Great Place To Work: cuáles son las mejores empresas argentinas para trabajar en 2025 en Tecnología, Finanzas y Seguros, Producción y Publicidad

La metodología utilizada por GPTW se basa en el relevamiento y análisis de la percepción de los colaboradores. Jaime Olivos

La consultora global Great Place To Work (GPTW) publicó este jueves el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina en 2025.

El trabajo evalúa el clima organizacional y la experiencia laboral desde la perspectiva de los propios empleados. Hoy se dieron a conocer cuatro categorías del reconocido ranking: Tecnología, Servicios Financieros y Seguros, Producción y Manufactura, y Publicidad y Marketing.

Las organizaciones destacadas se caracterizan por impulsar el desarrollo profesional, promover el equilibrio entre la vida laboral y personal, y establecer mecanismos cotidianos de motivación y reconocimiento.

La metodología utilizada se basa en el relevamiento y análisis de la percepción de los colaboradores, donde se miden las experiencias y las posibilidades de los empleados para alcanzar su máximo potencial, independientemente de quiénes sean y qué lugar ocupan en la organización.

GPTW hizo foco en la credibilidad, comunicación, competencia, integridad, cuidado, orgullo, camaradería y los desafíos que tiene por delante cada industria.

Los galardonados que integraron el podio por cara rubro en 2025 fueron (en cada link, las listas completas):

Producción y Manufactura : Espert, Grupo Integra, Tigre.

Publicidad y Marketing : ABN Digital, Vivi Marketing, Magma Agency.

Servicios Financieros y Seguros : Macro, Banco Ciudad, ePagos.

Tecnología : IT Patagonia, Flux IT, Thompson Reuters (251 a 1000 empleados); AW, Tecro, Base4 Security (menos de 250 empleados); Accenture, Konecta, Pedidos Ya (más de 1.000 empleados); GDA, Diversitas, Tec5 (pymes).

Servicios Financieros y Seguros

1 - Banco Macro

Brian Anthony, Gerente de Transformación de Banco Macro, aseguró: “Somos un banco que busca la constante evolución y nos esforzamos en acompañar a las personas que habitan la Argentina para que piensen en grande y eso nos llena de orgullo. Somos cercanos, nos importan los vínculos, y fomentamos la inclusión y educación financiera para todos. En Banco Macro abrazamos el cambio constante y eso es lo que permite a nuestros equipos y a la entidad crecer, evolucionar y ser un motor fundamental en la vida de millones de argentinos”.

Equipo Banco Macro

2 - Banco Ciudad

En el banco porteño subrayaron que desde 2014 miden el clima laboral, como un ejercicio clave para la stentabilidad y el crecimiento como organización.

“Con las mejoras implementadas en distintos ejes, vinculados principalmente al desarrollo profesional, la equidad y el cuidado de las personas, pudimos ingresar en 2019 en el ranking de los mejores lugares para trabajar de Argentina”, afirmaron en la entidad.

Equipo de Banco Ciudad

“Nos enfocamos en que nuestros colaboradores vivan una gran experiencia en todo su recorrido en la organización: desde el onboarding, en la igualdad de oportunidades, con las capacitaciones, reconocimientos y celebraciones, en las conversaciones y feedback, y en el cuidado y acompañamiento en las diferentes instancias personales. Somos la primera empresa pública en ingresar en el ranking y buscamos evolucionar año tras año a través de la adopción de las mejores prácticas y estándares internacionales en esta materia”, detallaron.

3 -ePagos

Se trata de una fintech centralizadora de medios de pago y recursos de cobranza a organismos públicos de todo el país y privados orientados a cobros recurrentes (instituciones educativas, clubes deportivos, administradores de consorcios, ONGs, aseguradoras y SaaS).

Equipo de ePagos

“Desde sus inicios, ePagos comprendió que formar un equipo sólido es clave no solo para alcanzar un alto desempeño, sino también para construir una cultura organizacional que escucha, evoluciona y pone a las personas en el centro. Su enfoque en Recursos Humanos se apoya en un liderazgo cercano, políticas de bienestar, espacios de desarrollo y un ambiente donde cada persona puede crecer, crear y proyectar su futuro. Este compromiso sostenido ha sido reconocido y llevó a ePagos a ser incluida en 2024 entre Los Mejores Lugares para Trabajar del sector, según el ranking de Great Place To Work”, destacaron en la empresa.

Publicidad y Marketing

Las distintas empresas que se posicionaron en el top 3 del ranking contaron su experiencia y cuál es el diferencial que las hace un mejor lugar para trabajar.

1 - ABN Digital

Se dedica a combinar conocimiento en marketing digital y tecnología para diseñar estrategias relevantes, implementar y optimizar campañas.

Desde la compañía manifestaron: “Somos una empresa con dos grandes focos en el desarrollo profesional de cada talento: el aprendizaje y la cultura. Esos fueron nuestros dos pilares siempre. Que estén desafiados intelectualmente y contentos en el día a día. Sentimos que si falta uno de esos dos, no funciona. Si solo estás disfrutando, es como estar con tus amigos. Si solo aprendes, es como un curso online. Cuando las mezclás, potenciaste lo mejor de los dos mundos. Creemos que en la práctica los chicos valoran mucho que demos Libertad (uno de nuestros valores) de la mano de la Responsabilidad (otro valor)”.

Equipo de ABN Digital

“En ABN buscamos el aprendizaje y desafío constante. Se trabaja manteniendo niveles muy altos de profesionalismo y a su vez nos divertimos mucho. Se sienten escuchados, cuidados y desafiados”, agregaron.

2 - Vivi Marketing

En la agencia de marketing digital resaltaron: “El diferencial es un ambiente de trabajo donde el respeto, la buena onda, la transparencia y la cercanía son parte de la esencia de la empresa. Desde el día uno, apostamos a la escucha activa, al desarrollo personal y profesional y al bienestar integral de todos los integrantes del equipo. Sabemos que los mejores resultados llegan cuando las personas son valoradas y están felices de formar parte”.

Equipo de Vivi Marketing

3 - Magma

Es una agencia publicitaria que se enfoca en el armado de equipo, entre Agencia-Cliente, en el compromiso y en las relaciones a largo plazo.

“Creemos que el diferencial no está solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Somos una agencia de growth marketing que eligió crecer a su manera: cuidando a las personas, apostando a relaciones de verdad y construyendo una cultura donde se puede trabajar bien y vivir bien. No buscamos ser la agencia más grande, sino la más significativa para quienes la habitan”, explicaron en Magma.

Equipo de Magma

“Nos importa que cada persona sienta que puede ser escuchada, desarrollarse, proponer, equivocarse y también brillar. No somos un lugar perfecto, pero sí uno auténtico, donde todos tiramos para el mismo lado. Y ese espíritu se nota: en los vínculos, en la energía del equipo y en los resultados que logramos. Para nosotros, estar en el ranking de Great Place to Work no es un objetivo, es una confirmación de que se puede hacer empresa de otra manera”, destacaron.

Tecnología

251 a 1.000 empleados

1 - IT Patagonia

“Nuestro diferencial está en la forma que hacemos las cosas. Tenemos una cultura organizacional centrada en las personas, y trabajamos día a día para construir un entorno de confianza, respeto y colaboración, en el que cada persona se sienta valorada, escuchada y con la libertad de ser auténtica. Apostamos a ser un lugar donde se trabaja con sentido, se aprende en comunidad y se construye futuro. Más que un lugar de trabajo, construimos una comunidad que crece con propósito e impacto real”, indicaron en la compañía.

Equipo de IT Patagonia

2 - Flux IT

En la firma de soluciones digitales aseguran que “el equilibrio entre la vida laboral y personal es una de las premisas fundamentales en Flux IT, por lo cual implementamos políticas y beneficios que mejoran la calidad de vida de nuestros equipos, creando un ambiente laboral flexible. Somos una empresa en constante evolución que promueve el crecimiento profesional, ya sea mediante programas de formación de talentos que se incorporan a la industria o favoreciendo el desarrollo de habilidades para que cada persona que forma parte de nuestra comunidad pueda aprovechar oportunidades de crecimiento dentro de la organización”.

Equipo de Flux IT (Jaime Olivos)

“A lo largo de estos años evolucionamos nuestra cultura pero el ADN se mantiene intacto. Quienes trabajamos en Flux IT cuidamos la calidad de lo que hacemos y nos ocupamos de impulsar el desarrollo de nuestros equipos, para acompañar a nuestros clientes a potenciar el roadmap digital de sus negocios, a la vez que mantenemos vínculos cercanos tanto entre fluxers como para con nuestros clientes”, afirmó Santiago Urrizola, CEO de Flux IT.

3 - Thomson Reuters

Se trata de una firma líder a nivel mundial en información y soluciones para empresas y profesionales.

“Nuestro diferencial radica en nuestras personas y en el ADN innovador que nos impulsa a reinventarnos para mantenernos relevantes en un mercado cambiante. Priorizamos un entorno de trabajo donde todos puedan participar en proyectos desafiantes y aprovechar oportunidades continuas de crecimiento profesional”, sostuvieron en la empresa.

Equipo de Thomson Reuters

“Nuestra cultura abierta a la innovación, apalancada en la inteligencia artificial, nos permiten moldear el futuro del trabajo, y nuestros clientes nos eligen cada día para guiarlos con tecnología y contenidos confiables en un mundo digital en constante evolución”, explicaron.

Menos de 250 empleados

1 - AW

Alejandra Oniszczuk, Socia y Directora de AW Latam, aseguró que la firma merece estar en esta prestigiosa lista porque la implementación de las mejores prácticas en gestión de capital humano es parte de su ADN.

“Nos esforzamos día a día en perfeccionar nuestros procesos internos, asegurándonos de que cada rincón de nuestra organización sea un espacio ideal para el desarrollo personal y profesional de nuestros talentos. Nuestras políticas inclusivas, basadas en la diversidad y el crecimiento continuo, nos convierten en una organización innovadora”, dijo.

Equipo de AW

“Además, desarrollamos programas de responsabilidad social empresarial que no solo reflejan nuestra vocación de contribuir a la comunidad, sino que también alientan el compromiso y la pasión de quienes forman parte de AW. Por último, nuestro liderazgo en la gestión del talento, nos posiciona dentro del competitivo mercado tecnológico como una gran opción para los candidatos que están buscando su próximo desafío profesional”, contó.

2 - Tecro

Desde esta empresa especializada en servicios de software afirmaron: “Creemos que no es Tecro quien merece estar en el ranking, sino las personas que lo hacen posible. Porque la cultura no se impone: se construye en equipo, se cuida todos los días y se multiplica en cada gesto. En Tecro trabajamos con convicción para que cada profesional se sienta parte y protagonista. Relevamos de forma constante el nivel de satisfacción con los beneficios que brindamos, promovemos su participación en decisiones que los afectan directamente, y sostenemos pilares como la transparencia, la comunicación y el involucramiento en cada proceso”.

Equipo de Tecro

Contaron que hoy son casi 60 personas, y un tercio del equipo tiene más de 8 años de antigüedad en la empresa, algo poco habitual en el sector. “Eso habla de la solidez del equipo, del compromiso mutuo y de un entorno donde las personas eligen quedarse y crecer.Nuestro propósito es claro: Mejorar la calidad de vida de las familias de Tecro. Y eso se refleja en cada rincón de la empresa”.

3 - BASE4 Security

Es una empresa dedicada a brindar soluciones de ciberseguridad en América y Europa. Aseguraron que “en BASE4 las personas están en el centro; no es solo un trabajo, es comunidad, familia y un espacio donde se comparten aprendizajes, experiencias y un propósito común. Fomentamos la creatividad y la propuesta de ideas en un entorno diverso, inclusivo y colaborativo, donde cada voz cuenta y las diferencias enriquecen nuestras formas de pensar e innovar, ampliando los horizontes en el mercado”.

Equipo de Base4

“La colaboración y la comunicación horizontal son esenciales en nuestra cultura de trabajo, logrando en equipo resultados de calidad y excelencia. Valoramos la cultura remota que nos brinda flexibilidad y autonomía para trabajar desde donde queramos, seguir aprendiendo y estar siempre a la vanguardia en esta industria. Nos impulsa la pasión en un lugar donde la diferencia la hacemos las personas”, manifestaron.

Más de 1.000 empleados

1- Accenture

En la multinacional de consultoría estratégica, servicios tecnológicos y externalización remarcaron que ponen a las personas en el centro de todo lo que hacen.

“En Accenture, reconocemos y valoramos la singularidad de cada colaborador, invirtiendo en su desarrollo profesional y personal”, afirmaron desde la compañía.

Equipo de Accenture

“Nuestra cultura de cercanía, impulsada por líderes en todos los niveles, se vive a diario. Desde un onboarding cuidadosamente diseñado para transmitir nuestros valores, hasta programas de mentoría y un menú de beneficios flexible que se adapta a las distintas necesidades, nos esforzamos por crear un entorno donde cada persona se sienta apoyada y parte de algo más grande. Todo esto nos ha consolidado como un lugar excepcional para trabajar, buscado por muchos talentos”, expresaron.

2 - Konecta

Konecta es un proveedor global líder e innovador de servicios de externalización de procesos de negocio en la gestión de clientes.

“Este logro es un testimonio de nuestra dedicación a crear un ambiente de trabajo que coloca a nuestros colaboradores en el centro de nuestras estrategias. Creemos firmemente que el bienestar y el desarrollo de nuestros equipos son fundamentales para ofrecer servicios excepcionales, ya que es el bienestar lo que influye directamente en la productividad y el compromiso”. afirmaron

Equipo de Konecta

“En Konecta cada integrante de nuestros equipos es fundamental para alcanzar el éxito. Promovemos un entorno en el que el crecimiento profesional y personal sea prioridad, garantizando que cada persona se sienta valorada y respaldada en su desarrollo”, agregaron.

3 - Pedidos Ya

Desde la plataforma de entrega a domicilio dijeron que el reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja el valor de trabajar en un entorno desafiante, diverso y en constante evolución, donde el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional y personal son parte del día a día.

Alejandra Kabakian, Chief People Officer, aseguró: “Creemos que nuestra diferencia está en que nuestra cooltura no es solo un concepto, sino una experiencia tangible, que se vive en cada equipo y se traduce en un ambiente innovador, dinámico, inclusivo y colaborativo. A eso se suma el impacto de trabajar en un proyecto con propósito, que impulsa un ecosistema de oportunidades para millones de personas”.

Equipo de Pedidos Ya

Pymes

1- Garage Deep Analytics (GDA)

En el equipo de la compañía especialista en servicios y tecnologías de la información y en la implementación de soluciones Big Data y Advanced Analytics afirmaron: “En Garage Deep Analytics, somos mucho más que una empresa de tecnología de vanguardia; somos un ecosistema donde cada colaborador puede realmente hacer su propia historia como nuestro slogan ‘Make your own history’. Nuestra pasión por la innovación, representada por soluciones revolucionarias en nuestro ecosistema IA se refleja directamente en nuestro compromiso con el talento humano”.

Equipo de GDA

Y agregaron: “Creemos firmemente que la Inteligencia Artificial no viene a sustituir, sino a potenciar y mejorar los procesos, y esto mismo aplicamos a nuestra cultura organizacional. Ofrecemos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo, con beneficios que van más allá de lo tradicional: desde un robusto IT Career Plan que permite el desarrollo continuo de habilidades , bonos de productividad y conectividad, y un ambicioso programa de bienestar integral/wellness que cuida tanto el crecimiento profesional como el equilibrio personal”.

2 - Diversitas

“En Diversitas combinamos la excelencia técnica con una cultura organizacional profundamente centrada en las personas. Nos destacamos por ofrecer soluciones altamente especializadas en telecomunicaciones, incorporando tecnologías de vanguardia y un enfoque ágil e innovador. Sabemos que el desarrollo de habilidades blandas es clave para el éxito de nuestros proyectos: la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la capacidad para resolver conflictos no solo fortalecen la colaboración, sino que también potencian la creatividad y la innovación dentro del equipo”, contaron.

Equipo de Diversitas

“Con el objetivo de promover un entorno laboral que impulse el crecimiento, implementamos programas integrales de upskilling y reskilling, enfocados tanto en el fortalecimiento técnico como en el desarrollo de liderazgo y adaptabilidad. Además, trabajamos en un esquema 100% remoto que prioriza el equilibrio entre la vida personal y profesional, promoviendo el bienestar y la productividad”, precisaron.

3 - Tec5.tech

Se trata de una compañía dedicada a soluciones tecnológicas. “Somos una empresa que realmente generó una bisagra en el mercado tecnológico a partir de la pandemia. Tomamos la decisión de trabajar full remoto, aún al día de hoy esto quedó como un gran beneficio para todos, todos los días de la semana remoto. La mayoría de nuestros competidores obligan a que sus empleados o colaboradores asistan 4 o 3 veces por semana a las oficinas”, detallaron.

Equipo de Tec5.tech

“Por otro lado, con este esquema es que pudimos avanzar en la contratación de importantísimos recursos a lo largo y ancho del país, lo que generó que podamos hoy contar en el equipo con queridos integrantes de diversas provincias que incluso viven en pequeños pueblos”, comentaron.

Producción y manufactura

1- Tabacalera Espert

En la tabacalera, una de las principales del país, aseguraron: “Nos merecemos estar en este ranking porque, desde Espert, trabajamos día a día para construir un entorno laboral donde cada persona se sienta valorada, escuchada y con posibilidades reales de crecer. Lo hacemos con compromiso, confianza, respeto, inclusión e innovación como pilares. Nos llena de orgullo saber que el esfuerzo que compartimos todas y todos se traduce en un lugar de trabajo donde queremos estar”.

Equipo de Tabacalera Espert

2 - Grupo Integra

3 - Tigre