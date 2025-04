El Gobierno definió que los aumentos de tarifas en abril serán menores al 2%

Lo que natura non da, el FMI non presta El ex ministro de Economía Domingo Cavallo destacó en esta columna publicada en su blog los riesgos de utilizar los dólares del Fondo Monetario para mantener un tipo de cambio apreciado en exceso, algo que a su juicio puede interrumpir el proceso de desinflación. También consideró que la comunicación oficial sobre el acuerdo fue confusa