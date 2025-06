Los autos usados pierden terreno frente a los 0 km y sus precios todavía siguen altos

La venta de autos usados empieza a sentir el efecto de la gran financiación que las marcas ofrecen para vender más autos nuevos

Los primeros meses del año mostraron un crecimiento de ventas de autos 0 km del 78% en relación con el mismo período de tiempo del año pasado. Esa es la explicación por la cual, este incremento no afectó todavía las operaciones de autos usados, que también crecieron, pero sólo un 26%.

“Con tanta oferta crediticia, mucha gente decidió volcarse al 0 kilómetro como primera opción de compra, no sólo por el hecho en sí mismo de adquirir un auto nuevo, sino porque las tasa de interés de las financiaciones bancarias para un auto usado son muy altas y las de los nuevos están subsidiadas por las automotrices”, explicó un gerente de ventas de una cadena de concesionarias de CABA a Infobae.

“Eso nos llevó a tratar de tomar los autos más baratos para poder venderlos más baratos también, hay un mercado distinto que estaba acostumbrado a manejar precios muy altos aprovechando que no existían las facilidades de financiación para comprar un cero kilómetro. Eso desapareció”, afirmó el ejecutivo.

En efecto, en el sector existe la certeza de que llegará una baja inevitable de los precios de los autos de segunda mano, empujada por este mismo fenómeno, y basándose en los mismos principios del comercio en general, que establecen que ante una mayor oferta caen los precios.

Los concesionarios tomaban los usados en parte de pago a buen precio para asegurar venyas de 0 km. Ese fenómeno ya no ocurre (Freepik)

De hecho, la situación es tan contrastante con lo que ocurría un año atrás, que los números arrojan resultados opuestos. En 2024, en medio de la crisis económica que afectó a todo el sector, la retracción en las ventas de autos nuevos fue del 22% en los primeros cinco meses comparados con 2023, pero las transferencias de los usados habían caído 7,2%.

“Se están vendiendo más 0 km que usados, no en el volumen total sino en proporción a lo que era hace tan solo un año atrás. Lo que está en precio se vende, lo que está caro no se vende, pero en general, los autos no bajaron", dijo Matías Ferreyra, propietario de Autologic, una empresa dedicada a la compra y venta de autos usados.

“El que vende un usado generalmente es porque compra un nuevo. Cuando lo va a entregar en la agencia, se lo toman tan bajo que no lo entrega y compra financiado, pero en algún momento van a tener que desprenderse de ese usado. Se está armando un cuello de botella de usados”, agregó.

El cambio en el mercado

En números concretos, mientras entre enero y mayo de 2024 se vendieron 152.500 autos 0 kilómetro y 615.500 autos usados, este año los nuevos alcanzaron los 272.800 y los de segunda mano llegaron a 775.200. Así, mientras el año pasado los nuevos eran el 19,8% del total de operaciones, en 2025 ese porcentaje subió al 26%. Dicho de otro modo, un año atrás 1 de cada 5 autos era usado y hoy esa ecuación cambió a 1 de cada 4 autos.

La ventas financiadas comenzaron a ganar terreno en 2024 y hoy ya alcanzan el 50% de las operaciones de autos 0 km

Los concesionarios oficiales reconocen que hubo un cambio en su actitud frente al cliente. Cuando había necesidad de “hacer boletos” el año pasado, se tomaban los usados a un precio un poco mejor para asegurarse la operación y cumplir con los objetivos de ventas mensuales.

“En la desesperación que había por vender cero kilómetro a veces se paga un poco más alto el usado que traen en parte de pago, pero el problema es que después se complica para salir de ese mismo usado, para venderlo. Hoy a los precios que están publicados los usados son realmente invendibles. Van a tener que bajar sí o sí para poder venderlos”, comentó un empresario del interior con concesionarias multimarca.

Nadie se anima a vaticinar fechas, pero en general existe la idea de un proceso algo lento que estará manejado primero por la necesidad de quienes tienen que vender un auto y de a poco a una estabilización de los precios de los vehículos usados, al menos un 25% por debajo de los valores de hoy.

El mismo dueño de agencias de autos explicó que es muy distinta la reacción del mercado de los nuevos y frente al de los usados. “Es mucho más lento el acomodamiento de precios a la baja de los autos usados que lo que ocurre con los 0 km, donde la gente ve la lista de precios y ve las condiciones de financiación inmediatamente que se produce un cambio. Acostumbrar a la gente a comprar autos usados a precios muy bajos es algo que ocurre en los países más desarrollados pero acá todavía va a llevar un poco de tiempo”, aseguró.

Tomar autos usados implica asumir un costo de posibles roturas por el uso que se tiene que amortizar

El costo de reparar un usado

Finalmente, hay otro factor que influye en una cotización más baja de un auto usado y es el del costo de reparabilidad. Tanto concesionarias oficiales como agencias particulares, evalúan muy detalladamente el estado de los vehículos que se entregan en parte de pago, porque el precio de los repuestos actualmente es muy alto en proporción con el precio del vehículo.

“Si tomás un auto con muchos kilómetros tenés que bajarle el precio porque ese auto puede presentar problemas mecánicos o de estructura en poco tiempo y repararlos cuesta un dineral. Hay gente que no entiende que un auto con 300.000 kilómetros no puede costar lo mismo que uno igual con 150.000. No lo entienden, se ofenden y se van sin dejar el auto ni siquiera para consignación. Ese auto, en algún momento va a tener que bajar de precio para poder venderse”, argumentó Ferreyra.