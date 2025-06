Cuánto cobra un albañil en junio 2025, categoría por categoría

En junio, los trabajadores recibieron una nueva actualización (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2025, los salarios de los albañiles y trabajadores de la construcción en Argentina recibieron una nueva actualización tras las últimas negociaciones paritarias entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. Los haberes varían según la categoría laboral y la región del país, reflejando tanto las competencias de cada puesto como las particularidades climáticas y geográficas de cada zona. A continuación, se detallan los valores por hora establecidos para las diferentes categorías y regiones, según la escala salarial vigente.

Cómo fueron las últimas paritarias de UOCRA

La UOCRA firmó un aumento alineado con la pauta oficial y se acordó un incremento para junio (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Las últimas paritarias de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se cerraron a fines de mayo de 2025, tras un acuerdo entre el sindicato, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento sellado instituyó un esquema de aumentos salariales escalonados para los trabajadores del sector, a incluir los meses de mayo y junio.

Según lo pactado, el incremento de mayo se aplicó primero con una suba del 1,2% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2025. Sobre ese nuevo salario, se sumó un 1% adicional en modalidad acumulativa, potenciando así la actualización respecto del costo de vida. Para junio, el convenio impulsó otro aumento acumulativo del 1% sobre lo cobrado al 30 de mayo.

El acuerdo no sólo fijó esas subas básicas, sino que calcula el pago de sumas fijas mensuales, no remunerativas, que varían según la categoría del trabajador (ayudante, medio oficial, oficial, oficial especializado, sereno) y la región del país donde presta servicios. Así, además de los nuevos valores del diario y el sueldo mensual, cada operario recibe un monto adicional según su zona (A, B, C y C Austral).

La estructura acordada impacta en los ingresos de todas las categorías estipuladas, además, la creación de una comisión de seguimiento. Esta comisión se reunirá a partir del 17 de junio de 2025 para monitorear la evolución económica y decidir si corresponde habilitar nuevas revisiones paritarias.

Las últimas paritarias de la UOCRA incluyen incrementos escalonados, sumas fijas adicionales no remunerativas diferenciadas por región y categoría, y un mecanismo de seguimiento sectorial para abordar la situación salarial frente a la inflación y cambios en la actividad de la construcción.

Cuánto cobra un albañil por hora, según la categoría

Los montos varían en función de la zona climática y geográfica

Los valores de los jornales para junio de 2025, expresados por hora trabajada, también quedaron estipulados en el acta paritaria. Los serenos, en cambio, perciben un salario mensual. Los montos varían en función de la zona climática y geográfica, ya que las regiones con temperaturas más bajas implican un adicional por condiciones adversas.

<b>Zona A</b> (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y varias provincias):

Oficial especializado: $4.894 por hora

Oficial: $4.187 por hora

Medio oficial: $3.869 por hora

Ayudante: $3.561 por hora

Sereno: $546.949 mensuales

<b>Zona B</b> (Neuquén, Río Negro, Chubut):

Oficial especializado: $5.433 por hora

Oficial: $4.650 por hora

Medio oficial: $4.289 por hora

Ayudante: $3.561 por hora

Sereno: $646.949 mensuales

<b>Zona C</b> (Santa Cruz):

Oficial especializado: $7.514 por hora

Oficial: $7.044 por hora

Medio oficial: $6.798 por hora

Ayudante: $6.600 por hora

Sereno: $1.081.558 mensuales

<b>Zona C Austral</b> (Tierra del Fuego):

Oficial especializado: $9.788 por hora

Oficial: $8.374 por hora

Medio oficial: $7.738 por hora

Ayudante: $7.122 por hora

Sereno: $1.293.897 mensuales

Las diferencias en los montos se deben a la clasificación por zona, una segmentación que considera las condiciones climáticas y geográficas que pueden incidir en la actividad laboral. Esta categorización permite que los trabajadores ubicados en regiones más exigentes desde el punto de vista ambiental reciban ingresos más altos, como compensación por esas condiciones.

La Zona A incluye a la mayor parte del país, desde Buenos Aires hasta el norte argentino. La Zona B contempla áreas del sur, mientras que la Zona C se limita a Santa Cruz y la Zona C Austral a Tierra del Fuego, donde los valores son los más elevados del país.

De esta manera, estos valores corresponden a la escala vigente tras las últimas paritarias acordadas y varían según las condiciones climáticas y geográficas de cada región.