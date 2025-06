En un mercado cauteloso y con incertidumbre, hoy debuta el nuevo instrumento de la estrategia financiera del Gobierno

Operadores de bolsa en el New York Stock Exchange (NYSE) de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

La Argentina sigue afectada por los pronósticos sombríos del exterior y por la reafirmación de que Cristina Fernández de Kirchner será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, representando al distrito que más votos aporta a ese distrito clave.

De esta manera, el kirchnerismo nacionalizó la elección provincial; la misma estrategia que utilizó Javier Milei con las legislativas de la ciudad de Buenos Aires.

Los inversores quedaron bajo fuego cruzado y respondieron con cautela a este escenario donde la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que reúne 38 países, advirtió que el crecimiento de Estados Unidos y el mundo se verá afectado por las políticas arancelarias de Donald Trump.

Según el organismo, la economía mundial caería desde el 3,3% del año pasado al 2,9% en 2025 y 2026.

La Argentina no estuvo al margen de los pronósticos y redujo el crecimiento de este año de 5,7 a 5,2 por ciento. Nada grave: la cifra sigue siendo importante. Pero preocupa que redujo de manera sensible el pronóstico para EEUU a un crecimiento de 1,5% este año y de 1,6% el próximo. Son datos que incumben al mundo. Entre los países más afectados quedó México, que este año crecería apenas 0,4 por ciento.

En el mercado local, la actividad de ayer fue moderada porque los inversores esperan que hoy comience a operar el Bonte 2030, el nuevo bono en pesos que los inversores del exterior pagaron en dólares. En el exterior opera sobre la par a USD 107% lo que equivale a un rendimiento en pesos de 27% contra 29,5% al que fue emitido.

En la espera, los dólares financieros subieron. El MEP aumentó $5,89 (+0,5%) a 1.189 pesos. Estuvo demandado desde el inicio y se estabilizó pasado el mediodía. Tuvo una rueda alcista, con subas desde el inicio hasta el mediodía.

El contado con liquidación (CCL) también estuvo demandado desde la apertura y cerró en los máximos de la rueda al subir $3,78 (+0,3%) a 1.196 pesos.

El blue siguió el camino opuesto y bajó $5 (-0,4%) a $1.160 con escasas operaciones.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) cayó por segunda rueda consecutiva el monto de operaciones. Se negociaron USD 335 millones, el menor volumen desde el 10 de abril. El dólar mayorista aumentó $3,50, a 1.184 pesos.

Según la consultora F2, la expectativa de una desescalada en la guerra comercial con China sostuvo a los mercados accionarios y logró fortalecer al dólar en el mundo.

Los mercados globales siguen atentos las decisiones arancelarias de Donald Trump (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

“La prioridad del Gobierno sigue siendo el nivel de precios de cara a las elecciones y los datos vuelven a ser favorables. Los futuros volvieron a acompañar a la variación del tipo de cambio, pero esta vez con un volumen que se recuperó alcanzando 1.120.356 contratos contra los 455.755 de la jornada previa. El interés abierto (IA) agregó unos 116,7 millones, mientras que la posición que vence a fin de diciembre fue la que más sumó entre las de la parte larga con un agregado de 34 millones”, dijo F2 sobre el contexto local.

Los bonos soberanos operaron en equilibrio entre leves subas y bajas, pero el riesgo país, que fue actualizado por JP Morgan, aumentó 12 unidades (+,184%) a 663 puntos básicos. El índice no se recalculaba desde el 14 de mayo, cuando bajó de 678 puntos básicos a 651.

Buena parte de la resistencia que tienen los bonos soberanos a quebrar el piso de los 600 puntos, se debe al aumento de las tasas de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Por caso, el bono que se mira con más atención porque es el que juzga la gestión de Trump y es refugio de los inversores, es el de 30 años, que rinde 4,98%, su nivel más alto desde el 23 de setiembre de 2023. Antes de ese día hay que ir a 2007 para buscar un rendimiento similar. La mayor tasa define la caída de cotización del bono y la advertencia de que puede haber problemas con la deuda de EEUU por la puja que mantiene con la Reserva Federal.

Este es el obstáculo más grande porque los títulos argentinos tienen asegurado el pago hasta la mitad del año que viene. Pero parece insuficiente en un mundo inestable y con los mercados volátiles.

Cristina Fernández de Kirchner será candidata a legisladora bonaerense

Los bonos en pesos reflejaron en qué mes están puestas sus dudas. Las Lecap a tasa fija entre septiembre y noviembre aumentaron sus tasas hasta 2,33% efectivo mensual. Las más cortas se mantuvieron en el rango de 2,40 a 2,45 por ciento. Desde enero de 2026 en adelante, las tasas bajaron a 2,20% efectivo mensual promedio.

Los Boncer que ajustan por inflación tuvieron leves bajas generalizadas.

En el after market, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con leves alzas que no aclaraban que puede suceder hoy. El oro subía 0,14%, pero no consigue afirmarse. Ayer bajó 0,85 por ciento. El petróleo que había abierto en la noche de ayer en alza, luego de las 21.00 hora argentina, se dio vuelta y comenzó a mostrar rojos.

Más allá de lo que suceda con Estados Unidos y, aunque el mercado local lo descontaba, las encuestas que dan ganadora a la expresidente en el principal distrito del AMBA con un contundente porcentaje de votos, puso en alerta a los inversores.