El Presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al historiador británico Niall Ferguson

El historiador Niall Ferguson junto al Presidente Javier Milei

El historiador y escritor Niall Ferguson fue recibido en la Casa Rosada por el Presidente Javier Milei. El reservado encuentro se produjo luego de que el prestigioso intelectual británico apoyara las políticas llevadas adelante por el mandatario argentino en diversos artículos, tal como el que tituló “El milagro creado por Milei”, de reciente publicación.

En su cuenta de la red social X, Ferguson no ahorró elogios para Milei: “Una de las conversaciones más notables e impresionantes que he tenido con cualquier líder político en cualquier parte del mundo. Javier Milei no sólo es un economista libertario apasionado; también es un líder visionario y un luchador intrépido por la libertad”.

Milei estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vocero Manuel Adorni. Ferguson asistió junto a Pierpaolo Barbieri, fundador de la empresa financiera Ualá y también historiador. En sus tiempos de estudiante en Harvard, Ferguson fue su mentor y ambos conservaron su amistad hasta hoy. El intelectual británico es, además, integrante del directorio de Ualá, motivo por el cual visita Buenos Aires al menos una vez al año.

Con la motosierra sobre la mesa, Milei recibió al prestigioso intelectual británico

Tras la reunión en la Casa Rosada, Ferguson y Barbieri fueron recibidos en el Palacio de Hacienda por el ministro de Economía Luis Caputo junto a varios integrantes del equipo económico.

“Me impresionó enormemente lo que escuché hoy en el Ministerio de Economía argentino. Luis Caputo y su equipo están sentando las bases de un milagro económico, trabajando incansablemente para poner fin a la era de bajo rendimiento de su país y relegar al peronismo al olvido”, apuntó Ferguson.

Pierpaolo Barbieri, el Presidente Javier Milei y Niall Ferguson

Quién es Niall Ferguson

Sir Niall Ferguson es un distinguido historiador y escritor británico. Cuenta con una maestría en Historia, un doctorado en Filosofía y fue honrado con el título Fellow of the Royal Society of Edinburgh (FRSE), el cual solo es otorgado a aquellos especialistas que adquirieron el estatus de eminencia en su campo de estudio. Es autor de 16 libros, entre los que se incluyen The Pity of War: Explaining World War One y Kissinger: 1923-1968: The Idealist. Actualmente, es columnista en The Free Press y The Times.

En uno de sus últimos artículos, expresó que desde su irrupción en la escena política latinoamericana "Milei contribuyó enormemente tanto a la alegría de las naciones como al acervo público de placeres inocuos. Con sus patillas desgreñadas y sus expresiones faciales extravagantes, hay algo más que un ligero aire al Sombrerero Loco en él".

“La locura de Milei tiene su método. Mientras el mundo se fija en la mezcla populista de Donald Trump de aranceles recíprocos y grandes, hermosos déficits, Milei está llevando a cabo un milagro artificial que debería alegrar el corazón de todo economista clásico y acelerar el pulso de todos los libertarios políticos", señaló.

Ferguson destacó que la influencia del gobierno de Milei está impactando por fuera de la Argentina e incluso de la región. En su artículo, consideró que el presidente argentino está llevando a cabo “hazañas sorprendentes que tienen ramificaciones que van mucho más allá de Sudamérica. La economía de libre mercado y el libertarismo político a veces se descartan como una moda pasajera de los años ochenta ‘neoliberales’, sustituida hace tiempo por los nuevos populismos de izquierda y derecha. No es así. El mundo nunca ha visto un gobierno más radicalmente libertario que el de Milei. Pero lo sorprendente no es que esté funcionando económicamente —Adam Smith diría: ‘Te lo dije’—.El verdadero milagro es que la terapia de shock de Milei está funcionando políticamente."