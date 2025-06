Reservas: cuáles son las tres formas con las que el Gobierno podría sumar divisas y acercarse a la meta con el FMI

El Gobierno saldrá a buscar esta semana otros USD 500 millones del mercado. Reuters

Este lunes el Ministerio de Economía recibirá los USD 500 millones que colocó hace diez días por el nuevo bono Bonte 2030 y buscará repetir la operación esta semana para conseguir una suma similar. Es una de las tres variantes que, creen en el mercado, tiene a mano el Banco Central para sumar reservas sin hacer compras en el mercado oficial.

Hoy tendrá lugar, se prevé, la liquidación de los nuevos títulos que se suscriben en dólares pero pagan en pesos. Esos Bonte aparecieron como ensayo a fines de mayo y le dieron al equipo económico una inyección de USD 1.000 millones. La secuencia es: inversores externos o locales reciben, a cambio de sus dólares, un bono que les pagará en pesos, con una tasa de interés más alta que la inflación proyectada por el mercado.

A los Bontes

Tras la primera prueba, el Palacio de Hacienda anunció que repetiría este tipo de colocaciones todos los meses a lo largo de 2025 con un tope de USD 1.000 millones mensuales. Así, podría sumar, si el mercado comprara los Bontes, unos USD 7.000 millones hasta fin de año. Este lunes se realizará un nuevo llamado a licitación y, el miércoles, la adjudicación de la segunda tanda de Bontes de este mes.

Es una de las alternativas que ejecutó el Gobierno para sumar reservas sin tener que emitir pesos. El equipo económico reiteró que la orden del presidente Javier Milei fue no comprar dólares hasta que el tipo de cambio toque el piso de flotación. Como eso no sucedió, los últimos dos meses de alta liquidación estacional del agro, no hubo participación compradora del Tesoro ni del BCRA.

Un informe de la consultora EcoGo abordó esta primera variante y otras dos, ya que identificó “tres mecanismos” para obtener divisas. Sobre el primero descripto, subrayó que la tasa del 29,5% anual para un título a dos años (extensible a cinco) es “extraordinariamente alta si la pulverización de la inflación en 2026 que sostiene el Presidente fuera creíble”. Aunque el monto inicial emitido fue de USD 1.000 millones, en el mercado secundario el bono cotiza con una tasa más cercana al 27%, lo que le otorga al Gobierno cierto margen para nuevas emisiones a tasas más bajas y con ello, “recrear una curva de pesos más larga”.

Una variante es que los dólares comprados por personas físicas –los que no se usan en turismo ni se destinan al cierre de la brecha cambiaria a través del mercado financiero– terminen depositados en bancos y, en una segunda instancia, impulsen el crédito.

“Un efecto similar al conseguido con el blanqueo de capitales entre octubre 2024 y enero 2025, pero que todavía es muy tenue”, indicó esa consultora, dirigida por Marina Dal Poggeto. Desde el inicio del nuevo régimen cambiario, los depósitos en moneda extranjera crecieron en USD 1.479 millones. En abril, con solo quince días bajo el nuevo esquema, “un millón de personas compraron USD 2.000 millones y en los depósitos habían quedado sólo USD 1.200 millones”.

Créditos y colchones

El segundo canal que busca dinamizar el equipo económico es el ingreso de los dólares que hoy están fuera del sistema. El objetivo oficial es “impulsar transacciones en dólares que en una segunda vuelta queden dentro del sistema financiero”. Sin embargo, la implementación aún muestra pocos avances: si bien se elevaron los umbrales de los regímenes informativos para promover el uso de fondos no declarados, “las leyes necesarias para activar este ‘blanqueo permanente’ recién fueron enviadas la semana pasada al Congreso”. Entre ellas figuran modificaciones a la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario.

Para la consultora, “evidentemente, nadie duda que el ancla se sostiene hasta octubre”. La incógnita es qué sucederá después. El informe plantea dos posibles caminos: uno, en el que el Ejecutivo intente forzar un esquema de carry forever con el respaldo de un prestamista de última instancia que aún no se vislumbra; otro, más flexible, en el que luego de un eventual triunfo electoral se reconfigure el programa económico con nuevas bandas cambiarias y la reactivación de compras de reservas por parte del Banco Central. “Suponiendo que luego del resultado electoral Bessent y el FMI vuelvan a colaborar, y consiguen una recalibración sin desancle frente al relanzamiento del Gobierno y una agenda de reformas estructurales”.

EcoGo advirtió que sin prestamista de última instancia, el aumento del déficit de cuenta corriente –estimado en 1,3% del PBI para 2025 (USD 9.000 millones)– asoma como difícil de financiar. “Sobre todo cuando en 2026 se habilita el giro de utilidades al exterior (las de 2025 después de cinco años inhabilitadas) y cuando en 2026 vencen USD 20.000 millones (incluyendo los Bopreales del BCRA)”. Incluso bajo supuestos optimistas de refinanciamiento de deuda provincial y privada y con un riesgo país en baja, la sostenibilidad dependerá de variables estructurales. “La sostenibilidad de la deuda va a depender no sólo del equilibrio primario, sino fundamentalmente de la tasa de interés marginal en relación a la tasa de crecimiento de la economía en la moneda dura”, remarcaron. Todo esto, además, en un escenario global donde, aunque el dólar pierde fuerza, “pareciera convivir con tasas de libre de riesgo más altas”.

Pese al ingreso de divisas por colocación de deuda, las metas de acumulación de reservas siguen alejadas de los objetivos. La Fundación Mediterránea informó que el reciente ingreso de fondos a través del Repo llevó las reservas brutas a USD 40.500 millones, aunque “sólo USD 500 millones suman a la métrica de RIN del FMI” por las condiciones del acuerdo. Con este criterio, las reservas netas siguen negativas en USD 7.300 millones.

La entidad proyecta que, para cumplir con la próxima meta, “el rojo debería recortarse hasta USD 2.600 millones”, lo que supone una mejora de USD 4.700 millones. Para fin de año, el objetivo es llegar a USD 1.900 millones de reservas netas, una diferencia de USD 9.200 millones respecto al nivel actual.