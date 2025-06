Domingo Cavallo habló sobre los dólares del colchón: las claves para que funcione el plan del Gobierno, según el economista

Domingo Cavallo advirtió que sin libertad cambiaria y reservas propias, el sistema bimonetario no puede funcionar plenamente

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a intervenir en el debate económico con una columna centrada en los “dólares del colchón” y las condiciones necesarias para que funcione el esquema de competencia de monedas que propone el gobierno de Javier Milei. Según el ex ministro de Economía, el éxito de ese plan dependerá de dos factores clave: la acumulación de reservas internacionales propias y la eliminación de las restricciones cambiarias que impiden la libre circulación de capitales.

Cavallo explicó que, en teoría, una economía con una sola moneda de curso legal y un mercado cambiario libre y flotante no necesitaría contar con reservas externas. Sin embargo, aclaró que “esto no ocurre en economías como la nuestra, fuertemente endeudadas en monedas extranjeras y que prácticamente no tienen crédito externo”. En este contexto, afirmó que las reservas son fundamentales para pagar importaciones, afrontar servicios de deuda y, especialmente, para permitir una expansión del crédito bancario en dólares como parte del proceso de remonetización de la economía.

“Se necesitan reservas externas para que puedan pagarse sin inconvenientes las importaciones y afrontarse sin demoras los pagos de servicios de la deuda. Y se necesitan muchas más reservas en la medida que la economía pretenda re monetizarse, no sólo en la moneda local sino también en dólares”, sostuvo.

Dólares del colchón

Uno de los puntos centrales de su análisis es la posibilidad de que los ahorros en dólares que hoy están fuera del sistema —los llamados “dólares del colchón”— ingresen al circuito financiero formal. Cavallo definió esos fondos como “activos líquidos en moneda extranjera de residentes que no están depositados en los bancos del país ni invertidos en el mercado local de capitales” y señaló que se trata de un fenómeno que responde a la desconfianza en el peso y en la estabilidad económica.

El exfuncionario fue claro al señalar que la clave del crecimiento económico radica en transformar ese ahorro en inversión. “El problema macroeconómico principal y más relevante que se manifiesta en la existencia de activos familiares ocultos es que se trata de ahorros que no financian inversiones ni capital de trabajo de las empresas que son el motor del crecimiento económico”, explicó.

En ese sentido, remarcó que “el buen funcionamiento de un sistema bimonetario requiere que las dos monedas sean convertibles, es decir que no haya ninguna limitación al movimiento de capitales. Solo así pueden competir de igual a igual”. Según Cavallo, las actuales restricciones impiden que funcione correctamente el arbitraje entre tasas de interés interna y externa, lo que genera inestabilidad cambiaria.

Para el exministro, transformar los dólares informales en crédito bancario es clave para impulsar la inversión y el crecimiento

También apuntó contra las regulaciones que limitan la operatoria bancaria con depósitos en dólares. A su juicio, estas medidas impiden que los bancos puedan usar esos fondos para otorgar préstamos, como sí ocurre con los depósitos en pesos bajo el sistema de encaje fraccionario. “El dólar depositado en los bancos deja de cumplir el rol de moneda en competencia con el peso y no se consigue que los depósitos en dólares financien inversiones o capital de trabajo de las empresas que no sean de exportación”, advirtió.

Expansión del crédito bancario

El proceso de remonetización, indicó Cavallo, no puede limitarse al aumento de la base monetaria, sino que debe estar acompañado por una expansión del crédito bancario, tanto en pesos como en dólares. “Se trata de lograr que el crédito bancario aumente significativamente hasta alcanzar porcentajes varias veces más elevados que los que se observan actualmente”, afirmó.

Además, señaló que para garantizar la estabilidad del sistema financiero y evitar corridas, es indispensable que el Banco Central cuente con reservas líquidas en dólares suficientes para actuar como prestamista de última instancia. “Toda intermediación financiera que admita encaje fraccionario, sea en pesos o en dólares, necesita contar con mecanismos de provisión de liquidez para evitar corridas desestabilizadoras contra los depósitos”, explicó.

En su columna, Cavallo también presentó datos sobre la evolución de la monetización en la Argentina. Según indicó, a fines de mayo de 2025 los depósitos bancarios totales (en pesos y dólares) equivalen a apenas el 17% del Producto Bruto Interno (PBI), frente a más del 40% en países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Durante la convertibilidad, recordó, ese indicador llegó al 60%.

Respecto a los préstamos al sector privado, señaló que “representan el 85% del total de depósitos en pesos, mientras que en el caso de los préstamos en dólares estos alcanzan sólo a la mitad de los depósitos en esa moneda”. Esta diferencia, sostuvo, muestra que “hay una represión financiera mucho mayor para la intermediación en dólares”.

Cavallo reconoció que los incentivos fiscales o regulatorios propuestos por el Gobierno pueden generar algunos avances, pero advirtió que “ese efecto será muy limitado mientras no se avance hacia la remoción completa de todas las restricciones cambiarias que aún subsisten para las empresas”. A su vez, insistió en que será necesario habilitar a los bancos a operar con los depósitos en dólares del mismo modo que lo hacen con los pesos.

Sobre el vínculo entre la acumulación de reservas y el control de la inflación, el economista fue tajante: “La compra de reservas propias permitirá consolidar a la vez la eliminación de la inflación y el rápido crecimiento económico”. Según explicó, un buen nivel de reservas ayudaría a reducir las tasas de interés, eliminar expectativas de devaluación y minimizar los riesgos de inestabilidad cambiaria y financiera.