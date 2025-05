Sólo una de cada cuatro compras en comercios se paga en efectivo

Cada vez que los argentinos se enfrentan a la hora de pagar la cuenta en un comercio, solamente el 25% de ellos decide hacerlo en efectivo; cinco años atrás eran un 54% los que preferían pagar con billetes. Ese fuerte avance de los pagos digitales en la Argentina va acompañado de otra tendencia: se trata del país que más utiliza las billeteras virtuales dentro de América Latina, tanto para pagar en un punto de venta (PDV) como para hacerlo en una plataforma de comercio electrónico.

Los datos surgen del Global Payments Report 2025, un informe publicado por Worldpay, un gigante de los medios de pago a nivel mundial. “Las billeteras digitales representaron el 34% del valor de e-commerce y el 25% en el punto de venta. Los consumidores argentinos prefieren financiar sus billeteras directamente a través de sus cuentas bancarias; lo menciona el 29% de los encuestados, el porcentaje más alto de nuestra encuesta”, dijo Worldpay.

Ese último dato es la confirmación de que por detrás de la tan mentada “guerra” entre Mercado Pago y los bancos, los consumidores prefieren usar ambas cosas a la vez. Tres de cada diez usan una billetera “alimentada” con el dinero que llega desde una cuenta bancaria.

“Los últimos diez años fueron testigos de un cambio dramático impulsado por la adopción tecnológica, la aparición de fintech y un panorama regulatorio en evolución. Durante ese tiempo, las billeteras digitales superaron a los métodos tradicionales como el efectivo y las tarjetas como los métodos de pago preferidos en Argentina”, comentó Juan Pablo D’Antiochia, gerente general de Worldpay para la región.

El informe destaca además el impacto del programa Transferencias 3.0, que impulsó la digitalización mediante pagos cuenta a cuenta gratuitos, inmediatos e interoperables. En otros países, hubo otros mecanismos cruciales: en Brasil fue Pix, que representa 41% del total del dinero transaccionado en el país, o Yape en Perú, el medio de pago más utilizado.

De los 40 países analizados, solamente hay 7 en los que las criptomonedas alcanzaron un 1% del total operado en e-commerce. Y uno de ellos es la Argentina. Ese porcentaje podría duplicarse para 2030. “Los consumidores argentinos recurren a las criptomonedas como un refugio contra la inflación y la depreciación de la moneda“, señaló el informe, que consignó además que a nivel mundial uno de cada dos compradores en e-commerce planea pagar con cripto.

El informe de Worldpay se basa en casi 70.000 encuestas a nivel global y aporta tanto datos duros como proyecciones. D’Antiochia recuerda el pronóstico que el reporte trajo en 2015: para 2020, se alcanzaría un 50% de los pagos realizados con una billetera; se llegó a esa cifra en 2018.

El país que más usa billeteras virtuales

“La Argentina no fue el primer país de la región en incorporar las billeteras virtuales, pero definitivamente fue el que más lo hizo”, explicó. Y destacó la particularidad del mercado de pagos argentino que es el único que tiene el QR interoperable, algo que en el resto del mundo suele implementarse con pagos contactless con celulares con NFC", explicó D’Antiochia a Infobae.

Sobre el uso del QR, destacó que es un medio de pago que achica distancias y aporta capilaridad. “Aunque no sea el medio más práctico ni más seguro, puede funcionar bien aún en los lugares más aislados. Y tiene la ventaja de la simpleza: no hay que darle demasiadas explicaciones a nadie para que use una billetera QR”, señaló.

Con respecto al fin del monopolio de la tarjeta SUBE en el transporte público, el ejecutivo consideró: “Ese es el último paso que le falta a la Argentina para terminar de desarrollar sus medios de pago. ¿Cuál es el motivo para obligar a la gente a congelar dinero en la tarjeta SUBE? Aunque lo fuercen, el consumidor siempre elige lo que más le sirve".

Según el historial del informe de Worldpay, la caída en el uso del efectivo a nivel mundial se potenció con la pandemia y la imposibilidad del contacto físico. En 2014, el 44% de los pagos se hacían en cash; diez años después, solamente el 15%.

“A pesar de que el efectivo está sufriendo un fuerte descenso en todo el mundo, las predicciones de ‘sociedades sin efectivo’ no se materializaron, en ningún país. El uso de efectivo alcanza un nivel relativamente estable, con un ritmo de descenso mucho más lento en comparación con los años posteriores a la pandemia mundial”, señaló D’Antiochia.