El titular de ARCA explicó las nuevas medidas de control fiscal y detalló las ventajas de ingresar al sistema

El titular de ARCA, Juan Pazo

Tras los anuncios económicos de la semana pasada en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos“, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio detalles respecto de los cambios en el régimen de información tributaria, que tiene como objetivo eliminar mecanismos de control fiscal que implicaban una “exagerada burocracia” y promover el ingreso al circuito formal.

Pazo resaltó este lunes la modificación de normativas que obligaban a los bancos y comercios a informar transacciones desde cualquier monto.“Hasta el viernes se informaban operaciones desde 15 pesos. Hoy tus consumos privados están en la esfera de lo privado”, dijo en diálogo con A24.

Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago.

Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones

“¿Te acordás cuando ibas al supermercado y te hacían pagar en cuatro veces o mostrar el DNI por una compra de 100 mil pesos? Eso no existe más. Hoy podés consumir hasta 10 millones de pesos sin identificación”, consideró el titular de ARCA.

El funcionario ya había recordado: “En el kirchnerismo uno iba al supermercado y la cajera nos decía que nos tenía que cortar el ticket porque sino nos iba a informar”.

A su vez, “las transferencias bancarias que antes se informaban desde 1 millón ahora se reportan recién a partir de los 50 millones de pesos. Lo mismo rige para acreditaciones, tarjetas y billeteras virtuales”, explicó Pazo.

Además, destacó: “Eliminamos también el Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) y el Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI), que afectaban a operaciones inmobiliarias y actividades notariales, así como los reportes de autos usados”, añadió.

Régimen simplificado de Ganancias

Por otra parte, adelantó que a partir del 1° de junio empezará a implementarse una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias: “Vamos a mirar tus facturas y gastos deducibles, sin controlar tus consumos personales ni tu incremento patrimonial. Esto significa que si comprás un auto o una propiedad con tus ahorros legítimos, no te vamos a cobrar un impuesto como si fuera dinero no declarado”.

Consultado por una posible afectación a la recaudación a partir de las medidas, Pazo afirmó: “Hoy tenemos un 50% de economía informal. Invitamos a la gente a ingresar al sistema por las buenas razones: acceder a crédito, tener historia financiera, comprar una casa. En el mundo, tu historia crediticia y tu número de seguridad social son claves”.

Pazo: “Hoy tenemos un 50% de economía informal" (Freepik)

Consultado sobre si estas flexibilizaciones podrían incentivar la evasión, fue tajante: “Es al revés. Hay gente con seis monotributos distintos porque no puede entrar al sistema. Hoy tiene una razón para unificarse y facturar en blanco. Es un cambio cultural profundo”.

Insistió que los cambios no implican ausencia de control: “No es que no vemos. Podemos ver cuando lo necesitamos, pero ahora no lo hacemos por sistema. Queremos que la gente pueda operar con libertad, sin ser tratada como sospechosa por mover su propio dinero”.

Todos los cambios anunciados por ARCA

1. Derogación de regímenes informativos

Se eliminan varios mecanismos mediante los cuales comercios, bancos y profesionales debían reportar operaciones a ARCA:

Compras personales con tarjeta, débito o billeteras virtuales.

CITI Escribanos : ya no deberán reportar operaciones notariales.

Compraventa de vehículos usados.

Pagos de expensas (antes se informaban desde $32.000).

COTI (cuando se pone una propiedad en venta).

Consumos relevantes de servicios públicos: electricidad, gas, agua, telefonía.

2. Prohibición de exigencias fiscales bancarias

Se prohíbe a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales (Ganancias y Bienes Personales) como condición para operar.

Las personas podrán negarse a presentarla y acudir a Defensa del Consumidor en caso de conflicto.

3. Nuevos umbrales de información fiscal

Se modifican los montos mínimos a partir de los cuales bancos y comercios deben informar operaciones a ARCA:

Transferencias y acreditaciones bancarias : Antes: $1.000.000. Ahora: $50.000.000 (personas físicas), $30.000.000 (personas jurídicas).

Extracciones en efectivo : Antes: cualquier monto. Ahora: $10.000.000 para ambos tipos de contribuyentes.

Saldos bancarios a fin de mes : Antes: $700 mil a $1 millón Ahora: $50.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).

Plazos fijos : Antes: $1.000.000. Ahora: $100.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).

Transferencias/acreditaciones en billeteras virtuales : Antes: $2.000.000. Ahora: $50.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).

Tenencias en sociedades de bolsa (Alycs) : Antes: cualquier monto. Ahora: $100.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).

Compras del consumidor final : Antes: $250.000 en efectivo / $400.000 con otros medios. Ahora: hasta $10.000.000 sin necesidad de identificación .



4. Régimen Simplificado de Ganancias

Enfocado únicamente en facturación e ingresos deducibles .

Elimina la obligación de declarar consumos personales y patrimonio .

Disponible desde el 1° de junio de 2025 .

El sistema de ARCA preparará la liquidación automáticamente y el contribuyente podrá aceptarla o modificarla.

Sustituye el actual sistema complejo de declaración jurada integral.

Se enfocará en grandes contribuyentes, buscando reducir el costo de cumplimiento para personas físicas.

5. Reforma del sistema tributario

Cambio en la matriz de fiscalización : el nuevo enfoque prioriza la lucha contra la informalidad sofisticada.

Reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario.

Envío de un proyecto de ley para blindar el ahorro de los argentinos ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales futuras.