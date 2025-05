El hombre de Caputo en el BCRA defendió el régimen de flotación con bandas: “El dólar puede bajar y los precios también”

Federico Furiase, director del Banco Central (Gentileza: IAE Business School)

Durante su participación en el Ciclo de Economía & Finanzas 2025, organizado por el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, el asesor del ministro Luis Caputo en el Banco Central (BCRA), Federico Furiase, describió en detalle el enfoque adoptado desde diciembre para contener la inflación, estabilizar el mercado cambiario y recuperar la hoja de balance del organismo monetario. “Hoy hay fundamentos para que el dólar esté más cerca del piso de la banda que del techo”, aseguró.

En su exposición, Furiase comenzó con un diagnóstico de la situación en diciembre de 2023. “La herencia macroeconómica era de las más complejas de la historia argentina”, sostuvo. Describió un Banco Central con USD 12.000 millones de reservas netas negativas, un stock de pasivos remunerados que generaba emisión monetaria endógena, una brecha cambiaria de casi 200%, inflación de dos dígitos mensuales y una cadena de pagos rota en el comercio exterior.

“El riesgo de hiperinflación era muy alto, también el de crisis financiera por falta de financiamiento y vencimientos de deuda”, afirmó. Ante ese escenario, remarcó que el Gobierno impulsó un programa que coordinó política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera: “No alcanzaba solo con una política monetaria disciplinada. Había que alinear todas las herramientas”.

Citó a Sargent y Wallace y su “desagradable aritmética monetaria” para explicar que “si la política fiscal no acompaña, la inflación no baja”. Para el funcionario, “el ancla real del programa fue el ancla fiscal”, con un ajuste de cinco puntos del producto en un mes y una baja de diez puntos en el déficit cuasifiscal del BCRA.

“En seis meses se terminó con la emisión monetaria. En julio se anunció que la base monetaria amplia quedaba fija en 47 billones de pesos”, explicó. Esa base incluye la base monetaria, los pasivos remunerados del BCRA y los depósitos del Tesoro. “Fue un ancla nominal clave para frenar la inflación”, remarcó.

Furiase también abordó el tema de la remonetización. “Hoy el nivel de dinero en la economía sigue siendo muy bajo. La base monetaria la heredamos en 2% del PBI y hoy está en 4,5%, cuando niveles normales están en 9%”, detalló. Agregó que “el crédito pasó de 4% del producto a 8%”, pero que países vecinos están en 100%.

Explicó que hay dos canales de remonetización en pesos: uno ocurre cuando el dólar toca el piso de la banda y el BCRA compra divisas; otro, cuando el Tesoro usa superávit para devolver pesos a los bancos y estos los colocan en el sector privado. “Ahora los bancos volvieron a hacer de bancos. Le prestan a familias y empresas, no al Estado”, aseguró.

Con respecto a la remonetización en dólares, sostuvo: “Hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Si esos dólares entran, sostienen el crecimiento, aumentan la recaudación, dan estabilidad cambiaria y ayudan a seguir bajando la inflación”.

Furiase explicó que la acumulación de reservas no debe generar ansiedad, ya que el BCRA está “recapitalizado y preparado para defender el tipo de cambio” (Gentileza: IAE Business School)

Furiase defendió el régimen de bandas con centro en 1.200 pesos y márgenes entre 1.000 y 1.400. “El Banco Central no va a intervenir dentro de la banda. Queremos que se asienten expectativas”, dijo. Y agregó: “Hoy no hay fundamentos para que el dólar vaya al techo. Hay superávit fiscal, no hay emisión monetaria y el Central está recapitalizado”.

También se refirió a los efectos en precios: “Hay precios que ya están bajando. Comerciantes nos dicen que recibieron listas con bajas nominales. Eso no ocurría nunca en Argentina y está buenísimo que empiece a pasar”. Rechazó que la inflación tenga motivos estructurales vigentes: “Ya no hay razones macroeconómicas para que suba”.

Consultado sobre la trayectoria esperada de la inflación, evitó estimaciones puntuales. “No es un proceso lineal. Hay rezagos de 18 a 24 meses en el canal de transmisión monetaria”, explicó. “Pero si no hay convalidación monetaria, subir precios no tiene sentido y la demanda no lo convalida”.

Con respecto al Fondo Monetario Internacional, explicó que el programa consensuado implicó una recapitalización del Banco Central por USD 20.000 millones, objetivo cumplido antes de la revisión pactada para junio. “Los modelos del Fondo coincidían con los nuestros: para salir del cepo hacían falta esos 20.000 millones”, señaló.

Sobre la cuestión de las reservas, reiteró que no hay apuro por acumularlas rápidamente. “Vamos a un esquema de flotación, que es inconsistente con la acumulación forzada de reservas. La prioridad es anclar expectativas y mostrar estabilidad cambiaria”, explicó. Aseguró que el BCRA tiene dólares suficientes para defender el tipo de cambio en el piso de la banda.

Furiase también explicó la estrategia financiera para reforzar reservas a través de la cuenta capital. “Finanzas colocó un bono en pesos a cinco años, a tasa fija, suscribible en dólares por no residentes. Ese instrumento no incrementa la deuda”, destacó. Señaló que esos fondos se usarán para cubrir vencimientos de julio y enero 2026, mientras se extiende el perfil de vencimientos y se vuelve a los mercados.

Afirmó que ese bono representa una señal para el riesgo país, que bajó de 3.000 a 650 puntos básicos. “Eso permite mostrar sostenibilidad fiscal y avanzar en el financiamiento del mercado”, indicó. También resaltó que el ratio deuda/PBI bajó de 100 puntos a 40.

En ese sentido, elogió el compromiso político con el programa económico. “Esta es la primera vez que un presidente es el principal defensor del superávit fiscal y la no emisión monetaria, incluso en un año electoral”, subrayó. Según Furiase, “se derribó el mito de que el ajuste fiscal no es expansivo. Acá bajó la inflación, se redujeron impuestos y se devolvió crédito a la gente”.