se compran en el exterior se pagan en un concesionario oficial. El importador argentino los paga a precio mayorista. El particular no accede a ese precio. REUTERS/Anton Vaganov

Pero si este mismo trámite lo quisiera hacer un particular, algunos costos se reducen, como el margen de ganancia de la marca y el del concesionario, pero otros se encarecen, como el precio al que lo compra en el país de origen. Sucede que las fábricas no venden los autos a los particulares, y se deben comprar en un concesionario, con lo cual se paga un precio mayor que incluye la ganancia del fabricante y la de la agencia en la que se compra la unidad.

También el flete y el seguro son más caros porque es una sola unidad y no un lote. En ese caso, un auto que el importador compra en Europa por USD 15.000 FOB, un particular lo pagará por lo menos USD 20.000 y traerlo tendría un precio aproximado entre los USD 40.000 y los USD 45.000.