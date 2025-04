Por qué importa la visita de Scott Bessent: el análisis de economistas y expertos en política internacional

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent. REUTERS/Leah Millis

Tras el respaldo económico al Gobierno del FMI por USD 20.000 millones y otros organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial; el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aterrizará en Buenos Aires este lunes y se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, quien conoce al funcionario de su época en Wall Street.

Sin dudas representa una fuerte señal de apoyo por parte de la administración republicana, siendo que Bessent es una de las figuras más influyentes de la Casa Blanca. El encuentro surge también en medio de la guerra comercial iniciada por Donald Trump y de consecuentes reacomodamientos geopolíticos. Decenas de países buscan negociar con EE.UU, incluido Argentina, una rebaja en los aranceles recíprocos, pausados ahora por 90 días, excepto para China.

En un comunicado oficial, el titular del Tesoro norteamericano declaró: “Gracias al liderazgo decidido del presidente Milei, la relación entre EE.UU. y la Argentina es más fuerte que nunca. Espero con entusiasmo nuestras conversaciones positivas sobre la economía argentina y sobre las formas en que nuestras naciones pueden profundizar aún más su vital relación económica”.

La llegada de Bessent a Balcarce 50 podría implicar nuevo financiamiento a través de una línea de crédito especial, según pudo saber Infobae. Fondos adicionales del Tesoro de EE.UU no solo reforzarían las arcas del Banco Central sino que también posicionarían al país como un aliado estratégico en la región.

Otro factor que está jugando tras bambalinas es que EE.UU busca evitar que China siga “ganando participación” en la Argentina. De hecho, el enviado especial de EE.UU para América Latina y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, criticó el swap por considerarlo una extorsión del gobierno de Xi Jinping. “Por lo tanto, para nosotros, el objetivo del programa del Fondo es que no refuerce la posición de China en esa línea de crédito”, afirmó luego el funcionario a El Observador.

La opinión de los especialistas

En este marco, Javier Timerman, analista y asesor financiero, consideró: “Es un apoyo importantísimo de Trump al plan que la Argentina acordó con el Fondo. No sé si se hará un anuncio de fondos adicionales pero en esta etapa, donde los flujos financieros son los que pueden llegar más rápido, el apoyo de Bessent (ex fund manager de Soros) es muy positivo. En un contexto de turbulencia financiera global, que el secretario del Tesoro americano viaje 14 horas para estar en el país habla por sí solo”.

Respecto de un posible desembolso, el especialista subrayó que desde hace 30 años Estados Unidos sostiene que toda la ayuda económica a países con problemas financieros debe canalizarse a través del FMI. De ocurrir, estaríamos ante la desviación de una política de Estados Unidos de muchos años y de diferentes presidentes.

A su turno, Fabián Calle, analista internacional, dijo: “El primer dato a destacar es que las visitas de los secretarios del Tesoro a Argentina han sido muy escasas y como parte de giras. Este es un viaje directo a Buenos Aires y en plena crisis internacional por los aranceles y la guerra comercial con China. “Este hombre está en mitad de una tormenta de escala global, por lo tanto el gesto es muy importante y viene a enterrar todo lo que se dijo a lo largo de estos meses acerca de que la relación Trump- Milei no era tan fuerte”, aseguró.

Además, consideró que viene a ponerle un sello al aval de la administración de EE.UU en el FMI, el Banco Mundial y el BID.

Bessent, a la derecha de Trump, en un "Crypto Summit", el mes pasado REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Desde Wall Street, Diego Ferro, titular del fondo M2M Capital, señaló: “En retrospectiva, probablemente no hubiera venido si no se esperaban buenas noticias. Yo creo que viene para reforzar todo la sensación de apoyo. No creo que haya nada distinto respecto a anuncios, pero es claro que Estados Unidos está alineado con Milei, o Milei está alineado con Estados Unidos. Debería ayudar a los mercados”.

Federico Vaccarezza, mágister en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Austral y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, explicó: “Esta visita hay que entenderla en el marco del estrechamiento de las relaciones que trata de tener Trump con los aliados que le quedan, luego de las tensiones con la Unión Europea, que era su principal aliado, Canadá, México y China”.

“La preocupación del gobierno de EE.UU ahora es que China no le va a vender más recursos naturales, sobre todo lo que tiene que ver con tierras raras y metales especiales que se utilizan para la alta tecnología, por lo que Trump sale a buscar proveedores confiables, en el marco de su estrategia de reindustrialización o Make America Great Again”, indicó.

En ese sentido, el RIGI cobra relevancia y la Argentina aparece, dentro del hemisferio, como un socio, un supplier de urgencia para proyectos de minería. Según el especialista, hay una mirada estratégica de EE.UU hacia el país y la exploración de la Cordillera es clave.

Consultado por el motivo que sea Bessent quien arriba a Buenos Aires y no otro funcionario, Vaccarezza cree que se debe a que es un hombre de mucha confianza de Trump, pese a que también es uno de los más críticos del gabinete.