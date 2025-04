Cómo impactó en la venta de autos 0 km la llegada de un dólar oficial más bajo de lo esperado

Las ventas de abril ya superan un 54% las del mismo mes de 2024. Ante un escenario de 51.000 patentamientos, la baja de ventas de los últimos días no genera preocupación

Aunque en las últimas horas hubo una leve suba, la caída de la cotización del dólar oficial desde que el gobierno eliminó el cepo cambiario parece haber tranquilizado a los compradores de automóviles en esta segunda semana de dólar flotante entre las bandas de los $1.000 y los $1.400 tras la salida del cepo.

Sin embargo, el hecho de estar a una semana del cierre del mes y que el total de ventas ya muestre una suba de los patentamientos del 54% respecto a las de abril de 2024, indica que no todos los compradores tienen dólares para sus operaciones y que la estabilidad de precios sigue animando a los consumidores, tanto sea para decidir una operación que requiere un desembolso importante de dinero o la toma de un crédito.

“Para los que tienen sus ahorros encajados en dólares, hoy comprar un cero kilómetro es equivalente a pagan un auto un 25% más caro. Esos clientes no están comprando autos, sino esperando a ver qué pasa, no tanto con el dólar oficial sino con la brecha al paralelo, que es con la que se ven beneficiados”, comentó un gerente de ventas de una cadena de concesionarios oficiales.

Las ventas tradicionales en dólares se frenaron por la baja de la cotización oficial. Desde la salida del cepo los 0km aumentaron un 25% en dólares

“Las consultas están un poco más tranquilas estos días, pero no pasó ni una semana desde la salida del cepo. Las operaciones en pesos siguen al mismo ritmo, de hecho, continúan los descuentos para ventas de contado, y los créditos son lo que más se mueve en estas condiciones”, agregó.

Otro panorama muestran las agencias multimarca del interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas operaciones que incluyen la entrega de un usado para sacar un auto 0 kilómetro como la metodología más habitual.

“Las ventas se mantuvieron en el mismo ritmo, no bajaron tampoco las consultas, pero nos estamos encontrando con algunas dificultades para renovar los 0 kilómetro que vendemos. Como si algunas marcas hubieran bajado el volumen de autos de abril, quizás esperando a que con las listas de precios de mayo puedan vender con el precio actualizado. Esperamos que apliquen aumentos de entre el 3 y el 4%, aunque todo depende qué haga Toyota, que siempre es la primera y la que marca la referencia para todos”, explicó un empresario del mercado automotor con agencias que compran a concesionarias oficiales.

Ante la baja de consultas, muchas concesionarias volvieron a ofrecer descuentos para cerrar operaciones de autos 0 km. Foto: Freepik/standret

“A las propias concesionarias les está costando renovar unidades. Tenemos que buscar entre varias para conseguir dos o tres unidades. Las marcas sabrán cuál es la estrategia que aplicarán. Unos no aumentaron, otros sí y volvieron para atrás, la verdad la sabremos cuando empiece mayo. La realidad es que con las ventas por arriba de la proyección que habían hecho, no es extraño que no haya tantas unidades en estos últimos días”, explicó, intentando relacionar el fenómeno de ventas en alza con la falta de unidades.

“No es que bajaron las ventas por menor interés de los clientes, sino porque hay menos autos para vender”, concluyó.

Argentina es muy extensa y variada en mercado. No es el mismo escenario el que tienen quienes viven en las grandes ciudades como Buenos Aires, que el del interior, por ejemplo, el de la zona agrícola ganadera de las provincias de Santa Fe o Córdoba.

“Acá está todo muy tranquilo estos días, desde la liberación del cepo. Hay que ver qué pasa con la pequeña suba del dólar de ayer y hoy, a ver si repunta algo, pero las ventas están bastante frenadas desde el lunes pasado y volvimos a los descuentos”, comentó el propietario de un concesionario de la provincia de Córdoba.

“Estamos en un momento de espera. Hay dos variables. La brecha con el dólar libre por un lado, y el campo que está esperando otro dólar para liquidar, por el otro”, apuntó.