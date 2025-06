Costantini advirtió sobre el ritmo de recuperación de la economía: “Hay que poner un ojo en el nivel de actividad”

Costantini afirmó que un tipo de cambio bajo afecta la construcción, el turismo y la industria (Nicolás Stulberg)

Durante una reunión con periodistas en las oficinas de One618, en Vicente López, el empresario Eduardo Costantini advirtió que la revaluación del peso frente al dólar podría poner en riesgo la recuperación de la economía real. “Yo miraría con un ojo el nivel de actividad”, dijo, al ser consultado sobre el panorama para el segundo semestre. Para el empresario, hay que observar de cerca si el tipo de cambio actual permite sostener el crecimiento de sectores como la construcción, el turismo y la industria.

Costantini explicó que la relación entre el nivel de actividad y el valor del dólar es clave para evaluar la evolución del programa económico. “El valor del dólar por ahí le pega a la construcción o el valor del dólar le pega a la gastronomía, o le pega al turismo. A ver qué pasa, ¿no?”, planteó. También remarcó que “si se te cae la actividad, entonces eso puede ser la causa de una corrección cambiaria”.

Sobre una posible modificación del tipo de cambio, aclaró que no la veía como un evento traumático: “No veo un drama. No es que se rompe todo. No lo oigo tan dramáticamente. Tampoco es un sacrilegio decir ‘bueno, por ahí el dólar estaba atrasado’”.

En su análisis, Costantini subrayó que un tipo de cambio bajo afecta la competitividad. “Obviamente que fomenta las importaciones, no las exportaciones, también el turismo. O sea, se te descompensa el sector externo. Eso de ahí le pega al nivel de actividad. Si te aumenta las importaciones, le afecta a la industria, a la industria local”, indicó.

Costantini también se refirió al impacto del tipo de cambio en la construcción. Mencionó que en contextos de apreciación del peso, los desarrollos nuevos enfrentan un freno. “Yo veo el mercado del nuevo, sin duda, más tranquilo, con menos ventas, menos ventas por el aumento del costo de la construcción”, señaló. Sin embargo, diferenció que “el mercado del usado se va a ir depurando, va a hacer su proceso de absorción y eventualmente se van a reconocer los mayores costos”.

En cuanto al financiamiento inmobiliario, recordó que la gran mayoría del crédito hipotecario se dirige a propiedades usadas. “La gran mayoría va al usado, la aplicación del crédito hipotecario, no al nuevo”, precisó. Y agregó que “el ahorro se hace en dólares, el dólar vale poco, el costo de la construcción ha subido mucho y eso es lo que retiene o le saca poder de compra al comprador en el nuevo”.

En el caso de Nordelta, Costantini indicó que el mercado seguía activo. “Las casas se siguen vendiendo, el mercado secundario se sigue vendiendo, pagando un muy buen precio, pero también se construye. La construcción ha bajado marginalmente. Y terrenos se siguen vendiendo. Está la sensación de escasez. Es un sector de un poder adquisitivo muy elevado y entonces es menos elástico a esta situación”.

Consultado sobre comparaciones regionales, Costantini respondió: “Somos más caros que Chile, tiene una economía muy abierta. Somos más baratos que Uruguay. La diferencia no es tanto como antes. Antes era casi dos a uno. Ahora si lo ves internacionalmente, el costo de construcción es barato comparado con Miami. El aumento del costo de la construcción en Estados Unidos fue muy fuerte en dólares con la pandemia”.

En referencia al escenario financiero, consideró que “la Argentina no tiene un problema financiero, sino el Estado”. Estimó que el país acumula cerca de 300 mil millones de dólares en ahorro. “Si el dólar está muy bajo, obviamente que fomenta las importaciones, no las exportaciones, el turismo”.

Costantini también habló sobre el impacto político e institucional de la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Afirmó: “Agrega incertidumbre. Latinoamérica tiene niveles de corrupción en general elevados. Pero yo creo que agrega incertidumbre porque el nivel de corrupción lleva a un mal ejercicio de la política”.

“Cuando vos tenés autoridad política, en distintas esferas, no estoy hablando del gobierno central, estoy hablando en general, las provincias, las intendencias, en distintas entidades autárquicas o gubernamentales, en todos lados. Nadie puede tirar la primera piedra en este país. Te tergiversan los valores. Entonces vos, en vez de gestionar para mejorar, por ejemplo, el Estado, o la calidad de las instituciones, o la calidad de la justicia, empezás a gestionar mirando el bolsillo”, sostuvo.

Sobre la política local, expresó una crítica a la falta de consensos duraderos. “La polarización aumenta en vez de disminuir. Entonces debería haber una construcción institucional sobre la política”, dijo. También cuestionó la falta de políticas de Estado: “Si vos tuvieras una política de Estado, un mayor diálogo político, el riesgo país baja automáticamente”.

A pesar de sus advertencias, Costantini mostró una visión positiva sobre el rumbo del Gobierno. Aclaró que votó a Javier Milei en el balotaje y dijo estar más entusiasmado que en 2017. “Estoy más entusiasmado. Porque hay cambios más estructurales. La política de Macri es una política más complaciente”, comparó. Y añadió: “Este es un primer paso. Yo no soy pesimista, soy optimista. Pero soy realista. No digo ‘está todo solucionado, Argentina potencia’. El país es un quilombo. Nos faltan años en este país”.

También describió el enfoque de One618, la firma surgida de la fusión entre Consultatio Investments y TPCG Group, como orientado a largo plazo. “Una de las características de ambas empresas es que no buscamos maximizar la utilidad ni haciendo recomendaciones en las cuales nosotros no creemos ni cobrando comisiones de más”, explicó. Y agregó que el objetivo es “ser una empresa flexible, inteligente, juiciosa, con un balance fuerte, sin exagerar el leverage”.

Sobre las reformas que considera necesarias, Costantini mencionó que “con esos resultados [de las elecciones de octubre], el gobierno tendría que empezar la fase de reformas previsionales, reformas laborales, que es muy importante”. También habló del tamaño del sector público: “Yo sí soy partidario del equilibrio fiscal y de un sector público que sea razonable en tamaño, que tenga menos peso para poder reducir también la carga impositiva”.

Finalmente, remarcó que “todo lo que sea refuerzo de las instituciones, de los poderes que conocemos, es fundamental” y reiteró: “Vos ponés el valor de la República primero y luego debajo las ambiciones políticas de todos los políticos”.