Pablo González, ex presidente de YPF: “Si Argentina no hubiera expropiado, no se habría desarrollado Vaca Muerta”

El ex presidente de YPF, Pablo González

Tras el fallo adverso en Nueva York, el ex presidente de YPF, Pablo González, aseguró que si el Estado no hubiera expropiado la petrolera, Vaca Muerta no se habría desarrollado. A su vez, llamó a los gobernadores a pronunciarse ante la decisión de la justicia estadounidense.

El ex titular de la empresa se refirió al fallo de la jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado, como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Afirmó, en primer lugar, que no se está haciendo hincapié en que la mitad de ese paquete accionario pertenece a las provincias, por lo que la jueza no puede decirle al Estado argentino que entregue esas acciones.

Según González, el crecimiento visto en Vaca Muerta año a año corresponde a inversiones fundamentalmente de YPF y de los socios que fue integrando a partir de 2015. REUTERS/Agustin Marcarian

“Espero que los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) reaccionen y emitan un comunicado en defensa de los intereses de sus provincias, porque los recursos son de estas”, dijo González en diálogo con Radio AM750.

Además, resaltó que para que se entregue el paquete accionario se necesita el consenso de dos tercios del Congreso.

Consultado por las críticas del presidente Javier Milei al gobernador Axel Kicillof por la expropiación, sostuvo que Vaca Muerta se desarrolló gracias a dicha decisión tomada en 2012. Explicó que el crecimiento visto en el yacimiento año a año corresponde a inversiones fundamentalmente de YPF y de los socios que fue integrando a partir de 2015.

“Un fondo buitre como Burford esta tratando de hacerse de la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Pagó USD 40 millones (por la compra de los derechos de litigar a los accionistas minoritarios de YPF) en la quiebra de España y en Nueva York ahora se le dice a Argentina que debe indemnizarlo por USD 16.100 millones”, sostuvo González. A esa cifra se le suman USD 1.000 en concepto de intereses.

Asimismo, indicó que Burford está tratando de quedarse con Vaca Muerta “a pesar de que cuando salió el fallo en 2023, todos leímos que no se condenaba a YPF sino que al Estado argentino. Esa sentencia fue apelada por el fondo. Argentina debió haber integrado una contracautela para para evitarlo”.

González afirmó que Burford está tratando de quedarse con Vaca Muerta. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Cabe mencionar que, según subrayó el sociólogo e investigador de Fundar, Daniel Schteingart; YPF es por lejos la empresa que más aporta al PIB de Argentina (más del 1,5%) y es también la más importante en materia de inversión y va rumbo a ser la más exportadora. Se añade que genera 22.000 empleos directos.

Por otro lado, Vaca Muerta, de acuerdo a los últimos datos de la Secretaría de Energía, tuvo un mayo récord: registró en ese mes la mayor producción de su historia, con 448 mil barriles de petróleo por día, un 22,5% más que en mayo de 2024.

De todos modos, Milei adelantó este lunes a través de su cuenta de X: Argentina apelará. Lo hará rápido porque Preska dio 14 días para entregar las acciones.

El fallo

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el fallo de Preska.

Entre los considerandos, la magistrada destacó que “desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”.

En noviembre del año pasado, cuando aun Joe Biden era presidente de EEUU, el Departamento de Estado de ese país, le pidió a Preska que no tenga en cuenta los argumentos de Burford.

En la presentación, que firmó Damian Williams, entonces fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se aseguró que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomienda a Preska que rechace esa solicitud.

“La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, dijo el escrito de 10 páginas.