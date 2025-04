Quién es y cómo piensa Jesús Huerta de Soto, el economista español que admira Javier Milei

Javier Milei citó a Huerta de Soto en su discurso de asunción el 10 de diciembre de 2023.

Jesús Huerta de Soto es un economista español y referente de la Escuela Austríaca de Economía. Este jueves, luego de haber debatido en vivo con Javier Milei durante una entrevista con Antonio Laje, recibirá un premio Honoris Causa en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), en CABA. El reconocimiento será entregado por el primer mandatario, quien expresó en múltiples ocasiones su admiración por el académico. El evento está programado para las 19, e incluirá un discurso del mandatario.

Esta mañana, ambos dieron una entrevista televisiva. “Tengo que decir que estamos asistiendo, a nivel mundial, a una revolución protagonizada por Javier Milei”, dijo el español en diálogo con Antonio Laje.

De inmediato, el mandatario argentino acotó: “E inspirada por el profesor Huerta de Soto y Alberto Benegas Lynch”.

“Llevo 40 años enseñando en la academia las ideas de la libertad. Entonces, el fenómeno que ahora tiene el mundo delante es Argentina y Javier Milei, porque ha sido capaz de articular muy bien las ideas teóricas de la libertad, decir la verdad a los ciudadanos, que le elijan, y luego llevar a cabo un ajuste que en circunstancias normales se hubiera considerado imposible. Argentina estaba tan mal, había un Estado hipertrofiado, pero en la Unión Europea, que es lo que conozco, hay un Estado del bienestar hipertrofiado, hay unos problemas tremendos. Francia está paralizada, Alemania se ha tirado un tiro en el pie y está destruyendo su industria. O sea, que no es un tema específico de Argentina, es la crisis social, de nuestro tiempo, el estatismo. Lo que pasa es que Argentina se ha convertido, gracias a Javier Milei, en el modelo del mundo en este sentido”, elogió Huerta de Soto.

El Presidente con el economista español en Olivos

En medio de un debate que transcurrió sobre economía local, Milei destacó: “Nosotros, ayer, cumplimos 500 días de gestión. En el chat del Gabinete hay varios que somos fans de Sabina. Entonces, en un momento, Luis Petri, dijo, parafraseando a la canción “19 días y 500 noches”: puso cuatro desregulaciones por día por 500 días. Hicimos 2.000 reformas ya, es decir, somos el Gobierno más reformista de la historia“.

Perfil de economista

Jesús Huerta de Soto, nacido en Madrid en 1956, es doctor en Derecho y Ciencias Económicas, además de poseer cuatro doctorados. Su obra académica incluye numerosos ensayos y la tesis titulada Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Sus libros fueron traducidos a 17 idiomas, entre ellos hindi, árabe y coreano, lo que refleja su influencia global.

Desde el año 2000, Huerta de Soto es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, donde dirige un máster especializado en la Escuela Austríaca de Economía, una corriente ultraliberal que defiende que las decisiones económicas deben ser tomadas por los individuos y no por el Estado o cualquier autoridad central.

El presidente argentino, Javier Milei, citó en varias ocasiones a Huerta de Soto como una de sus principales influencias intelectuales. Durante su discurso de asunción presidencial el pasado 10 de diciembre de 2023, Milei mencionó al economista español al afirmar: “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”. Esta declaración subraya la afinidad ideológica entre ambos, basada en los principios de la Escuela Austríaca.

En consecuencia, el economista contestó: “Agradezco enormemente al presidente Milei que me haya citado en su discurso de investidura. Pero aunque, como decía Mises, a la larga son las ideas correctas las que mueven el mundo, el presidente Milei tiene el inmenso mérito de haber sabido transmitírselas al pueblo de una forma atractiva y convincente y de presentarlas en pleno siglo XXI como la única alternativa posible basada en la verdad y en la moral. Viva el presidente Javier Milei! ¡Viva la Argentina y el pueblo argentino! ¡¡¡Viva la libertad carajo!”.

Jesús Huerta de Soto dirige un máster especializado en la Escuela Austríaca de Economía.

Cómo empezó el vínculo entre Javier Milei y Jesús Huerta de Soto

El vínculo entre Milei y Huerta de Soto se remonta a los años 2009-2010, cuando el entonces economista argentino comenzó a escuchar grabaciones de las clases impartidas por el académico español. Estas grabaciones, realizadas por el periodista Fernando Díaz Villanueva, fueron subidas a internet y correspondían al curso universitario de Introducción a la Economía. En dichas lecciones, Huerta de Soto explicaba cómo los precios funcionan como un mecanismo para transmitir información y coordinar la actividad económica, destacando la imposibilidad del socialismo debido a la ausencia de propiedad privada y precios funcionales. Milei señaló en varias ocasiones que estas ideas lo llevaron a convertirse en un seguidor del economista español.

La influencia de Huerta de Soto en el pensamiento de Milei no se limita a las ideas económicas. Según el libro coral The Emergence of a Tradition: Essays in Honor of Jesús Huerta de Soto, Volume II: Philosophy and Political Economy, el presidente destacó cómo las enseñanzas del economista español lo ayudaron a comprender los fundamentos de la libertad económica y la inviabilidad del socialismo. “Eran grabaciones de una lección en la que el profesor discutía cómo los precios pueden usarse como mecanismo para transmitir información, para la coordinación y el ajuste económico, lo que a su vez evidenciaba cómo el socialismo es inaplicable, ya que, en ausencia de propiedad privada, los precios no pueden ser aplicados, lo que lleva al caos total. Inmediatamente, me convertí en su seguidor”, explicó el actual mandatario argentino en el libro.

Entre las demostraciones de admiración por el economista por parte de Milei se encuentra una publicación en las redes sociales del líder del Poder Ejecutivo, donde compartió en sus redes sociales la dedicatoria que el catedrático le escribió al mandatario en su libro Statism and the Economy: The Deadliest Virus. “Para el presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecto y consideración. Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, ¡Viva la libertad carajo!”, decía el mensaje.

El mensaje de Huerta de Soto que compartió Milei un mes después de su asunción presidencial.

Jesús Huerta de Soto recibirá un premio Honoris Causa que será entregado por Milei

El evento en la Eseade se produce en un contexto particular, tras el fallecimiento del papa Francisco. El presidente suspendió parte de su agenda para asistir a las exequias del pontífice en Roma, a las que partirá tras participar en el homenaje a Huerta de Soto.

El homenaje en la Eseade no solo reconoce la trayectoria académica de Huerta de Soto, sino que también pone de manifiesto la conexión entre las ideas de la Escuela Austríaca y las políticas económicas promovidas por el gobierno de Milei. Este evento marca un momento significativo en la relación entre ambos, consolidando la figura de Huerta de Soto como un referente clave en el panorama político y económico de Argentina. Con este reconocimiento, el economista español suma un nuevo capítulo a su destacada carrera, que influye a líderes políticos como Milei.