Las tres claves del acuerdo con el FMI según una de las consultoras más escuchadas en la City

Fotografía de archivo del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Un informe de la consultora 1816, una de las más escuchadas en la City porteña, buscó aclarar algunas de las dudas que aún persisten entre inversores y analistas acerca de qué es lo que ya se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En particular, la incertidumbre que persiste en los mercados apunta a cuál es el monto que ingresará en el corto plazo para reforzar las reservas del Banco Central, en el marco de un programa total de USD 20.000 millones.

La consultora puso el foco en tres interrogantes que hoy no encuentran respuesta clara:

1) ¿Cuántos fondos frescos llegarán? El programa a 4 años vista y de USD 20.000 millones deberá usarse para pagar los primeros vencimientos de capital fijados en el cronograma anterior, el establecido durante el gobierno de Alberto Fernández.

De esa forma, dice la consultora, la Argentina recibirá USD 20.000 millones con este nuevo programa y deberá pagar en los próximos 48 meses alrededor de USD 14.000 millones de amortizaciones al FMI y más de USD 24.000 millones “si incluimos amortizaciones e intereses” con el FMI.

De esa estimación surge el monto neto a recibir: “Si pensamos al financiamiento neto como el financiamiento recibido neto de amortizaciones durante el plazo del nuevo programa (que sería de 48 meses), entonces el Fondo nos prestará USD 6.000 millones netos”.

2) ¿Cómo será el cronograma de vencimientos? Como regla general, en cualquier programa de facilidades extendidas (EFF, por sus iniciales en inglés), el FMI dispone un período de gracia de 4 años y medio y luego un repago en 12 cuotas semestrales iguales.

Pero hay un punto clave: ese cronograma no anula los vencimientos del programa anterior. “Si, en el extremo, llegaran mañana los USD 20.000 millones, ese monto se empieza a repagar (nos referimos al capital) en 4 años y medio, Pero eso no significa que el país no siga enfrentando los vencimientos del EFF de Alberto Fernández. Esos vencimientos siguen corriendo”, explicó 1816.

3) ¿De cuánto será el primer desembolso? Es “lo más importante”, señala la consultora, en base a las urgencias cambiarias del Gobierno. A la vez, concluye que el monto aún no está definido y sigue siendo parte de la negociación entre ambas partes.

En su mensaje, Caputo anticipó que gracias al acuerdo las reservas brutas llegarán alrededor de USD 50.000 millones, “de lo que se deduce que está pensando que los USD 20.000 millones, o al menos un porcentaje muy alto, llegarán al principio”. En su conferencia de prensa de hoy, la vocera del FMI Julie Kozack no solo declinó confirmar el número global de USD 20.000 millones sino que además recordó que, como en todo programa con el FMI, los desembolsos serán en tramos y estarán sujetos al cumplimiento de metas.

El informe de 1816 recordó que los datos históricos son bastante contundentes: “De los 311 programas aprobados por el FMI desde el 2000, en el 59% de los casos el primer desembolso no llegó al 20% del monto total del programa (que en este caso es de USD 20.000 millones) y en el 92% de los casos ese primer desembolso no llegó al 50% del monto total. Mirando los 85 programas firmados por el Fondo desde el año 2018, solo 3 tuvieron un primer desembolso superior al 50% del programa y en ninguno de esos casos el monto de ese primer desembolso llegaba en términos absolutos a los USD 2.000 millones.

“En otras palabras, parece claro que Argentina está buscando una vez más un trato especial por parte del organismo. Veremos cómo cierran las negociaciones, pero las palabras de Caputo (hablando de reservas en USD 50.000 millones) sugieren que el Gobierno se tiene confianza", concluyó 1816.