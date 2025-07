Punto por punto, cómo son los créditos de hasta $100 millones a tasa fija para la compra de autos nuevos y usados

Todo el trámite puede realizarse directamente en los concesionarios, sin papeles ni visitas a sucursales bancarias (Coches.net)

El Banco Nación lanzó una línea de préstamos personales por hasta $100 millones destinada a financiar la compra de vehículos, tanto nuevos como usados, sin necesidad de contar con garantía prendaria. La propuesta está disponible en concesionarios adheridos de todo el país, y puede gestionarse de manera totalmente digital, sin papeles ni trámites presenciales.

La iniciativa incluye un acuerdo con más de 500 concesionarias distribuidas en todas las provincias, y permite que cualquier persona —sea o no cliente del banco— pueda acceder a la financiación presentando únicamente su DNI. La línea está orientada a facilitar el acceso al crédito en un contexto de contracción en el consumo y caída en la venta de automotores.

Qué tipo de vehículos se pueden comprar

El préstamo está habilitado para la compra de autos particulares, utilitarios y pick-ups de hasta 10 años de antigüedad. Se aceptan unidades de origen nacional o importado, tanto cero kilómetro como usados. El financiamiento puede cubrir total o parcialmente el valor del vehículo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cómo es la operatoria

La gestión del crédito se realiza directamente en los concesionarios que forman parte de la red exclusiva del Banco Nación. Desde allí, el cliente puede iniciar todo el trámite en línea, sin necesidad de trasladarse a una sucursal bancaria ni presentar documentación adicional. A través de una plataforma web desarrollada por la entidad, se simula en el momento el monto máximo financiable de acuerdo a los ingresos del solicitante.

El proceso es completamente digital, lo que permite avanzar en la misma jornada con la operación de compra. Para quienes aún no son clientes, el banco ofrece la apertura de una caja de ahorro en línea, así como la emisión automática de una tarjeta de crédito digital, operativa desde el inicio mediante la aplicación BNA+.

Monto máximo y condiciones

El préstamo puede alcanzar hasta $100 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses. Se trata de un crédito a tasa fija en pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38%. El sistema de amortización es francés, por lo que las cuotas se mantienen estables durante todo el período.

Más de 500 concesionarias están adheridas al programa en todo el país. El listado completo está disponible en el sitio oficial del banco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema permite una mayor previsibilidad para los compradores y representa una alternativa frente a los tradicionales planes prendarios, que suelen implicar mayores requisitos y trámites.

¿Se exige garantía?

No. La línea de crédito es personal y no requiere prenda sobre el vehículo. Esto significa que el auto adquirido no queda afectado como garantía específica del préstamo, lo que simplifica y acelera el proceso. Es una de las principales diferencias respecto del financiamiento convencional que ofrecen las concesionarias con respaldo del vehículo.

Qué ingresos se deben acreditar

Para acceder al préstamo, el solicitante debe demostrar ingresos formales. El Banco Nación establece como criterio que la cuota mensual no supere el 30% o 35% de los ingresos netos del solicitante. En función de ese parámetro, el monto máximo a financiar varía según el poder adquisitivo del interesado.

Según simulaciones realizadas por el propio banco, estos son algunos ejemplos de los montos y requisitos:

Para un crédito de $5 millones: se necesitan ingresos por al menos $701.226. La cuota mensual estimada es de $210.368.

Para un crédito de $10 millones: se requieren ingresos de $1.402.451. La cuota es de aproximadamente $420.735.

Para un crédito de $15 millones: los ingresos deben alcanzar $2.103.677. La cuota estimada es de $631.103.

Para un crédito de $20 millones: se exigen ingresos mensuales por $2.804.903. La cuota asciende a $841.471.

El promedio de los préstamos solicitados, según fuentes del sector, se ubica entre los $15 millones y los $20 millones, en línea con los valores actuales de vehículos nuevos de gama media y usados recientes.

¿Se puede contratar el seguro en el mismo proceso?

Sí. El Banco Nación permite contratar una póliza de seguro automotor de manera digital e integrada con la gestión del préstamo. La cobertura es provista por Nación Seguros S.A., y puede seleccionarse desde la misma plataforma web utilizada para gestionar el financiamiento. De esta manera, el comprador resuelve simultáneamente el crédito y la protección del vehículo.

¿Cuántas concesionarias están habilitadas?

La red de concesionarias adheridas a la propuesta del Banco Nación se extiende en todo el país. A continuación, una muestra representativa del alcance territorial:

152 concesionarias en la provincia de Buenos Aires

55 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

71 en Córdoba

35 en Santa Fe

28 en San Juan

24 en Mendoza

19 en Entre Ríos

19 en Misiones

18 en Tucumán

16 en Chaco

16 en San Luis

13 en Tierra del Fuego

12 en Catamarca

12 en Chubut

Otras provincias como Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y Río Negro también cuentan con concesionarias adheridas.

El listado completo y actualizado puede consultarse en el sitio oficial del Banco Nación: www.bna.com.ar/home/masautos, donde también se encuentra información detallada sobre la operatoria, requisitos y condiciones.

Requisitos para los concesionarios

Para formar parte de la red exclusiva del Banco Nación, las concesionarias deben cumplir con los siguientes pasos:

Tener una cuenta corriente en la entidad (bonificada por seis meses para nuevos clientes).

Presentar el certificado de comerciante habitualista.

Firmar un convenio de adhesión en la sucursal correspondiente.

Una vez habilitadas, estas concesionarias pueden operar con la plataforma digital del banco para facilitar el acceso al crédito de sus clientes.

Quiénes pueden solicitar el préstamo

La línea está disponible para personas mayores de 18 años que cuenten con ingresos comprobables, sean o no clientes del Banco Nación. El único requisito indispensable es poder demostrar ingresos formales suficientes como para afrontar las cuotas dentro del límite del 30% o 35% de su ingreso mensual.

La propuesta apunta a ampliar el universo de potenciales compradores, facilitar el acceso al crédito y modernizar el proceso de adquisición de vehículos mediante la eliminación de trámites presenciales y la integración de servicios en un solo punto de atención: el concesionario.