Inflación en descenso: por qué no bajan también las tasas de interés para depósitos y créditos

“Todo marcha de acuerdo al plan” (TMAP) sostienen a menudo en Economía, en alusión a la sostenida baja de la tasa de inflación, la mejora en el perfil y estructura de tasas, plazos y monedas de la deuda de la Administración pública.

No obstante, no se advierte lo mismo en el caso de las tasas de interés para la captación de depósitos y cargos en las líneas de crédito de las entidades financieras con el sector privado, más en el caso de familias que de empresas.

El último informe monetario mensual del Banco Central, correspondiente a mayo, destaca: “los depósitos a plazo fijo registraron una caída, con un comportamiento diferencial por tipo de depositante, siendo las prestadoras de servicios financieros las principales responsables de la contracción del mes. Por su parte, el resto de las personas jurídicas y las personas humanas recompusieron sus tenencias desde mediados de abril. Como resultado, el M3 privado (agregado monetario amplio que incluye la base monetaria, más depósitos a la vista y a plazo) mostró un aumento promedio mensual de $2,3 billones, lo que implicó una contracción de 1,1% en términos reales y sin estacionalidad”.

Ese desempeño ayuda a explicar por qué las entidades mantienen una política de tasas de interés que en los últimos 12 meses no acompañó el sendero descendente de la inflación para no sólo retener a los clientes de esa franja, sino también intentar captar nuevos.

Al mismo tiempo, esa política fue funcional al objetivo del Gobierno de recuperar el valor del peso y evitar presiones alcistas en el mercado de cambios, con efectos potencialmente desestabilizadores sobre el resto de las variables macroeconómicas, en particular la inflación: “Por un lado, actúan como un ancla para evitar presiones cambiarias, especialmente tras la reciente flexibilización del cepo; y por otro, desalientan el financiamiento en pesos y fuerzan a las empresas a utilizar sus propias divisas como capital de trabajo, una alternativa relativamente más conveniente que endeudarse a estos niveles de tasa”, sostienen los economistas de Invecq Consultora.

Así, de haber heredado el equipo económico tasas reales de interés negativas (menores que la inflación), con un bache de más de 12% en diciembre 2023, inicia un recorrido descendente, hasta convertirse en reales positivas entre octubre de 2024 y enero de 2025, vuelven a la zona negativa en el trimestre febrero a abril y en mayo recuperan la senda de ganancia efectiva para el ahorrista.

En el caso de los créditos, el análisis de los técnicos del BCRA resalta: “Los préstamos al sector privado en pesos en mayo continuaron creciendo ($3,7 billones), si bien moderaron su ritmo de expansión mensual. El crecimiento fue generalizado entre las distintas líneas de crédito, con la sola excepción de los documentos, que cayeron luego de 12 meses de aumento ininterrumpido”.

En términos del PBI, habría alcanzado 8,6%, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales. frente al mínimo registrado a inicios de 2024. Se trata del mayor nivel desde comienzos de 2021, luego de la intensificación de la desintermediación crediticia ocurrida en el contexto de fuerte aceleración inflacionaria verificado a la salida de la pandemia. El proceso de intermediación financiera también mostró un repunte en el segmento en moneda extranjera. Así, considerando el total de préstamos al sector privado el ratio a PBI asciende a 10,6 por ciento”.

Esta dinámica, propia de una economía que estaba dominada por la absorción de fondos privados por parte del sector público (crowding out) o otra virtuosa y típica de economías maduras donde los bancos vuelven a colocar su liquidez en créditos a familias y empresas (crowding in), explica que en la transición se mantenga un costo alto en valores reales, a pesar de la desaceleración de la inflación.

Felipe Núñez, director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior y uno de los asesores del ministro Luis Caputo, escribió en la red X: “La tasas son endógenas, hoy son altas en términos reales porque Argentina es un país descapitalizado y existe un exceso de demanda de crédito debido a la necesidad de financiamiento para invertir (minería, energía, agro, etc) y, en menor medida, consumo de bienes que en otros gobiernos eran inaccesibles (autos, casas, etc). Hasta que no se profundice la recapitalización de la economía vía dolarización endógena o el BCRA remonetizando en el piso de la banda, las tasas reales van a permanecer altas”.

Los préstamos en valores reales

Así, si se analiza la tasa real de los préstamos en comparación con la tasa anual de inflación respecto de doce meses previos, como la anualización de la tasa mensual de variación del Índice de Precios al Consumidor se advierte que desde el inicio de gobierno de Javier Milei, se inició un claro cambio de tendencia, aunque con diferentes intensidades y resultados, según se trate de líneas a empresas de corto plazo; préstamos con garantía real a personas y familias, y para consumo: personales y a través de tarjetas emitidas por las entidades.

Líneas a empresas: la tasa real de los préstamos otorgados a través de adelantos en cuenta corriente, como autorización para girar en descubierto, y descuento de documentos (cheques y pagarés a cobrar) pasó de un rango negativo hasta 85% anual en diciembre de 2023 a positivas a partir de septiembre-octubre de 2024 hasta un máximo de más de 17% según la tasa de inflación anualizada de mayo último. Así, se igualó prácticamente la tasa de variación de precios de los últimos doce meses.

Se trata de las líneas más usadas por las pyme para cubrir necesidades transitorias de capital de trabajo.

Prendarios e hipotecarios: la franja de los préstamos con garantía real (para compra de autos y motos, en el primer caso, e inmuebles, como terreno y vivienda, en el segundo) también pasaron de tasa real negativa a positiva, sin embargo no se detuvo el crecimiento de estas líneas, lo que indica que el tomador desestima ese costo, porque pondera más el valor de disfrute del bien que que adquiere por esta vía.

Personales y tarjeta: este segmento del mercado fue el que más registró un notable paso de tasas reales negativas a fuertemente positivas, en respuesta al mayor uso de estas líneas por parte de los consumidores.

Sin embargo, aún no adquirió la envergadura necesaria para que contribuya a impulsar el consumo de bienes semidurables, como textiles para el hogar, indumentaria, regalos, entre otros, por el natural rezago de la recuperación de los ingresos de los sectores de medianos a bajos ingresos a la salida de una crisis como la que arrastraba Argentina.

El orden macroeconómico, las desregulaciones y la apertura comercial inteligente, no sólo lograron bajar la inflación, sino que además incentivaron vía una mayor competencia una baja significativa de márgenes (Furiase)

Federico Furiase, director en el Banco Central de la República Argentina como representante de Economía y asesor del ministro Caputo, destacó sobre el cierre de la semana en la red X: “El orden macro (superávit fiscal, estricto control de la cantidad de pesos y recapitalización del BCRA), las desregulaciones y la apertura comercial inteligente, no sólo lograron bajar la inflación de manera sostenida, sino que además incentivaron vía una mayor competencia baja significativa de márgenes. Doble efecto positivo para el poder adquisitivo de los consumidores. Además de la duplicación del crédito al sector privado en pesos en porcentaje del PBI.