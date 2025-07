Nicolás Pino valoró la baja de retenciones: “La verdad es que tomaron una medida acertada”

Nicolás Pino señaló que entre las prioridades del campo figuran infraestructura y acceso a crédito, además de la cuestión impositiva

Desde el estudio de la señal de streaming Infobae en Vivo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), abordó las principales preocupaciones y expectativas del sector tras la reciente baja de las retenciones. La intervención incluyó definiciones sobre infraestructura, financiamiento, mercado laboral y la relación de las entidades rurales con el Gobierno de Javier Milei.

A lo largo de la conversación, Pino reconoció el alivio que trajo la decisión oficial. “Fue una buena noticia, tomaron una medida acertada, porque estamos a poco tiempo de empezar a sembrar de vuelta todo lo que es el maíz, la soja”, afirmó. “Esto impacta bien, te da ánimo para decir bueno, vamos de vuelta.”

El titular de la SRA enfatizó que el apoyo a la quita de retenciones se entiende por el efecto directo sobre la superficie de siembra. Citó un informe de CREA para explicar la dimensión del impacto: “Con el nivel de retenciones que había, se hablaba de un 11% de la superficie de soja que no se iba a sembrar. Esta baja cambia esa situación.” Sin embargo, aclaró que no siempre la decisión resulta “crucial”, aunque permite “replantear y empezar a ver los números nuevamente”.

Sobre la dinámica previa al anuncio, Pino contó: “Francamente, durante esta semana hablé un par de veces con el presidente y siempre decían que no quería saber yo qué medidas iban a tomar, porque eso también te va inhibiendo.” La revelación ocurrió minutos antes del discurso presidencial: “La sorpresa era bárbara cuando me cuenta el presidente cómo iba a entrar a la pista, y cuando se bajó de la camioneta que nos saludamos, ahí fue que me dijo ‘Voy a tirar esto’.”

Más allá de la cuestión de las retenciones, Pino ubicó otros temas prioritarios para el campo. “Es mucho más que retenciones”, planteó. “Si uno tuviera que poner tres temas, dos temas importantes más allá de retenciones, infraestructura, tipo de crédito.” El crédito, señaló, todavía representa un desafío. “Hoy por hoy te dicen crédito al 32, 38 por ciento, pero no son créditos con tasas productivas.” Agregó: “Hay créditos en dólares pero la gente le tiene mucho miedo a endeudarse en dólares porque nos fue muy mal con eso.” Para el presidente de la SRA, deben generarse condiciones de confianza para fomentar la inversión.

La infraestructura ocupó un lugar destacado en la agenda de Pino. “Está todo roto. Está todo roto”, insistió. “No es que lo que vayas a arreglar se arregla de un año a otro.” A modo de ejemplo planteó la situación de la Ruta 14: “Varias veces entramos por acá, por allá e insistimos con eso... pero yo también les pregunto a las empresas constructoras: si encarás esa licitación tenés que ir a un banco, pedir millones en crédito y después sólo recuperás algo con los peajes. Nunca me recupero.” Sobre obras en marcha, mencionó: “La Ruta 3 están invirtiendo bastante, esa doble vía entre Monte y Las Flores va avanzando bastante bien.”

El presidente de la SRA remarcó que el consumo de carne en Argentina aumentó levemente, aunque persiste la diversificación hacia otras proteínas

El presidente de la Sociedad Rural Argentina detalló que el diálogo con el Gobierno nacional es “muy bueno” y “directo”, aunque reconoció: “No le vemos vías de solucionarse rápidamente a la cuestión de infraestructura, pero no digo que no se vayan a ordenar.”

Respecto a la baja de la recaudación fiscal que podría traer la reducción de retenciones, Pino planteó: “La expectativa es que la misma actividad que el campo genera vuelve por la misma actividad que se va a generar.” Subrayó: “A nadie nos gusta pagar impuestos, pero si hay un impuesto que es justo es el impuesto a las ganancias.” Sobre el impacto, calculó: “Dicen que hoy el peso de los derechos de exportaciones en el PBI no llega al 1%. Es el 0,6. Hay que trabajar para que pase a ser cero y que todo se pueda volver en más producción, más trabajo.” También valoró que “el impuesto a las ganancias coparticipables está bien, le va a convenir a las provincias, nos va a convenir a todos”.

Consultado por la expectativa de una eliminación total de las retenciones a la carne bovina y aviar, el dirigente reconoció: “Eso al final no sucedió.” Sin embargo, describió la actividad ganadera en términos positivos: “La carne en general está pasando muy lindo momento, con buenos precios, buenos valores, movimiento... Se vendieron 150.000 cabezas en los diez, once días de la oposición rural.” Añadió que en el segmento de vientres también “se activó” el movimiento, una señal para el negocio de la carne. Respecto a la carne aviar, transmitió: “Está funcionando el negocio.” Expresó que habría preferido la eliminación de todas las retenciones: “En un número finito de margen, un 5% también hace la diferencia.” Además, subrayó: “Venimos de muchos años de balances productivos malísimos y balances financieros espectaculares. Ahora se empezó a placar y hay que ser más eficiente. En la eficiencia, un 5% que parece poco te puede sacar de la cancha.”

Sobre la posibilidad de que el descenso de retenciones cause un aumento en los precios internos, explicó: “Si sube el precio del maíz al bajar las retenciones, el productor recibe un precio más alto y debería vender más caro, pero el bolsillo del consumidor manda.” Analizó que el consumo de carne aumentó ligeramente, de “48 kilos a 50 o 49,” aunque se ubicó lejos del “históricamente alto” que alcanzó “90 kilos”. Remarcó la diversificación: “Antes comíamos solo carne vacuna, hoy también pollo, cerdo. En el combo, los argentinos somos el país número tres del mundo en consumo de proteína.”

Sobre la evolución del stock bovino, Pino evocó: “En Argentina, hace 20 o 30 años teníamos la misma cantidad de cabezas de ganado y ahora hay media vaca por habitante.” El dirigente señaló que los cambios en exportaciones transformaron la tendencia: “La exportación te cambia. Mucho mejor que te dejen en paz. La ganadería cambia con respecto a la agricultura, porque requiere una inversión mucha más rápida y el negocio es más lento.” Relató que “muchos campos se pasaron a la agricultura por malos precios ganaderos y buenos precios de la soja”, y recordó: “La soja llegó a valer 600 dólares.” Ahora, “la soja vale 350 y si necesitás capital de trabajo, lo recuperás más tiempo; si hay créditos a la altura, ahí sí va.”

Javier Milei anunció en La Rural la baja permanente de retenciones para el agro, medida que definió como parte de un camino hacia su eliminación total (Reuters)

En plano político, Pino confirmó la invitación a la vicepresidenta Victoria Villarruel para el evento rural: “Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, que es invitar. Institucionalmente se invita, por supuesto. Teníamos entendido que iba a estar... Me enteré que no venía la vicepresidente cuando no vino. No es que me avisaron antes.”

El dirigente se mostró prudente al analizar la coyuntura política. Consultado sobre la relación entre el Gobierno, los gobernadores y el Congreso, reflexionó: “Soy un atrevido opinar de esto porque me parece que son cosas de personas. Esta forma en que se está llevando adelante la cosa es para mí el camino que hay que tener, pero en el mientras tanto nos duele a todos. No todos estamos pasando un momento de ajuste y eso genera tensiones.”

Acerca del vínculo con el Ejecutivo, Pino relató: “La relación con Milei viene desde antes de que sea presidente. Asumí la presidencia de la Rural en junio del 21 y la primer persona del mundo político con la que me junté fue Milei.” Describió una relación con “buen ida y vuelta”. Contó que Milei destaca en el trato: “Me llamó mucho la atención cómo saludaba a la gente, la gente de las cabañas, seguridad, limpieza, fotos con todos.” Sobre el diálogo reciente, remarcó: “A veces me sorprende porque hablamos y parece que no me dio ni bola con tal cosa, y a los dos días me acuerdo de esto que hablamos.” También recordó vínculos anteriores con Sergio Massa: “Logramos cosas con Massa también, de otra manera.”

Consultado sobre el futuro del INTA, señaló: “El INTA tiene que seguir, es importante.” Pero advirtió que debe reformarse: “¿Seguir como viene? No. 6500 empleados, 3000 autos... Nosotros, la rural, somos parte responsable. Integramos ese directorio. Coincidimos en que el INTA está. ¿Puede seguir como está? No. Proponen un INTA distinto. Propone una gobernanza distinta. Nos invitan a estar. Perfecto. Vamos, aceptemos. Sentémonos, veamos cómo se plantea la cosa.”

En materia laboral, Pino precisó: “El campo, de manera directa e indirecta, genera casi 4 millones de puestos de trabajo. Si el campo trabaja, se mueve todo el interior.” Consideró necesaria una reforma laboral: “Estás un poco limitado por esta parte de industria del juicio. Por eso la Rural está trabajando en la creación de un fondo de cese que permita que vos no quedes entrampado.” Agregó que este fondo sería distinto al de la construcción, con “un diferencial enorme de lo que vamos a tener que aportar los generadores de trabajo.”

Respecto al clima social en el sector, Pino sostuvo: “¿Está todo el campo feliz? No sé si está todo el campo feliz. El campo es inmenso. El que pone en boca de uno la representación del campo es un atrevido. Uno hace lo que puede desde el lugar que le toca.”

