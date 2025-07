El “efecto wow” de la IA, el mercado argentino y el bajo impacto de las marcas chinas, según el mayor vendedor de celulares del mundo

Pantallas "gigantes" y con IA

La que es hoy la principal compañía fabricante de smartphones del mundo comenzó en 1938 exportando pescado seco, verduras y frutas. Algunas décadas después sumó electrónicos y hace 23 años superó a la casi extinta Nokia como el mayor vendedor de celulares del mundo. Desde entonces, no paró.

Hoy Samsung es una de las empresas más fuertes de Corea y una de las marcas más reconocidas a nivel global. Es sinónimo de alta tecnología y movilidad.

Pelea mes a mes el liderazgo mundial con Apple. En el primer trimestre de este año le ganó, de hecho: 20,1% de participación de mercado, contra 19,5% de la “manzanita”, según IDC. Así, mes a mes.

En la región también gana, aunque más cómoda. Tiene el 35% del mercado, según Canalys, seguida por Motorola y Xiaomi. Y en el país reina con 55% del share total y más de 80% en equipos que valen por sobre USD 1.000, en un mercado que este año venderá unos millones de equipos, todos datos de GFK.

Paulo Cotrim, Product Director Mobile de Samsung para la región

Días atrás presentó en Nueva York su nueva línea de foldeables, o teléfonos plegables, un segmento dentro de los equipos premium que crece y dónde más innovación se puede ver en medio de una industria en la que los equipos tipo “candy bar”, el formato tradicional, son muy similares, sean Samsung, Apple o de marcas chinas. En este caso, los ultra plegables marchan al frente de la innovación porque son milagrosamente cada vez más finos, porque sus pantallas son muy grandes y de mucha definición y porque –y esto es algo que cruza a toda la industria– la gran innovación viene desde hace unos años desde las novedades que aportan sus sistemas y software, sobre todo la inteligencia artificial.

La empresa presentó sus nuevos Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7 con importantes mejoras en diseño, potencia y personalización, y una experiencia de usuario que busca ser más fluida y adaptable. Los teléfonos estarán disponibles en Argentina el 8 de agosto. Llegarán las dos novedades más el Z Flip7 FE, una versión algo más económica. Si bien los precios aún no están definidos, serán similares a los de los actuales plegables: entre 3 y 4 millones de pesos, y unos $2 millones la versión Flip FE.

Infobae participó del Galaxy Unpacked 2025, un mega evento que hizo la marca en Brooklyn, EEUU, para presentar sus nuevos modelos y su renovada estrategia que podría definirse como “full IA”. En medio de celebrities, invitados especiales, como el exfutbolista Thierry Henry y los hermanos Jaden y Willow Smith, influencers y creadores de contenido de todo el mundo, este medio habló con el brasileño Paulo Cotrim, Product Director Mobile de la coreana para la región, sobre la rápida recuperación del mercado local, el modelo de fabricación de Tierra del Fuego y el bajo impacto que tuvieron las marcas chicas en el negocio regional.

“En la región la industria está estable, pero el mercado premium crece y, dentro de ese segmento, los plegables están creciendo mucho más. Es un sector que existe recién desde 2019 y los consumidores quieren y valoran. Ya representa entre 30-40% de la venta de nuestros equipos flagship [emblema] y más marcas se suman a la tendencia, con lo que siguen las perspectivas de crecimiento. Además, generan innovación. Esa es la tendencia en la región, pero también pasa a nivel global”, destacó Cotrim desde una de las salas del coqueto Brooklyn Fish Transfer, un ex complejo portuario donde se realizó la presentación.

— ¿En Argentina se nota la recuperación del consumo en el segmento?

— En Argentina nos va muy bien. El país ha tenido diferencias de mercado por los impactos macroeconómicos, pero ahora vemos un crecimiento muy fuerte y recuperación con respecto a los últimos años. Es un mercado muy importante. Tenemos una marca muy fuerte y market share muy alto en todas las categorías, no sólo en smartphones sino también en otros productos de electrónica de consumo. Cuando miramos la región, Brasil tiene un mercado muy grande, es el número uno; luego siguen América Central, México y Argentina viene muy cerca. El potencial del país es enorme.

— ¿Se recuperó el mercado local?

— La recuperación económica tuvo un impacto muy grande en los precios, porque afectó a nuestros costos. Años anteriores fueron difíciles para importar y desarrollar el negocio correctamente a nivel local, o al menos como nos hubiera gustado. Hay impacto positivo no solo contra el año pasado, sino también con respecto a 2023. Ese esquema se da gracias a la mejora de la macroeconomía, sobre todo a lo que tiene que ver con lo cambiario que impacta en los procesos de fabricación, importación y logística. Todo eso se normalizó.

Los nuevos Galaxy Fold7 y Flip7 llegarán al país el mes que viene

— ¿Samsung está más cómodo con el modelo de fabricación local de Tierra del Fuego o con el de importación?

— Lo más cómodo para nosotros es lo que sea mejor para nuestros costos y para los clientes. El objetivo es ser competitivos con la mejor experiencia. No preferimos un modelo u otro, nos adaptamos pensando en el cliente. Se habla del tema, hubo anuncios arancelarios, pero no hay ningún cambio confirmado del modelo actual de producción de Tierra del Fuego. El esquema funciona y tenemos un socio muy fuerte, Mirgor, desde hace muchos años. No hay cambios aún, pero nos adaptamos. Argentina pasó momentos difíciles y desde la región siempre se esperó, se trató de no hacer cambios drásticos y hasta hicimos una suerte de task force interno con otros países para ayudar y cubrirlos por momentos. La situación se normalizó y ya vemos los resultados y recuperación. El mercado vuelve a ser fuerte: aún no como en 2020-2021, pero se encamina hacia la normalidad total. Hay una recuperación increíble, de más del 50-60 por ciento.

— Muchas marcas chinas llegaron a la región y se generó cierta expectativa al respecto. ¿Impactaron en el negocio?

— Si hablamos sólo de plegables, donde fuimos primeros y lideramos, está buena la competencia. En los otros segmentos también hay más competencia, pero muchas de las marcas que desembarcaron ahora en la región terminan siendo marcas muy orientadas a los precios y no tanto a ofrecer la mejor experiencia. Llegaron y tienen oferta, pero no hubo impacto en el negocio. Seguimos siendo más fuertes que las chinas y el resto de las marcas grandes (C-brands). No cambió la situación del sector. Estamos muy fuertes. Miramos lo que hace la competencia, pero no nos preocupa. Estamos llegando antes a todos los nuevos features del mercado.

— ¿Por qué se da ese contexto?

— La gente mira las marcas y las tiene muy en cuenta a la hora de comprar. Los precios también, claro, pero en muchos segmentos del mercado es muy valiosa la marca y el ecosistema de productos que tenemos. Y ahora se suma algo que también tiene mucho peso: la IA.

— ¿Los consumidores analizan las herramientas de inteligencia artificial de los móviles como un decisor de compra?

— Definitivamente. Conectividad, ecosistema de producto e IA. Lo vemos así en la región, donde estamos hace 30 años. Está pasando. Y nuestra IA no está solo en los teléfonos premium. Es para todos los modelos, incluso los más económicos, como nuestra Serie A. La inteligencia artificial crea el efecto “wow”, y eso es fundamental a la hora de concretar la compra. La pantalla del nuevo Fold es genial, pero cuando se la abre y se ve cómo se puede editar una foto con sugerencias de la IA en segundos y se ve cómo queda… efecto wow. O usar el Flip con la voz, sin tener que abrir el equipo.

— ¿Está cambiando la forma de consumo?

— El mercado de teléfonos es mucho más que sólo el hardware. Cuando ahora hablamos de smartphones hay que tener en cuenta sí o sí la inteligencia artificial y el valor de un ecosistema de productos, desde smartwatches hasta televisores. El mercado de auriculares en América Latina crece y crece, y más en Argentina. En medio de la recuperación del mercado local, ese segmento tiene un incremento de entre 10 y 15% por año. En los últimos meses, crece todo el ecosistema. Las tabletas también evolucionan a un ritmo de 5% anual y lo mismo que las computadoras.

— ¿Van a cobrar por usar IA?

— Nuestra plataforma, Galaxy IA, será gratis siempre, es un ecosistema abierto. También usamos sobre ella Gemini, de Google. Quizás en el futuro haya paquetes premium o funciones adicionales que sí podrían ser pagas, pero por ahora, no. Todo lo que comunicamos para Galaxy IA es free.

— ¿Cómo ve los próximos años del mercado?

— Va a impactar mucho la experiencia multimodal. Interactuamos con los smartphones con texto, la voz y ahora el móvil comprende todo el contenido de lo que pasa en la pantalla. Pronto sabrá qué miramos, a qué le prestamos más atención. Sumaremos la visión a ese combo. El futuro es IA con un formato expandido, cada vez más multimodal y con una experiencia más inmersiva, de 360 grados. También pondremos mucho foco en la salud porque los dispositivos, los smartphones y los smartwatches, cada vez conocen más datos de nuestra salud y los procesan para ayudarnos a hacer deporte mejor y a tener una vida mucho más saludable.