El tributarista César Litvin explicó las nuevas medidas del Gobierno: “Esto no significa que a futuro sea un ´viva la pepa´"

Tras los anuncios realizados este jueves al mediodía por el equipo económico para que se comiencen a utilizar los “dólares bajo el colchón” que tienen los argentinos, el tributarista César Litvin explicó los alcances de las medidas y enfatizó que si bien el Gobierno se concentrará en mirar con lupa a los contribuyentes más grandes y le concedió una confianza al resto, ello no quiere decir que hacia adelante todo sea un “viva la pepa”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Litvin explicó que uno de los ejes centrales del nuevo esquema fiscal es el levantamiento de ciertos “radares” que históricamente monitoreaban minuciosamente todas las operaciones financieras, incluso las de montos bajos. Según el especialista, hasta el día anterior a los cambios normativos, realizar una transacción bancaria que superara el millón de pesos implicaba la obligación por parte de los bancos de reportarla y requerir explicaciones sobre el origen de los fondos. “Ahora ese umbral sube a 50 millones de pesos”, detalló.

Este nuevo enfoque apunta a focalizar la atención fiscal en los 11.000 CUITs más relevantes, conforme a lo que expresó el ministro de Economía. Litvin lo definió como una transición desde un sistema de panoptismo fiscal, donde cada movimiento quedaba registrado, hacia una lógica de francotirador, en la cual se selecciona con mayor precisión a los contribuyentes de interés para la administración.

A pesar de esta relajación en el monitoreo general, Litvin aclaró que la Unidad de Información Financiera (UIF) mantiene intactas sus atribuciones y seguirá controlando el origen de los fondos ilícitos. “No quedan fuera del radar de la UIF. Al revés, entran en el radar”, explicó. En este sentido, subrayó que cualquier operación que no pueda justificar un origen lícito del dinero seguirá estando sujeta a investigación.

Litvin afirmó que “el broche de seguridad jurídica lo dan los proyectos de ley”

Durante la entrevista, también se abordó la problemática de la informalidad. Litvin indicó que muchas personas, particularmente de sectores medios hacia abajo, históricamente ahorraron en dólares adquiridos en mercados no oficiales, lo que técnicamente constituía una infracción al régimen penal cambiario. Con la segunda etapa de reformas, que incluye un proyecto de ley que se enviará al Congreso, se espera que estas infracciones queden sin efecto.

Impacto de las medidas en la economía

Sobre el impacto inmediato de estas medidas, Litvin se mostró cauteloso. Ante la pregunta sobre cuántos ahorristas informales se animarían a bancarizar sus fondos con estos anuncios, respondió que el verdadero respaldo jurídico llegará una vez que el Congreso apruebe las leyes correspondientes. “El broche de seguridad jurídica lo dan los proyectos de ley”, afirmó.

El tributarista también destacó un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes. “El fisco antes presumía que cada uno era evasor y había que demostrar lo contrario. Ahora se invierte un poco la carga de la prueba”, señaló.

Frente a la inquietud sobre el efecto desincentivador que estas políticas podrían tener sobre quienes históricamente pagaron todos sus impuestos, Litvin reconoció que en un país con alta informalidad, cada amnistía o moratoria puede generar ese malestar. “El que pagó todos los impuestos se mira al espejo y se insulta”, afirmó, y añadió que aún falta un reproche moral más fuerte en la sociedad hacia la evasión fiscal.

A pesar de la mayor libertad económica promovida por las nuevas medidas, Litvin remarcó que no se relajan los controles. “Esto no significa que hacia adelante hay que dejar de pagar los impuestos”, insistió. Enfatizó que el contribuyente debe declarar sus ingresos, deducir lo que corresponda y pagar sus tributos. ARCA, la nueva agencia recaudadora, “después mirará todo lo que tenga que mirar”. “Esto no significa hacia adelante un viva la pepa”, remarcó.

El tributarista diferenció entre dinero negro y dinero sucio, al señalar que este último queda fuera de todo tipo de amnistía. “La UIF sigue con todas las facultades intactas. Si no se puede justificar que proviene de una actividad lícita, eso no queda amparado bajo ningún régimen”, explicó.

Cambios en Ganancias

Consultado sobre el ingreso de dinero desde el exterior, Litvin dijo que hoy se puede ingresar si está debidamente declarado. En relación a los cambios en las declaraciones juradas de Ganancias, explicó que el nuevo régimen simplificado es opcional y se limita a ciertos perfiles de contribuyentes. Los que poseen inversiones importantes en el exterior seguirán incluidos en los impuestos patrimoniales, salvo que hayan adherido a regímenes especiales que permiten pagar varios años juntos por adelantado, explicó el experto.

En su análisis, Litvin destacó que estos cambios podrían alentar a quienes mantenían ahorros no declarados, conocidos coloquialmente como el “canuto”, a reinsertarlos en el circuito económico. Aclaró que esto no significa el fin del cumplimiento fiscal. “El flujo posterior debe tributar como corresponde, aunque haya mayor libertad en el uso del dinero”, explicó.

El concepto de “libertad” fue un hilo conductor en sus intervenciones. Para Litvin, levantar las exigencias de justificación sobre cada movimiento económico busca generar un entorno más amigable, con el objetivo de que el contribuyente actúe con mayor autonomía y en el que se confía en que va a pagar, sostuvo.

El tributarista enfatizó que este nuevo entorno fiscal pretende disminuir la presión sobre el contribuyente común sin resignar fiscalización efectiva. Se trata, dijo, de concentrar recursos en los sectores que realmente manejan grandes volúmenes de dinero y de reducir el ruido administrativo que entorpece la operatoria de los ciudadanos de ingresos medios.

Litvin también reflexionó sobre el impacto cultural de estos cambios. “Esto es un cambio cultural que va a llevar tiempo. No va a ser mañana”, sostuvo. En su visión, más que una invitación a la informalidad, se trata de un intento por establecer una nueva relación de confianza entre el Estado y los ciudadanos.

