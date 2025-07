Enrique Szewach, ex director del BCRA: “Soltar 10 billones de pesos generó un problema, sobró liquidez y el dólar subió”

Enrique Szewach analizó el impacto de la eliminación de las LEFI y el exceso de pesos en la plaza

Durante una entrevista en la señal Infobae en Vivo, Enrique Szewach, ex director del Banco Central, analizó el impacto de las últimas decisiones de política monetaria y cambiaria. Szewach brindó explicaciones técnicas y varias definiciones directas, entre ellas la advertencia: “Soltar 10 billones de pesos generó un problema: sobró liquidez y el dólar subió”. A lo largo del diálogo, respondió preguntas sobre la intervención del Ejecutivo, el rol del sistema financiero y las señales que envió el mercado en las últimas jornadas.

El primer concepto de Szewach se centró en explicar el funcionamiento hasta ahora del sistema. El economista describió que el Banco Central emitía instrumentos, que definió como “deuda que en realidad era del Tesoro porque los administraba el Banco Central”, y que se conocían como Leliqs. “Esos instrumentos pagaban una tasa de interés fija y le permitían a los bancos, si me permiten el término, estacionar su liquidez. Cuando le sobraban pesos a los bancos, iban al Banco Central, compraban esas Leliqs, les pagaban una tasa fija y hasta que veían qué hacían con esa plata, se quedaban tranquilos”, relató.

Sin embargo, el Banco Central decidió recientemente cambiar la política y eliminó el mecanismo tradicional, una medida que impactó de forma inmediata en el sistema financiero. “El Banco Central, hace unos días, dijo: No voy a cambiar esta política. Desaparecen las Leliqs, les devuelvo la plata y arréglense. Vayan a buscar estacionamiento para esa plata que les sobra donde ustedes puedan”, resumió Szewach. Este cambio repentino implicó, en palabras del economista, liberar cerca de 10 billones de pesos al mercado. “Si vos liberás al mercado el número, más o menos 10.000.000.000.000 de pesos, es una cosa por el estilo, de un día para el otro o de una semana para la otra, y le decís a los bancos: Bueno, ahora armen su mercado, busquen ustedes qué hacer. Bueno, sobran 10 billones de pesos en la plaza. La tasa de interés se desploma”, señaló con énfasis.

Tras el anuncio, los bancos buscaron obtener un rendimiento por ese dinero excedente. Szewach explicó que los bancos “tratan de sacarle algún rendimiento porque tampoco pueden quedarse con esa plata a tasa cero. Entonces, con la tasa de interés desplomada y mucha liquidez, algunos que reciben esa liquidez deciden comprar dólares”. Además, agregó otro elemento que complicó la situación: “Se terminó la etapa de venta de exportadores. Los productores están obligados a liquidar sus dólares, pero no tienen ganas de quedarse en pesos. Entonces, los productores vendieron la soja apuradamente, para aprovechar la baja de las retenciones o para eludir la suba de las retenciones de julio. Y con esos pesos también quisieron ir a comprar dólares”.

El resultado directo de este encadenamiento de factores fue un aumento en la demanda de dólares. Szewach sintetizó: “Cuando hay más oferta que demanda, el dólar sube”. Y sobre la reacción oficial, advirtió: “El Banco Central ayer dijo: No, espere, espere, espere. Muchachos, esto era una joda para Tinelli. Me meto de nuevo en el mercado. Les voy a pagar una tasa y la tasa muy alta. Voy a intervenir en el futuro. Es decir, voy a hacer las operaciones que se hacen habitualmente para sacar esa liquidez de nuevo o que los bancos tengan donde estacionar”.

Para Szewach, la intervención revirtió una orientación que el propio Gobierno había asegurado que no iba a llevar adelante. Resumió: “El Gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que decía que iba a hacer A, B y C. Y desde que lo firmó, no lo hace. O sea que son operaciones que no iba a hacer. Ya no lo hace desde que se firmó el acuerdo”. Volvió sobre la reacción del organismo monetario: “El Banco Central quiso crear un mercado, entre comillas, sin el Banco Central, un mercado privado de pesos para que se arreglen entre los bancos y las empresas. Y la verdad es que el mercado argentino todavía, por lo menos por lo que mostró estos días, no estaba preparado para hacerlo tan rápido”.

El economista discutió el rol estructural de la entidad y las limitaciones de la plaza financiera local. “Los mercados financieros argentinos son muy chiquitos, casi enanos. Y en ese contexto de mercados mínimos, siempre hace falta alguien que maneje el mercado. Y en Argentina, eso fue siempre el Banco Central”, dijo. Sobre la dinámica, apuntó: “Los bancos se encontraron con que tenían que manejar la liquidez y armar un mercado. Ya no podían contar con la ventanilla asegurada del Banco Central”.

Para Szewach, el Banco Central actuó con pragmatismo frente a la reacción inesperada del mercado

Un punto que remarcó Szewach durante la conversación fue la importancia de que el “salto en el tipo de cambio no se trasladó a los precios, hasta ahora”. Ante la inquietud por la magnitud del movimiento del billete y el antecedente de que en otras etapas se aceleraba la inflación, Szewach aseguró: “El salto en el tipo de cambio no se ha trasladado a los precios, por ahora. El temor que siempre se tuvo respecto de ir a un mercado más flexible, con un dólar más volátil, es que como el dólar es nuestro índice de precios diario, un comerciante ve que sube el dólar y espera una lista nueva. Eso era la historia de Argentina, afortunadamente por ahora. Por distintas razones, ese traslado de los precios, lo que los economistas llamamos, el pass-through, que en Argentina siempre fue fuerte, ahora es mucho más débil”.

El analista explicó que este “desacople” todavía no se pudo medir de forma completa por la novedad de los hechos. “Todavía no lo podemos comprobar porque esto pasó estos días, pero no estamos viendo, por lo menos en los indicadores de alta frecuencia, que ese cambio en el tipo de cambio de estos días haya generado un aumento”. Señaló que “el miedo tradicional” ante los movimientos del dólar hoy se atenuó.

Sobre la capacidad de reacción del oficialismo, Szewach opinó: “El Gobierno está mostrando pragmatismo hace rato. El Tesoro fue a comprar dólares, aun cuando el precio no estaba en el piso de la banda. Se hicieron muchas cosas en ese marco. Y ayer también hizo lo que cualquier Banco Central hace cuando se encuentra con una situación que no era la esperada: tiene que reaccionar, no se puede quedar sin reaccionar”.

Al analizar la posible demora en la intervención oficial, Szewach dijo que “el problema no fue tanto la tardanza como la rapidez al intentar liberar el mercado. Intentar crear un mercado que todavía no estaba creado”. Y agregó: “Esto podía haberse hecho más gradualmente, ir liberando de a poco porciones de deuda, ir armando ese mercado”.

Szewach abordó cuestiones estructurales que cruzan al mercado financiero y a la formación de precios. “En el mercado financiero no hay carmelitas descalzas. Los bancos tuvieron que manejar la liquidez y eso les genera un cambio a la tesorería. Una cosa es que vos tenés los pesos y sabés que si te sobra plata, vas al Banco Central, ahí te asegurás tasa”. Ahora, sin esa seguridad, “ya genera un problema”.

El entrevistado también explicó por qué los argentinos siguen atentos al dólar. “El dólar es nuestro índice de precios diario, todos lo miran. Si pregunto cuál fue la variación de la base monetaria el mes pasado, nadie lo sabe. Si pregunto cuánto estaba el dólar ayer, todos lo saben. Así le pasa a toda la sociedad. Los argentinos nos acostumbramos a mirar el dólar como indicador de precios”.

En el tramo final de la charla, consultaron a Szewach sobre el comportamiento esperado del tipo de cambio en las próximas semanas. “Es bueno que el dólar se mueva de a poco sin afectar precios, no con saltos. Ahora, lo que sí genera problemas son los saltos bruscos. Si esto se mueve con cierta tranquilidad, es una buena noticia. Lo que sí es difícil, porque otra vez la oferta de dólares está mermando, la demanda sigue fuerte y viene un periodo electoral. Si los argentinos siempre se dolarizan más en épocas de incertidumbre, la macro tiene que reordenarse. El Banco Central sigue con reservas negativas. Lo peor es que todo esto no implicó que el Banco Central salió a comprar dólares, sino que salió a vender”.

El economista concluyó que “el Banco Central tiene que recomponer sus reservas” y que “Argentina tiene que bajar el riesgo porque vencen muchos dólares en los años que vienen y una parte la va a tener que ir a renovar como hace cualquier país”. Para Szewach, “el movimiento del dólar está inserto en esta historia. Eso es lo que habría que esperar”.

