Cómo es el bono en pesos con el que Caputo busca tentar a inversores del exterior y sumar USD 1.000 millones a las reservas

El Bonte 2030 podrá suscribirse solo en dólares, pero se pagará en pesos al vencimiento (Foto: Shutterstock)

El Ministerio de Economía anunció el lanzamiento de un nuevo título de deuda denominado Bonte 2030, con el que Luis Caputo busca atraer hasta USD 1.000 millones en moneda extranjera. La licitación está dirigida exclusivamente a inversores internacionales, se realizará mañana 28 de mayo y constituye la primera emisión orientada al exterior en siete años. La operación se enmarca en una estrategia para reforzar las reservas internacionales y acercarse al cumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Secretaría de Finanzas informó que el Bonte 2030 será un bono en pesos a tasa fija, aunque la suscripción deberá hacerse en dólares estadounidenses. El título ofrecerá pagos de intereses semestrales y una amortización íntegra al vencimiento, previsto para el 30 de mayo de 2030.

Características principales del Bonte 2030:

Moneda de emisión y pago: pesos argentinos

Moneda de suscripción: dólares estadounidenses

Plazo: 5 años (vence el 30 de mayo de 2030)

Pagos de interés: semestrales, en pesos, los días 30 de mayo y 30 de noviembre

Amortización: íntegra al vencimiento

Opción “put”: rescate anticipado total o parcial en mayo de 2027

Precio de colocación: $1.000 por cada VNO $1.000

Monto máximo a colocar: equivalente en pesos a USD 1.000 millones

Entre sus características técnicas, el bono incluirá una opción de cancelación anticipada (“put”) que podrá ejecutarse el 27 de mayo de 2027, coincidiendo con el final del mandato presidencial de Javier Milei. Esta cláusula permitirá a los tenedores exigir el rescate del capital antes de la fecha de vencimiento. El instrumento se regirá por ley argentina, y según aclaró el propio Ministerio de Economía, no implicará un aumento de la deuda bruta ni de la deuda neta del Estado nacional.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas

La explicación oficial es que no incrementa la deuda bruta, ya que el Tesoro utilizará los fondos para refinanciar vencimientos existentes en pesos, como los del 30 de mayo, por lo cual no se genera un nuevo pasivo en términos agregados. Tampoco aumenta la deuda neta, porque los dólares que se obtengan mediante esta colocación pasarán directamente a engrosar las reservas del Banco Central, constituyendo un activo que compensa el pasivo contraído.

La licitación se realizará mediante pliego competitivo sin montos mínimos ni máximos por postura. El tipo de cambio para la conversión de las divisas será el publicado en la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 27 de mayo de 2025. La fecha de liquidación se fijó para el 4 de junio.

Los intereses se pagarán en pesos en forma semestral, calculados sobre una base de 30 días por mes y 360 días por año. En caso de que el vencimiento de un cupón no coincida con un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.

La medida se enmarca en un contexto de déficit de reservas netas, con un saldo estimado de -USD 8.470 millones al 21 de mayo, según cálculos privados. Para alcanzar la meta de -USD 2.530 millones exigida por el FMI el próximo 13 de junio, el BCRA deberá sumar casi USD 5.000 millones en menos de un mes.

Ventajas estratégicas para el Gobierno:

Permite incorporar dólares sin pasar por el Mercado Libre de Cambios (MLC)

Evita presión sobre la cotización del tipo de cambio

No incrementa deuda bruta ni deuda neta

Sustituye vencimientos de deuda en dólares por pesos

Contribuye directamente al cumplimiento de metas con el FMI

El nuevo bono permitirá al Tesoro recibir dólares de inversores externos sin necesidad de operar en el MLC. En lugar de vender dólares en ese mercado y recibir pesos, los inversores podrán entregar las divisas directamente al Tesoro, que a cambio les asignará bonos en moneda local.

La operación forma parte de la estrategia para cumplir con la exigente meta de reservas impuesta por el FMI (Reuters)

El instrumento ofrece además exenciones impositivas vigentes según la normativa local y podrá ser negociado en A3 MERCADOS SA y otras bolsas del país. Los títulos estarán representados mediante certificados globales a nombre de la CRYL del BCRA, que actuará como agente de registro.

La iniciativa cuenta con respaldo normativo del BCRA, a partir de la Comunicación “A” 8245, que habilita a no residentes a participar en licitaciones primarias de deuda en pesos si el instrumento tiene una duración superior a 180 días. Esta medida busca incentivar el carry trade internacional, en un contexto de tasas reales positivas y expectativas de estabilidad cambiaria.

Según estimaciones de Balanz, el bono apuntará a fortalecer las reservas, ante la imposibilidad de que el BCRA compre dólares dentro de la banda de flotación cambiaria, salvo que el tipo de cambio toque el piso, actualmente en $987. Durante mayo, el dólar no perforó ese nivel y alcanzó un pico de $1.114 el 9 de mayo.

Desde PPI, indicaron que el instrumento no solo busca sumar reservas, sino también sustituir deuda en moneda extranjera como los Bonares y Globales, por deuda en pesos. Además, señalaron que incluso en el mejor escenario, el Gobierno deberá reunir USD 4.990 millones adicionales para cumplir con el FMI.

El instrumento incluye una cláusula de “put” que habilita el rescate anticipado en mayo de 2027, cerca del fin del mandato de Javier Milei (AFP)

El Bonte 2030 no es un bono “peso linked”, ya que no contiene cláusulas de ajuste por tipo de cambio. La suscripción se realiza en dólares, pero el pago del capital e intereses se efectuará íntegramente en pesos. Quienes participen asumirán riesgo cambiario puro, confiando en que la devaluación esperada no supere el rendimiento en moneda local.

Puntos relevantes para inversores:

Acceso solo para no residentes

Rige ley local (no Nueva York)

No requiere permanencia mínima de seis meses

Se puede ejercer “put” antes del vencimiento final

Tasa esperada entre 15% y 20% anual en pesos

La Secretaría de Finanzas recordó que la recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del 28 de mayo, y que los interesados deberán canalizar sus posturas a través de entidades bancarias autorizadas, que operen con cuentas abiertas en la CRYL del BCRA. Las entidades deberán remitir antes del 29 de mayo la identificación de los inversores, el VNO suscripto y la tasa ofertada.

Desde el equipo económico señalaron que el instrumento podría captar interés de fondos especializados en deuda emergente, así como de argentinos con cuentas en el exterior. También destacaron que servirá para diversificar fuentes de financiamiento, alargar plazos y promover el uso del peso como moneda de inversión.

Finalmente, el Ministerio de Economía explicó que los dólares recaudados serán de libre disponibilidad y podrán computarse como aporte genuino a las reservas netas, en el marco del acuerdo con el FMI.