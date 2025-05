Los billetes “del colchón”: el Gobierno quiere impulsar la venta autos en dólares y que se puedan pagar en cuotas

Caputo se reunió con el CEO de Ford Martín Galdeano

El ministro de Economía Luis Caputo reiteró este lunes en una reunión con ejecutivos de Ford que el Gobierno dirigirá su plan económico hacia una remonetización en dólares, es decir, la promoción del uso de billetes ahorrados fuera del circuito formal para habilitar más transacciones en la economía.

El jefe del Palacio de Hacienda, que se dejó fotografiar con una “remera militante” con un dibujo del presidente Javier Milei, sugirió que un sector como el automotriz podría verse beneficiado de una medida como la venta en dólares en cuotas, una posibilidad que ya fue habilitada por normativa del Banco Central desde mediados de enero. De todas formas, en el sector aseguran que la financiación en moneda extranjera todavía no comenzó en las concesionarias.

“Hablamos también de lo próximo que se viene, la remonetización en dólares y cómo ser más competitivos. Todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda”, dijo Caputo en un posteo en su cuenta de X. La reunión fue en el Palacio de Hacienda junto al CEO de Ford, Martín Galdeano, y de la que también participó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

La cuestión del uso de dólares para el pago en cuotas fue reglamentado en una norma del Banco Central del 16 de enero que habilitó el DEBIN (débito inmediato) hacia una cuenta en dólares, a través de lo que se llamó “DEBIN programado”. Las transacciones en moneda extranjera todavía siguen siendo muy contadas en la economía en general, cerca de 0,3% del total según datos del BCRA.

Las palabras de Caputo se dieron en el contexto de una expectativa de un inminente anuncio de que esta semana podría oficializarse la presentación de una serie de modificaciones a la estructura normativa que quedaría flexibilizada para incentivar el uso de dólares ahorrados por los contribuyentes pero mantenidos en la informalidad.

Las medidas incluirían una instancia de discusión parlamentaria para cambiar las leyes penal tributaria, penal cambiaria y de procedimiento tributario. Para algunos expertos, además de esas normas, el Poder Ejecutivo necesitaría modificar en el Congreso el impuesto a las Ganancias.

En la parte normativa, estuvo involucrada, principalmente, ARCA, como organismo recaudatorio y de fiscalización. También formaron parte de esa mesa chica la Unidad de Información Financiera (UIF), encargado de prevenir y combatir el lavado de activos y el Banco Central.

No resulta una novedad en la estrategia del Gobierno libertario el impulso a lo que llamaron “dolarización endógena”: el blanqueo más reciente, incluido en la Ley de Bases, ofreció incentivos para que esos ahorros en moneda extranjera aparezcan y se orienten a operaciones.

El eje central de esta reforma –que Javier Milei directamente calificó como una “revolución monetaria”– reside en permitir que los contribuyentes informen únicamente sus ganancias netas. Según versiones preliminares, quienes poseen mayor patrimonio no accederían a ningún tipo de simplificación.

Milei explicó en una entrevista televisiva este lunes las características y fundamentos del proyecto que impulsa su gobierno para incorporar al circuito económico una porción significativa de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Explicó que permitir que esos dólares ingresen al circuito sin exigir declaraciones sobre su origen responde a una lógica distinta a la fiscal o penal: “Es como si fuera un blanqueo, pero. Pero sin pago de impuestos, obvio. Claro. No tiene fines recaudatorios. Tiene fines, digamos, de liberar, liberar, liberar. Que la gente pueda ser libre de usar su dinero”.

El presidente aclaró que no le interesa el origen de los dólares que los ciudadanos poseen fuera del sistema bancario. “A mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa, no me importa en lo más mínimo”, reiteró en varias oportunidades. Planteó que “las cuestiones de economía se arreglan en la economía. Las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal”.

En esa línea, rechazó las advertencias sobre la posible utilización del mecanismo por parte de organizaciones delictivas, como el narcotráfico. Según dijo, “el narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, no con la economía”. Además, señaló que los instrumentos de política económica deben mantenerse separados de los instrumentos jurídicos. “No tiene sentido generar una distorsión económica para combatir un delito. Es una locura”, declaró.

Milei defendió también a quienes, según sus palabras,lograron proteger su patrimonio del “impuesto inflacionario” y de los “políticos ladrones”. “Esas personas que tienen ese dinero ahí no son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas, de los políticos”, dijo. Añadió que, en su visión, quienes no pudieron hacerlo no deben ser recompensados: “El que pudo zafar, genial. Y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón”.