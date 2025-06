La clave para conseguir trabajo según un experto: “Hoy el perfil más buscado es el que sabe usar inteligencia artificial”

Según el informe de Bumeran, el 85% de los especialistas en RR.HH. ya usa plataformas digitales para contratar personal

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, observa desde una posición privilegiada la transformación del mercado laboral argentino. En los últimos años, su plataforma se consolidó como una referencia para empresas y postulantes, y en ese recorrido tomó nota de qué perfiles crecen, cuáles pierden protagonismo y qué habilidades se volvieron imprescindibles para quien busca trabajo.

En diálogo con Infobae, Barni analizó los cambios recientes en las búsquedas laborales, detalló qué áreas reactivaron contrataciones en los últimos meses y explicó por qué el conocimiento en herramientas de inteligencia artificial pasó a ser una ventaja central para quienes quieren insertarse o avanzar en el mundo profesional. La conversación tuvo lugar en el marco de la Expo Bumeran Online 2025, una feria de empleo digital con miles de oportunidades que convocó a más de 70 empresas de primer nivel.

—¿Qué tipo de áreas mostraron más movimiento este año en términos de contratación?

—Todo lo que tiene que ver con el área comercial, ventas o marketing. Es decir, todo lo que está al servicio de la venta. Eso sí se aceleró un poco más este año. Vemos un incremento y una mayor predisposición por parte de las personas a buscar trabajo, algo que el año pasado estaba bastante frenado.

—¿Qué motivó ese cambio?

—En momentos donde la economía empieza a moverse positivamente, aunque no podamos hablar de un boom, lo primero que buscan las empresas es desarrollar canales de venta. Quieren estar preparadas para una mejora radical. En ese sentido, reforzar esas áreas es clave.

—¿Además del área comercial, qué otros perfiles se están buscando con mayor frecuencia?

—Principalmente en servicios de consultoría, servicios financieros, comunicaciones, seguridad, y también en lo que está asociado al comercio exterior o a la investigación y desarrollo. Nosotros abastecemos a consultoras que trabajan con estos sectores. Son áreas que empezaron a invertir y contratar más personal en comparación con el año pasado.

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint

—¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en todo esto?

—La IA cambió el paradigma muy rápido, sobre todo en las áreas técnicas. Lo que vino a reemplazar no fue necesariamente al humano, sino a tareas técnicas repetitivas. Áreas como programación o desarrollo ya no crecen al ritmo que lo hacían antes.

—¿Eso implica menos demanda de ingenieros?

—En muchos casos sí. Hoy, con menos personas, muchas empresas logran hacer lo mismo o incluso más. Las mayores reducciones de plantilla se vieron en áreas de tecnología. Esto está relacionado con la cantidad de soluciones de IA que optimizan procesos. Todavía no ocurre lo mismo con las áreas comerciales, donde se sigue necesitando fuerza de ventas.

—¿Cómo afecta esto a quienes buscan trabajo?

—Los perfiles que entienden y usan inteligencia artificial están mejor posicionados. En nuestra empresa, por ejemplo, nombramos a un líder de innovación e inteligencia artificial. No hace falta que sea un experto técnico: se busca que tenga motivación y conocimiento de herramientas para hacer a la compañía más eficiente. Es un perfil nuevo, muy valorado.

—¿Dónde recomendaría buscar empleo alguien joven con formación y ambición?

—En todo lo que tenga que ver con la implementación de IA, no sólo en cuestiones técnicas, sino también en procesos de negocio. Hay automatizaciones de ventas increíbles. Personas que llaman por teléfono mediante IA y no sabés si son humanas o no. El que logre entender esos procesos y dominarlos, va a tener muchas oportunidades.

—¿Y cuál sería el peor lugar para estar hoy, en términos laborales?

—No todos los sectores tienen las mismas posibilidades. En general, todo aquello que involucre tareas repetitivas, sin valor agregado humano, es vulnerable. Por ejemplo, lo que se ve en los peajes, donde el puesto humano se reemplazó rápidamente. Las áreas de tecnología también sufrieron por la automatización.

—¿Esto genera algún tipo de desplazamiento laboral?

—Sí, y el problema es que la IA avanza muy rápido, y no todos pueden adaptarse al mismo ritmo. El desafío es cómo reubicamos a quienes quedan afuera y cómo creamos nuevos puestos. No es sólo un tema técnico. También es una cuestión educativa, de acceso y reconversión.

—¿Cómo ve el mercado formal? ¿Las empresas están tomando más empleo en blanco?

—Vemos una evolución positiva en la contratación de profesionales a comparación del año pasado. Algunas respuestas de nuestros clientes están asociadas a la Ley Bases y a cambios que fomentan la contratación sin tanto riesgo. Eso genera optimismo en las áreas de recursos humanos.

—¿Qué tipo de medidas influyen en ese comportamiento?

—Cuestiones como el nuevo régimen de pasantías, el sistema de indemnización a través de un fondo compensatorio, o los cambios en condiciones de despido, permiten que las empresas evalúen contratar sin sentir que se están atando a una decisión irreversible.

—¿Ese optimismo es visible en las métricas de la plataforma?

—Sí. Hay más avisos que el año pasado, más postulaciones y una suba sostenida en el salario pretendido, que en los últimos meses superó a la inflación. Eso muestra que hay una percepción positiva de quienes buscan trabajo.

La plataforma de empleo realizó en paralelo el informe Reclutamiento y Postulación Digital 2025, en el que participaron 5.225 personas entre trabajadores y especialistas de recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. El documento indicó que el 85% de los expertos argentinos usa plataformas digitales para reclutar talentos, y el 100% considera clave tener un perfil online actualizado. En toda la región los porcentajes fueron similares, con un promedio del 88% de uso entre países como Chile, Perú y Panamá.

Además, el 62% de los especialistas proyecta que en los próximos cinco años habrá más uso de inteligencia artificial en los procesos de selección, y el 74% de los candidatos cree que las plataformas digitales aumentan las posibilidades de conseguir trabajo. Los talentos también valoran la rapidez, el alcance y la sencillez del sistema: el 65% cree que postularse online es mucho más fácil que por métodos tradicionales.

El evento que enmarcó esta conversación, la Expo Bumeran Online 2025, reunió entre el 9 y el 15 de junio a más de 70 empresas que ofrecieron 9.000 vacantes laborales para perfiles de distintas áreas. Entre las firmas que participaron estuvieron Nestlé, Coca Cola Femsa, Elea, Frávega, Swiss Medical, Adecco, Accenture, Deloitte, EY, Makro y Randstad, entre otras.

La inscripción fue completamente digital. Las personas interesadas sólo necesitaron tener su CV cargado en Bumeran.com.ar. Una herramienta basada en inteligencia artificial permitió crear o actualizar el perfil automáticamente con solo subir el documento. A partir de allí, los equipos de recursos humanos de las compañías buscaron coincidencias para avanzar con los procesos de selección.