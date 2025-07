La tasa de interés real sigue alta y el Tesoro compra dólares para aumentar las reservas

Caputo y Bausili escucharon la respuesta y salieron a "hablarle" al mercado

Unas pocas operaciones sobre el final de la rueda del viernes elevaron la tasa de cauciones a 3 días a 121% anual. El cierre sobrevoló las redes y era frecuente leer augurios alarmistas. “Atención: por primera vez se pagan tasas de tres dígitos en cauciones”, señalaban algunos y recordaban años anteriores de tasas a 300 y 1.000 por ciento.

Luego, duando se publicaron los cuadros de operaciones del día, las tasas anteriores no habían sobrepasado 36% anual y el promedio de operaciones fue al 31% anual. Según algunos traders, esas aisladas operaciones se debieron a “alguien que se colgó y reaccionó a último momento”. Otro trader escuchó que un operador de la mesa de un banco hizo mal los cálculos y se dio cuenta que la posición estaba abajo y a las 16:35 salió a tomar caucho (así le dicen a la caución) pagando lo que pagó por dinero a tres días”.

Pero incluso sin la crema de la sobretasa, las operaciones en cauciones mostraron que las tasas siguen altas y que el dólar sube. En la plaza de LECAP y BONCAP en el tramo corto -30 a 90 días- las tasas subieron desde 2,3% efectivo mensual a entre 2,8% y 3,2%, equivalente a una tasa de 45,5% anual. Por tasas por más de 360 días se pagaron hasta 3,3% efectivo mensual.

Por otro lado, la suba de los dólares financieros mostraba que seguía la demanda. Algunos señalan que el Tesoro compró hasta USD 500 millones en bloque y que así suben a USD 2.000 millones las adquisiciones para aumentar reservas de libre disponibilidad. El mercado cree qué si el oficialismo hace una buena elección, estas compras de dólares le aseguran una importante baja del riesgo país.

Las consultoras tuvieron trabajo para analizar el panorama. Según FMYA, la consultora de Fernando Marull, “el foco fue financiero; la eliminación de las LEFI generó una oferta de pesos (5 billones), que bajó mucho las tasas de interés y aceleró la suba del dólar ($1.280). Esto obligó al BCRA dar REPO a 1 día al 36% nominal anual. Con el BCRA pagando tasa de interés, el Tesoro subiendo LECAP al 38% y vendiendo futuros a 35%, ayudó a frenar la suba del dólar en 1.286 pesos. A contramano, el Tesoro compró otros USD 500 millones, dando una señal de acumulación de reservas. El Tesoro siempre dijo que compraría “en bloque” (a carry trade, a RIGI, ON), mientras que el BCRA compraría en la banda inferior”.

Sube y baja

FMyA señala que las tasas “deberían bajar un poco. El dólar parece que no va a bajar, pero si debiera frenar la suba acelerada (setiembre-octubre) ¿Los Bonos soberanos? Siguen estables, rindiendo 12% en dólares. Las acciones están débiles, buscando un piso. Por ahora no hay trade electoral anticipándose a las elecciones de provincia y de medio término ¿Se rompió algo? Más allá del ruido financiero de la semana pasada, seguimos constructivos con la Argentina. Vemos que la macro está bien parada, y mucho mejor que con Macri en 2017. Y, en la política, la economía llega sin grandes ruidos a las elecciones y sin una oposición fuerte, por lo que Milei debiera tener una buena elección (como Macri en 2017). Donde sí seguimos viendo luces rojas es en la micro, que sigue “a 2 velocidades”, con algunos sectores más flojos (consumo masivo, construcción, turismo) y ligados a menores ingresos (empleos públicos o jubilados)”.

Según F2, la consultora de Andrés Reschini “debemos tener en cuenta que el Tesoro está jugando del lado de la demanda dado que luego del pago de cupones de Bonares y Globales, los depósitos del gobierno en moneda extranjera perforaron los USD 650 millones y como Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito, el Gobierno necesita mostrar que tiene capacidad de pago, además de voluntad. Para ello y para incrementar el nivel de reservas es que el Tesoro necesita salir de compras en el mercado de cambio algo que fue confirmado por funcionarios propios”.

El gobierno vendió "dólar futuro" de un lado y por el otro compró divisas "en bloque" REUTERS/Agustin Marcarian/

FMyA recuerda que otra herramienta a la que el equipo económico viene echando mano es la intervención en la curva de futuros. “Este mecanismo se ha intensificado durante julio con la finalidad de que la curva de tasas implícitas no sobrepase a los rendimientos de la curva pesos evitando romper el incentivo a la estrategia de carry trade que ha servido de una especie de ancla cambiaria. Si bien con el correr de la semana los volúmenes operados en futuros fueron disminuyendo, los agregados diarios en el interés abierto siguen indicando que probablemente la intervención no haya disminuido en la proporción que lo hizo el volumen”.

Los futuros comienzan a desafiar a las bandas cambiarias en el tramo más largo

De acuerdo al análisis de la consultora, “en todo este barullo, el gobierno logró mantener a la curva de futuros por debajo de los rendimientos de la curva pesos, aunque con tasas reales de alrededor del 15% /16% que tendrán efecto negativo sobre la actividad. Además de ello, los futuros comienzan a desafiar a las bandas cambiarias en el tramo más largo. Queda el mercado a la expectativa de si luego de la liquidación de la licitación del Tesoro pasamos a una semana en la que el apretón monetario comienza a rendir en términos de calma cambiaria sin dejar de lado las señales políticas en el trayecto hacia las legislativas tanto de PBA como nacionales. La confirmación de nuevas compras de divisas por parte del Tesoro podría contribuir”.

Para EconViews, “los problemas de deuda de corto plazo no se resuelvan pasándola del Banco Central al Tesoro o viceversa y el manejo de la política monetaria requiere de pragmatismo, algo que no siempre ha estado presente. El informe agrega sobre la suba de las tasas que “muchas de las medidas parecen haber sido el resultado de dos obsesiones que el Gobierno no ha podido resolver”, precisó la consultora que dirige Miguel Kiguel.

Obsesiones

La primera es que en una economía en la que aumenta la demanda de dinero no se puede frenar la emisión monetaria sin que eso lleve a tasas de interés disparatadas. La segunda es que no se puede eliminar la deuda de corto plazo de un plumazo porque que el mercado la demanda para el manejo de liquidez y porque no está dispuesto a ir a más largo por la incertidumbre que todavía existe. En este contexto, dice el informe, “que el deudor sea el Tesoro o el Banco Central no es lo relevante. El riesgo es que, si no se puede renovar un vencimiento, en ambos casos la única forma de enfrentarlo sin entrar en default es con emisión monetaria. A partir del programa con el FMI ha habido mejoras importantes en el régimen monetario y cambiario. Además, el Gobierno reaccionó a tiempo cuando hubo deslices en las políticas y evitó que los problemas escalaran. Sin embargo, para evitar nuevos derrapes no se le pueden pedir peras al olmo, los problemas de deuda de corto plazo no se resuelven pasándola del Banco Central al Tesoro o viceversa y el manejo de la política monetaria requiere de pragmatismo, algo que no siempre ha estado presente”.

Pulseada

Para hoy se espera una pulseada entre tasas y dólares. El problema es que el Tesoro es uno de los compradores de dólares para aumentar sus reservas.

Los mercados del exterior, en tanto, muestran firmes a los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, señal de que puede seguir la tendencia alcista, aunque saben que la Reserva Federal no cortará las tasas de interés.

En la plaza local se espera a que se afirme la Bolsa que ha tenido tímidos intentos de mejora, pero que no pudieron sostenerse. Los bonos están en el limbo que producen las elecciones de la provincia de Buenos Aires en setiembre y las de medio término en octubre.